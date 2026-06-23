Σαν σήμερα 23 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 23 Ιουνίου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1894 - Υπό την ηγεσία του Πιερ ντε Κουμπερτέν ιδρύεται η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή.
- 1913 - Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Οι Έλληνες νικούν τους Βούλγαρους στη μάχη της Δοϊράνης.
- 1956 - Ο Γκαμάλ Άμπντελ Νάσερ έγινε Πρόεδρος της Αιγύπτου, θέση που κατείχε μέχρι το θάνατό του το 1970.
- 1961 - Τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Ανταρκτικής, η οποία ορίζει την Ανταρκτική ως επιστημονικό καταφύγιο και απαγορεύει τη στρατιωτική δραστηριότητα στην ήπειρο.
- 1996 - Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ.
- 2005 - Πεθαίνει ο ποιητής Μανόλης Αναγνωστάκης
- 2016 - Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου ψήφισαν υπέρ σε μη δεσμευτικό δημοψήφισμα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- 2020 – Πεθαίνει ο ποδοσφαιριστής και προπονητής, Νίκος Αλέφαντος
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 23 Ιουνίου
01:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Γαλλία – Ιράκ: Διακοπή αγώνα στη Φιλαδέλφεια λόγω καταιγίδας
00:24 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χωρίς κατεύθυνση η Wall Street – «Γκρεμίστηκε» η μετοχή της SpaceX
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη: Σπασμένος αγωγός μετέτρεψε τον ΒΟΑΚ σε λίμνη
23:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 14χρονης από τη Νίκαια
22:43 ∙ LIFESTYLE
Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1
20:52 ∙ TRAVEL
Ένα ελληνικό νησί με δωρεάν διαμονή, υπό μία προϋπόθεση
16:38 ∙ ΚΟΣΜΟΣ