Σαν σήμερα 29 Ιουνίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 29 Ιουνίου
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1850 - Το Οικουμενικό πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως χορηγεί αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ελλάδος.
- 1874 - Δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Καιροί» άρθρο του Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει». Σε αυτό, ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος τον βασιλιά Γεώργιο Α’. Επίσης, σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του στο σχηματισμό κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την Αρχή της Δεδηλωμένης.
- 1907 - Πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Βολανάκης ή Βολονάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους του 19ου αιώνα. Θεωρείται ο «πατέρας της ελληνικής θαλασσογραφίας».
- 1951 - Πεθαίνει Ο Αιμίλιος Βεάκης. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς.
- 1958 - 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου: Η Βραζιλία κατακτά το 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, νικώντας στον τελικό της Στοκχόλμης τη Σουηδία με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ, δύο ο Βαβά κι ένα ο Ζαγκάλο, μετέπειτα προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας.
- 1979 - Η Ελληνική Βουλή επικυρώνει πανηγυρικά την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ.
- 1986 - 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου: Η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο «Στάδιο των Αζτέκων» στην Πόλη του Μεξικού και κατακτά το 13ο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
- 1993 - Ξεκινάνε οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα από την εταιρεία Telestet.
- 2002 - Από έκρηξη που σημειώνεται στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη "17 Νοέμβρη". Αρχή εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης, που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια.
- 2003 - Πεθαίνει η Αμερικανίδα ηθοποιός, Κάθριν Χέπμπορν.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή