«Ζάλισε» με τις αναλογίες της η Ευγενία Σαμαρά - Οι φωτογραφίες με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο

Η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει καλοκαιρινές στιγμές στην Πάρο και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την πισίνα ξενοδοχείου, όπου πόζαρε με μαγιό απολαμβάνοντας ξέγνοιαστη τον ήλιο.

Η γνωστή ηθοποιός, που μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητα και τα ταξίδια της, εντυπωσίασε για ακόμη μία φορά με τη φυσική ομορφιά και το στιλ της, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια των followers της.

https://www.instagram.com/p/DaI5rvLDdAM/

Η Ευγενία Σαμαρά ήταν ανάμεσα στους προσκεκλημένους στον λαμπερό γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο.

Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα από το τριήμερο γαμήλιο εορτασμό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DaGbUZBjTaC/

https://www.instagram.com/p/DaDtaH1DdWd/

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