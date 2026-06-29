Πέθανε η Πενέλοπε Κιθ στα 86 της χρόνια - Η ηθοποιός που σημάδεψε τις βρετανικές κωμωδίες

Η σπουδαία ηθοποιός της βρετανικής τηλεόρασης άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της στο Σάρεϊ, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πέθανε η Πενέλοπε Κιθ στα 86 της χρόνια - Η ηθοποιός που σημάδεψε τις βρετανικές κωμωδίες
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ντέιμ Πενέλοπε Κιθ πέθανε σε ηλικία 86 ετών στο σπίτι της στο Σάρεϊ μετά από μάχη με τον καρκίνο.
  • Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της κατά τη δύσκολη περίοδο.
  • Έγινε γνωστή για τον ρόλο της ως Μάργκο Λίντμπετερ στη σειρά The Good Life και την Audrey fforbes
  • Hamilton στη σειρά To the Manor Born.
  • Η Πενέλοπε Κιθ θεωρείται σημαντική μορφή της βρετανικής τηλεόρασης και θεάτρου με μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες για την κηδεία ή τις εκδηλώσεις μνήμης.
Snapshot powered by AI

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Βρετανίδας ηθοποιού Ντέιμ Πενέλοπε Κιθ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι η αγαπημένη ηθοποιός πέθανε ήρεμα στο σπίτι της, στο Σάρεϊ της Αγγλίας, όπου ζούσε για περισσότερα από 50 χρόνια, έχοντας δώσει μάχη με τον καρκίνο.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Στη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρεται:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Ντέιμ Πενέλοπε Κιθ έφυγε από τη ζωή, ενώ ζούσε με καρκίνο, στο σπίτι της στο Σάρεϊ, όπου κατοικούσε για περισσότερα από 50 χρόνια. Η οικογένεια ευχαριστεί για τη φροντίδα και την υποστήριξη που έλαβε κατά τη διάρκεια των θεραπειών της και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Οι ρόλοι που την έκαναν θρύλο

Η Ντέιμ Πενέλοπε Κιθ έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο βρετανικό κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της ως η αυστηρή και σνομπ γειτόνισσα Μάργκο Λίντμπετερ στη θρυλική κωμική σειρά «The Good Life».

Αργότερα πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά «To the Manor Born», υποδυόμενη την πρώην κυρία του αρχοντικού Audrey fforbes-Hamilton, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της μακρόχρονης καριέρας της.

Μεγάλη απώλεια για τη βρετανική τηλεόραση

Η Ντέιμ Πενέλοπε Κιθ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της βρετανικής τηλεόρασης και του θεάτρου, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη μέσα από τους εμβληματικούς ρόλους της στις κλασικές βρετανικές κωμωδίες.

https://www.instagram.com/reel/DWowj91jeoa/

Η οικογένειά της δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κηδεία ή τις εκδηλώσεις στη μνήμη της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:03ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Χαροκόπιο Κορώνης: Επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

15:03ANNOUNCEMENTS

Ξεκίνησε το 3ο διεθνές Forum της ΕΛΛΟΚ για τον καρκίνο

15:02ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ - Οι ημερομηνίες και η διαδικασία

14:56LIFESTYLE

Ο Βασίλης Λέκκας τραγούδησε στις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας - Δείτε βίντεο

14:50ΥΓΕΙΑ

Φράουλες: Πώς η κατανάλωσή τους συνδέεται με την πρόληψη της κατάθλιψης και της άνοιας

14:49ANNOUNCEMENTS

Χρίστος Παπαδημητρίου-Πηνελόπη Κουγιανού: Οι δύο κορυφαίοι επιστήμονες έλαβαν το Αριστείο Μποδοσάκη

14:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

18.000 ευρώ θα έπαιρνε ο Τούρκος για την εκτέλεση ομοεθνούς του στα Εξάρχεια - Άλλαξε ρούχα, κρύφτηκε σε σπίτι

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ακρίβεια: «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, από 1η Σεπτεμβρίου έρχονται δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα

14:41ANNOUNCEMENTS

Οι άνθρωποι πίσω από μια διεθνή ιστορία επιτυχίας

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη 3χρονου Άγγελου: «Οι κατηγορούμενοι λένε ψέματα», λέει η Εισαγγελέας - «Μη ζητήσουν ακαταλόγιστο, βλάβες μεθοδευμένης πρόκλησης πόνου στο παιδί»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κάτι σαν πόρνες... »: Το αιχμηρό σχόλιο της Μάγιας Τσόκλη για τις μεταπηδήσεις βουλευτών

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ξενογιαννακοπούλου: «Η συγκρότηση της ΕΛΑΣ δημιουργεί διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό κόσμο»

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από τεράστια έκρηξη στον νότιο Λίβανο – Το Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε σήραγγα της Χεζμπολάχ

14:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προπληρωμένη κάρτα κοινωνικών παροχών: Πώς λειτουργεί - Τα οφέλη για τους δικαιούχους

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρχεια: Συνελήφθη ο Τούρκος που δολοφόνησε ομοεθνή του με πέντε σφαίρες σε κεφάλι και σώμα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει το Ιράν τη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους αυτή την εβδομάδα

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε δύο φάσεις η καταβολή του - Ποιοι θα λάβουν τα 150 ευρώ

14:07WHAT THE FACT

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν αρχαίο θηρευτή μήκους 19 μέτρων μόνο από το απολιθωμένο σαγόνι του

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό θέαμα: Ταύρος σε αμόκ ποδοπάτησε 25χρονο αναβάτη - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:39ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική εξομολόγηση: «Η διαφορά ηλικίας δεν με ενοχλούσε, όμως τώρα είμαι χήρα στα 43»

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Βαρύ πένθος για τον ξαφνικό θάνατο της Άννας Λειψάκη που εντοπίστηκε νεκρή σε κατάλυμα

11:15LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Χάσαμε όλο μας το βιός, μου έφευγαν μαλλιά από την απελπισία»

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα μετά τη ζέστη - «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

12:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δύσκολο 15μέρο για την Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

13:57ΚΟΣΜΟΣ

«Όσο ήταν ζωντανός, θα ζούσα κι εγώ»: Η μαρτυρία της μητέρας του νεογέννητου που ανασύρθηκε από τα ερείπια της Βενεζουέλας έπειτα από 32 ώρες

14:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κάτι σαν πόρνες... »: Το αιχμηρό σχόλιο της Μάγιας Τσόκλη για τις μεταπηδήσεις βουλευτών

14:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για ακρίβεια: «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε 2.000 κωδικούς, από 1η Σεπτεμβρίου έρχονται δραστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Έκπληκτοι διασώστες εντόπισαν επιζώντες αεροπορικού δυστυχήματος να κάθονται πάνω στα συντρίμμια του αεροσκάφους που επέπλεαν στη θάλασσα

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Μάρτυρες του Ιεχωβά: Θρησκεία ή αίρεση; Η αλήθεια για τους Χιλιαστές

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί ο γιος της 75χρονης στην Καλλιθέα: «Η μητέρα μου είναι μία δυναμική και αυθεντική γυναίκα»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Να'ναι καλά τα παιδιά, μου λέγανε "πήδα" και με κράτησαν», λέει η 75χρονη που έπεσε από το μπαλκόνι φλεγόμενου διαμερίσματος

13:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 «Παγώνουν» για δύο μήνες οι τιμές σε όλα τα βασικά είδη κατανάλωσης

14:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

18.000 ευρώ θα έπαιρνε ο Τούρκος για την εκτέλεση ομοεθνούς του στα Εξάρχεια - Άλλαξε ρούχα, κρύφτηκε σε σπίτι

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας: Γέμισαν τα νεκροτομεία και τα γραφεία τελετών στο Παρίσι - «Στείλτε πιο μακριά τις σορούς»

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξάρχεια: Συνελήφθη ο Τούρκος που δολοφόνησε ομοεθνή του με πέντε σφαίρες σε κεφάλι και σώμα

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πολιτικό συμβούλιο συγκροτεί η Καρυστιανου: Ποιοι είναι οι 9 πιο στενοί συνεργάτες της

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από τεράστια έκρηξη στον νότιο Λίβανο – Το Ισραήλ λέει ότι κατέστρεψε σήραγγα της Χεζμπολάχ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ