Σαν σήμερα 24 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 24 Ιουνίου

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Σαν σήμερα 24 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
LIFESTYLE
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 6 π.Χ. - Γεννιέται ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής
  • 1374 - Ένα ξέσπασμα χορεομανίας (ξαφνικό ξέσπασμα χορευτικής μανίας), όπου πλήθος ανθρώπων χόρευαν μέχρι εξάντλησης, έλαβε χώρα στο Άαχεν (σημερινή Γερμανία), πριν εξαπλωθεί σε άλλες πόλεις και χώρες.
  • 1827 - Μάχη στο Μέγα Σπήλαιο: Οι Έλληνες νικούν το στρατό του Ιμπραήμ στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα.
  • 1987 - Γεννιέται ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής, Λιονέλ Μέσι
  • 2010 - Η Τζούλια Γκίλαρντ ορκίστηκε ως η πρώτη γυναίκα Πρωθυπουργός της Αυστραλίας
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