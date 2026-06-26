Φαίη Σκορδά: Το συγκινητικό φινάλε του Buongiorno - «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται»

Snapshot Η Φαίη Σκορδά ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το MEGA και έκλεισε το «Buongiorno» με συγκινητικά λόγια προς το κοινό και τους συνεργάτες της.

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και θέλησε να μεταδώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους τηλεθεατές.

Ευχαρίστησε ξεχωριστά την ομάδα παραγωγής, το κανάλι και τον πρόεδρο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη.

Ο Άρης Καβατζίκης εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του και την πολύχρονη φιλία του με τη Φαίη Σκορδά, επισημαίνοντας την αμοιβαία στήριξη σε δύσκολες στιγμές. Snapshot powered by AI

Δύο 24ώρα μετά την είδηση περί λήξης της συνεργασίας της Φαίης Σκορδά και του MEGA, έπεσαν σήμερα τίτλοι τέλους στο «Buongiorno».

Η οικοδέσποινα, εμφανώς συγκινημένη, έκλεισε τον κύκλο της στο Μεγάλο Κανάλι λέγοντας: «Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που συνεργαστήκαμε. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές που επιλέξατε να μας βάλετε στο σπίτι σας να κάνουμε παρέα. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας, τα τμήματα του σταθμού. Να ευχαριστήσω την συντακτική ομάδα μας, τον πρώτο όροφο που είναι το κοντρόλ. Σας ευχαριστούμε πολύ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν, μπορεί να ξανασυναντηθούμε. Το κανάλι μας και τον πρόεδρο για την στήριξη και την επιλογή. Ευχαριστώ πολύ το MEGA, υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο γιατί όσοι μας παρακολουθείτε παίρνετε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Μπορεί να έχετε προβλήματα και δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο. Να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, σας αγαπώ. Γεια σας και χαρά σας».

Εξαιρετικά συγκινητικά ήταν τα λόγια του Άρη Καβατζίκη: «Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι φίλη καρδιάς. Ήσουν πάντα εκεί στα δύσκολα, όχι στην τηλεόραση, αλλά και στη ζωή μου. Είσαι ένας άνθρωπος που έχω εμπιστευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι που έχουμε μοιραστεί τόσα θετικά, αλλά και αρνητικά πράγματα, γιατί είμαστε φίλοι και αυτή η φιλία κρατάει πολλά χρόνια. Και σε ευχαριστώ!».

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