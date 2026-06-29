Πέθανε η Πενέλοπε Κιθ στα 86 της χρόνια - Η ηθοποιός που σημάδεψε τις βρετανικές κωμωδίες

Snapshot Η Ντέιμ Πενέλοπε Κιθ πέθανε σε ηλικία 86 ετών στο σπίτι της στο Σάρεϊ μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η οικογένειά της ανακοίνωσε τον θάνατό της και ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά της κατά τη δύσκολη περίοδο.

Έγινε γνωστή για τον ρόλο της ως Μάργκο Λίντμπετερ στη σειρά The Good Life και την Audrey fforbes

Hamilton στη σειρά To the Manor Born.

Η Πενέλοπε Κιθ θεωρείται σημαντική μορφή της βρετανικής τηλεόρασης και θεάτρου με μεγάλη καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες για την κηδεία ή τις εκδηλώσεις μνήμης. Snapshot powered by AI

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου της Βρετανίδας ηθοποιού Ντέιμ Πενέλοπε Κιθ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Την είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με επίσημη ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι η αγαπημένη ηθοποιός πέθανε ήρεμα στο σπίτι της, στο Σάρεϊ της Αγγλίας, όπου ζούσε για περισσότερα από 50 χρόνια, έχοντας δώσει μάχη με τον καρκίνο.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

Στη δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα αναφέρεται:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Ντέιμ Πενέλοπε Κιθ έφυγε από τη ζωή, ενώ ζούσε με καρκίνο, στο σπίτι της στο Σάρεϊ, όπου κατοικούσε για περισσότερα από 50 χρόνια. Η οικογένεια ευχαριστεί για τη φροντίδα και την υποστήριξη που έλαβε κατά τη διάρκεια των θεραπειών της και ζητά να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη περίοδο».

Οι ρόλοι που την έκαναν θρύλο

Η Ντέιμ Πενέλοπε Κιθ έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο βρετανικό κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο της ως η αυστηρή και σνομπ γειτόνισσα Μάργκο Λίντμπετερ στη θρυλική κωμική σειρά «The Good Life».

Αργότερα πρωταγωνίστησε στη δημοφιλή σειρά «To the Manor Born», υποδυόμενη την πρώην κυρία του αρχοντικού Audrey fforbes-Hamilton, έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους της μακρόχρονης καριέρας της.

Saddened to hear of the death of Dame Penelope Keith aged 86, a fine actress in one of our best sitcoms The Good Life.

RIP Penelope pic.twitter.com/WoziIigFhD — John Pitchford?? (@Johnnypapa64) June 29, 2026

Μεγάλη απώλεια για τη βρετανική τηλεόραση

Η Ντέιμ Πενέλοπε Κιθ υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της βρετανικής τηλεόρασης και του θεάτρου, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη μέσα από τους εμβληματικούς ρόλους της στις κλασικές βρετανικές κωμωδίες.

https://www.instagram.com/reel/DWowj91jeoa/

Η οικογένειά της δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κηδεία ή τις εκδηλώσεις στη μνήμη της.

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