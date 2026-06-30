Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της Μαρέβας - «Χρόνια πολλά αγάπη μου»
Οι δημόσιες ευχές στη σύζυγό του
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Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, 30 Ιουνίου, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη.
Με ανάρτησή του στα social media ο πρωθυπουργός ευχήθηκε στη σύζυγό του με τον πιο τρυφερό τρόπο δημοσιεύοντας μία κοινή τους φωτογραφία, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου».
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