Φαίη Σκορδά: Το συγκινητικό φινάλε του Buongiorno - «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται»

Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε οριστικά το κοινό του MEGA…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Φαίη Σκορδά: Το συγκινητικό φινάλε του Buongiorno - «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται»
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Φαίη Σκορδά ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το MEGA και έκλεισε το «Buongiorno» με συγκινητικά λόγια προς το κοινό και τους συνεργάτες της.
  • Η παρουσιάστρια τόνισε ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και θέλησε να μεταδώσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στους τηλεθεατές.
  • Ευχαρίστησε ξεχωριστά την ομάδα παραγωγής, το κανάλι και τον πρόεδρο για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη.
  • Ο Άρης Καβατζίκης εξέφρασε δημόσια την εκτίμησή του και την πολύχρονη φιλία του με τη Φαίη Σκορδά, επισημαίνοντας την αμοιβαία στήριξη σε δύσκολες στιγμές.
Snapshot powered by AI

Δύο 24ώρα μετά την είδηση περί λήξης της συνεργασίας της Φαίης Σκορδά και του MEGA, έπεσαν σήμερα τίτλοι τέλους στο «Buongiorno».

Η οικοδέσποινα, εμφανώς συγκινημένη, έκλεισε τον κύκλο της στο Μεγάλο Κανάλι λέγοντας: «Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που συνεργαστήκαμε. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές που επιλέξατε να μας βάλετε στο σπίτι σας να κάνουμε παρέα. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μας, τα τμήματα του σταθμού. Να ευχαριστήσω την συντακτική ομάδα μας, τον πρώτο όροφο που είναι το κοντρόλ. Σας ευχαριστούμε πολύ έναν προς έναν ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν, μπορεί να ξανασυναντηθούμε. Το κανάλι μας και τον πρόεδρο για την στήριξη και την επιλογή. Ευχαριστώ πολύ το MEGA, υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο γιατί όσοι μας παρακολουθείτε παίρνετε ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Μπορεί να έχετε προβλήματα και δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο. Να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, σας αγαπώ. Γεια σας και χαρά σας».

Εξαιρετικά συγκινητικά ήταν τα λόγια του Άρη Καβατζίκη: «Θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι φίλη καρδιάς. Ήσουν πάντα εκεί στα δύσκολα, όχι στην τηλεόραση, αλλά και στη ζωή μου. Είσαι ένας άνθρωπος που έχω εμπιστευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι που έχουμε μοιραστεί τόσα θετικά, αλλά και αρνητικά πράγματα, γιατί είμαστε φίλοι και αυτή η φιλία κρατάει πολλά χρόνια. Και σε ευχαριστώ!».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:39ANNOUNCEMENTS

Ο Νίκος Νταμπίζας στο Allwyn Game Time: «Τα δύο φαβορί και ο πιθανός πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου»

13:28LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Το συγκινητικό φινάλε του Buongiorno - «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται»

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Οι αρχές έκαψαν περισσότερους από 50 τόνους ναρκωτικών αξίας 600 εκατ. δολαρίων - Δείτε φωτογραφίες

13:18ΥΓΕΙΑ

Ειδική ομάδα νοσηλευτών αγγειακής πρόσβασης στο ΠΑΓΝΗ - Μέχρι τώρα γινόταν αποκλειστικά από γιατρούς

13:16LIFESTYLE

Συγκινεί η Σάρον Στόουν για τις τελευταίες ώρες της μητέρας της - «Δεν της είπα τίποτα γιατί έπρεπε να την αφήσω να πεθάνει»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Λυπάμαι που δεν έσωσα το παιδί μου, ήμουν καλή μαμά, τον λάτρευα - Είπε μαμά κι έπεσε σε κώμα»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Στην Υπερειδική στο Ελληνικό ο Χαρδαλιάς - «Παγκόσμια προβολή της Ελλάδας»

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης στη Βενεζουέλα: Φονικοί σεισμοί, οικονομική κατάρρευση και πολιτικό χάος «βουλιάζουν» τη χώρα

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικός καύσωνας σαρώνει 10 ημέρες την Ευρώπη: Περισσότεροι από 273 νεκροί σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία

12:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας προς τομεάρχες ΕΛΑΣ: «Να μην είμαστε σκιώδεις, αλλά ανθρώπινοι και τρισδιάστατοι»

12:42ANNOUNCEMENTS

Επίσημη και εντυπωσιακή πρεμιέρα για το «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» του Θοδωρή Αθερίδη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

12:33WHAT THE FACT

Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν απολίθωμα δεινόσαυρου με φτερά και μέγεθος μόλις 34 εκατοστά

12:32ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι κάτω»: Κομάντο της ΕΛΑΣ κάνουν έφοδο σε σπίτια σε Μύκονο, Πειραιά κι εντοπίζουν κιλά κοκαΐνης

12:31ΚΟΣΜΟΣ

«Χάθηκαν 450.000 παιδιά και δεν είπατε ούτε λέξη γι’ αυτό»: Έντονος καυγάς σε ακρόαση της Βουλής των ΗΠΑ ανάμεσα σε υπουργό και βουλευτή

12:31ΥΓΕΙΑ

Η επένδυση της DEMO στο «μικροσκόπιο» της Ευρώπης

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η καφεΐνη από το τσάι έχει διαφορετική επίδραση από τον καφέ

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική στιγμή που γυναίκα ανασύρεται ζωντανή από τα ερείπια- 50.000 αγνοούμενοι

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται νέο σύστημα πληρωμής δημοτικών τελών: Αποσυνδέονται από τους λογαριασμούς ρεύματος – Τι ανακοίνωσε ο Λιβάνιος

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Το πλαφόν οδήγησε σε μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε φωτογραφίες: Ορκίστηκαν οι πρώτες γυναίκες που παρουσιάστηκαν εθελοντικά στο στρατό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδελφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες οι επόμενες ώρες για την Αττική - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Η μητέρα του νεκρού τον εντόπισε μέσω GPS- Είδε στις ειδήσεις το συμβάν κι άρχισε να τον αναζητά στα νοσοκομεία - Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Ιπποκράτειο

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

11:28LIFESTYLE

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας - Δείτε βίντεο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Στη Μύκονο το υπερπολυτελές superyacht των 46 εκατ. ευρώ - Στα 390.000 ευρώ η εβδομαδιαία ενοικίαση

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία: Τον σκότωσε με μια γροθιά - Σκληρό βίντεο

12:32ΕΛΛΑΔΑ

«Όλοι κάτω»: Κομάντο της ΕΛΑΣ κάνουν έφοδο σε σπίτια σε Μύκονο, Πειραιά κι εντοπίζουν κιλά κοκαΐνης

09:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Θρίλερ με τα χαμένα 50.000 ευρώ της δολοφονημένης - Βρέθηκαν θαμμένα χρήματα στο χωράφι του δράστη

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την Αθηνά Ωνάση: Η «χρυσή κληρονόμος» και οι περίεργοι επιχειρηματικοί ελιγμοί της

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκινούν τα δύο αδέρφια που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες ενώ ήταν καθηλωμένα για δύο μήνες

07:20WHAT THE FACT

Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική στιγμή που γυναίκα ανασύρεται ζωντανή από τα ερείπια- 50.000 αγνοούμενοι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι κατέθεσε στην αστυνομία ο 17χρονος δράστης

09:12WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν μια εντελώς άθικτη πόλη των Μάγια κρυμμένη για 1.000 χρόνια

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Μυλοπόταμος: Τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του - Θρήνος για τον αδόκητο χαμό 32χρονου

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

11:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καλλιθέα: Στον ανακριτή οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου - Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Λυπάμαι που δεν έσωσα το παιδί μου, ήμουν καλή μαμά, τον λάτρευα - Είπε μαμά κι έπεσε σε κώμα»

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ