Η Duffy επέστρεψε στη σκηνή έπειτα από 16 χρόνια, σε μυστική συναυλία στο Λονδίνο

Η Duffy εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή, έπειτα από 16 χρόνια αποχής, σε μία μυστική συναυλία στο Λονδίνο.

Η 42χρονη ερμηνεύτρια τραγούδησε στο Hoxton Hall, μόλις έναν μήνα μετά τη σπάνια δημόσια εμφάνισή της στο Caffi Largo, στο Pwllheli της Ουαλίας, όπου είχε ποζάρει ενθουσιασμένη με μέλη του προσωπικού.

Duffy makes her first public appearance in 16 years as she arrives at London gig following rape and kidnap horror https://t.co/CcTAsMXahu — Daily Mail (@DailyMail) July 6, 2026

Την Κυριακή, η Duffy κράτησε χαμηλό προφίλ, μπαίνοντας στον χώρο από πίσω είσοδο πριν από τη μυστική εμφάνιση, ενόψει του επερχόμενου feature-length ντοκιμαντέρ της στο Disney+.

Επέλεξε ένα total black σύνολο, με τα πλατινέ ξανθά μαλλιά της και το κόκκινο κραγιόν της να ξεχωρίζουν.

Reclusive Duffy sneaks into secret comeback gig after rape and kidnap horror https://t.co/OHv12sAE26 — The Irish Sun (@IrishSunOnline) July 6, 2026

Για την ασφάλειά της στην εκδήλωση, η Duffy φέρεται να επιστράτευσε τον επί χρόνια σωματοφύλακα του Noel Gallagher.

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