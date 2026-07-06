Η Duffy επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από 16 χρόνια, σε μυστική συναυλία στο Λονδίνο
Η 42χρονη ερμηνεύτρια τραγούδησε στο Hoxton Hall, μόλις έναν μήνα μετά τη σπάνια δημόσια εμφάνισή της στο Caffi Largo, στο Pwllheli της Ουαλίας
Η Duffy εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή, έπειτα από 16 χρόνια αποχής, σε μία μυστική συναυλία στο Λονδίνο.
Η 42χρονη ερμηνεύτρια τραγούδησε στο Hoxton Hall, μόλις έναν μήνα μετά τη σπάνια δημόσια εμφάνισή της στο Caffi Largo, στο Pwllheli της Ουαλίας, όπου είχε ποζάρει ενθουσιασμένη με μέλη του προσωπικού.
Την Κυριακή, η Duffy κράτησε χαμηλό προφίλ, μπαίνοντας στον χώρο από πίσω είσοδο πριν από τη μυστική εμφάνιση, ενόψει του επερχόμενου feature-length ντοκιμαντέρ της στο Disney+.
Επέλεξε ένα total black σύνολο, με τα πλατινέ ξανθά μαλλιά της και το κόκκινο κραγιόν της να ξεχωρίζουν.
Για την ασφάλειά της στην εκδήλωση, η Duffy φέρεται να επιστράτευσε τον επί χρόνια σωματοφύλακα του Noel Gallagher.