Σαν σήμερα 25 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 25 Ιουνίου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1912 - Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη, με επίδοση 3,37 μ.
- 1921 - Αντιπαρατάσσονται τα αντίπαλα στρατεύματα Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία.
- 1925 - Κίνημα Πάγκαλου: Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος πραγματοποιεί κίνημα καταλαμβάνοντας την εξουσία.
- 1950 - Αρχίζει ο Πόλεμος της Κορέας με την εισβολή των βορειοκορεατικών δυνάμεων στη Νότια Κορέα.
- 1978 - Η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Μπουένος Άιρες και κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της ιστορίαςύ.
- 1991 - Η Γιουγκοσλαβία διασπάται. Σλοβενία και Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους.
- 1998 - Διατίθενται στο εμπόριο τα Windows 98 της Microsoft.
- 2009 - Πεθαίνει σε ηλικία 50 ετών, ο «Βασιλιάς της Ποπ», Μάικλ Τζάκσον.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:12 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Ιουνίου
04:24 ∙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Υποβλήθηκαν 20.828 αιτήσεις για 4.747 προσλήψεις
03:15 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μουντιάλ 2026: Κορυφή με τριάρα η Βραζιλία - Νίκη και για το δεύτερο Μαρόκο
23:03 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ένας γάμος στο Ρέθυμνο που θύμισε ταινία
11:03 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Το φινάλε του Άγιου Έρωτα καθήλωσε – Ο ισχυρός αντίπαλος
21:33 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Βόμβα» Παναθηναϊκού με Φαλ - Τον ανακοίνωσε για 2+1 χρόνια
11:32 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ