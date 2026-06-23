Σαν σήμερα 23 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Ιουνίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 23 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Ο Ανδρεάς Παπανδρέου

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LIFESTYLE
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1894 - Υπό την ηγεσία του Πιερ ντε Κουμπερτέν ιδρύεται η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.
  • 1913 - Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Οι Έλληνες νικούν τους Βούλγαρους στη μάχη της Δοϊράνης.
  • 1956 - Ο Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ έγινε Πρόεδρος της Αιγύπτου, θέση που κατείχε μέχρι το θάνατό του το 1970.
  • 1961 - Τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Ανταρκτικής, η οποία ορίζει την Ανταρκτική ως επιστημονικό καταφύγιο και απαγορεύει τη στρατιωτική δραστηριότητα στην ήπειρο.
  • 1996 - Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ.
  • 2005 - Πεθαίνει ο ποιητής Μανόλης Αναγνωστάκης
  • 2016 - Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισαν υπέρ σε μη δεσμευτικό δημοψήφισμα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • 2020 – Πεθαίνει ο ποδοσφαιριστής και προπονητής, Νίκος Αλέφαντος
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