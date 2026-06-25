Σαν σήμερα 25 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 25 Ιουνίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 25 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
AP
LIFESTYLE
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1912 - Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, με επίδοση 3,37 μ.
  • 1921 - Αντιπαρατάσσονται τα αντίπαλα στρατεύματα Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία.
  • 1925 - Κίνημα Πάγκαλου: Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος πραγματοποιεί κίνημα καταλαμβάνοντας την εξουσία.
  • 1950 - Αρχίζει ο Πόλεμος της Κορέας με την εισβολή των βορειοκορεατικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα.
  • 1978 - Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Μπουένος Άιρες και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της ιστορίαςύ.
  • 1991 - Η Γιουγκοσλαβία διασπάται. Σλοβενία και Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους.
  • 1998 - Διατίθενται στο εμπόριο τα Windows 98 της Microsoft.
  • 2009 - Πεθαίνει σε ηλικία 50 ετών, ο «Βασιλιάς της Ποπ», Μάικλ Τζάκσον.

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