Σαν σήμερα 26 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 26 Ιουνίου
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1867 - Πεθαίνει ο Όθων Α’, ο πρώτος Βασιλιάς της Ελλάδας.
- 1913 - Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος: Αγήματα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού απελευθερώνουν την πόλη της Καβάλας.
- 1945 - Υπογράφεται στο Σαν Φρανσίσκο ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών από 50 συμμαχικές χώρες.
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