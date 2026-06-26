Σαν σήμερα 26 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 26 Ιουνίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 26 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
AP
LIFESTYLE
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 1867 - Πεθαίνει ο Όθων Α’, ο πρώτος Βασιλιάς της Ελλάδας.
  • 1913 - Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Αγήματα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απελευθερώνουν την πόλη της Καβάλας.
  • 1945 - Υπογράφεται στο Σαν Φρανσίσκο ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών από 50 συμμαχικές χώρες.
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