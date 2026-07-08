Σιλβέστερ Σταλόνε: Ο σκληρός «Ράμπο» που συνεχίζει να ζωγραφίζει στην υποκριτική και στον καμβά

Snapshot Ο Σιλβέστερ Σταλόνε γιόρτασε τα 80 του χρόνια και παραμένει ενεργός σε νέους κινηματογραφικούς ρόλους και στη ζωγραφική.

Διατηρεί έντονη παρουσία στην τέχνη, με δικό του στούντιο και πρόσφατη αναδρομική έκθεση ζωγραφικής στο Art Palm Beach.

Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ταινία Rocky, που καθιέρωσε την καριέρα του, ενώ συνεχίζει και με τη σειρά Tulsa King στη μικρή οθόνη.

Ο Σταλόνε περνά χρόνο με την οικογένειά του, τη σύζυγό του Τζένιφερ και τις τρεις κόρες τους, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ψυχαγωγίας και των social media.

Συχνά παίζει γκολφ στα γήπεδα του Palm Beach Gardens και η οικογένεια αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά του. Snapshot powered by AI

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε συμπλήρωσε στις 6 Ιουλίου τα 80 του χρόνια, αποδεικνύοντας πως παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική του ζωή.

Ο θρυλικός ηθοποιός εξακολουθεί να εργάζεται σε νέους ρόλους, να απολαμβάνει το γκολφ και να ζει στην εντυπωσιακή έπαυλή του στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Τα τελευταία χρόνια έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ κατά καιρούς έχει εμφανιστεί σε γνωστά εστιατόρια της περιοχής, όπως το Le Bilboquet, αλλά και στο Mar-a-Lago.

Τους καλοκαιρινούς μήνες, ο Σταλόνε περνά χρόνο στο σπίτι του στο Ιστ Χάμπτον μαζί με τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλέιβιν, και τις τρεις κόρες τους, τη Σοφία, τη Σιστίν και τη Σκάρλετ. Η οικογένεια απέκτησε την κατοικία το 2024.

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Η μεγάλη αγάπη για τη ζωγραφική

Πέρα από τον κινηματογράφο, ο διάσημος ηθοποιός έχει αφιερωθεί με ιδιαίτερο πάθος στη ζωγραφική, μια ενασχόληση που τον συνοδεύει από την παιδική του ηλικία.

«Στα 80 του, ο Σταλόνε είναι ένας άνθρωπος που επικεντρώνεται στην τέχνη του. Έχει δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό στούντιο στο σπίτι του και η ζωγραφική αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του. Μάλιστα, πριν ενσαρκώσει έναν χαρακτήρα, συνηθίζει να τον σχεδιάζει», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον του.

Τον περασμένο Ιανουάριο παρουσιάστηκε στο Art Palm Beach η έκθεση Evolution, η πρώτη ολοκληρωμένη αναδρομική έκθεση του Σταλόνε ως εικαστικού καλλιτέχνη.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου, η γκαλερί επισήμανε ότι, παρά τη διεθνή αναγνώριση που απέκτησε ως ηθοποιός, ο Σταλόνε διατήρησε τη ζωγραφική του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για περισσότερες από έξι δεκαετίες.

Γυναίκα φωτογραφίζει τον πίνακα «Ο Άμλετ είναι μια δύσκολη ζωή» στην έκθεση τέχνης με τίτλο «Σιλβέστερ Σταλόνε. Ζωγραφική. Από το 1975 έως σήμερα» στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013 AP

Από το «Rocky» στο «Tulsa King»

Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την κυκλοφορία του εμβληματικού Rocky (1976), της ταινίας που έγραψε και πρωταγωνίστησε ο ίδιος, κερδίζοντας τρία Όσκαρ και αλλάζοντας την πορεία της καριέρας του. Ακολούθησε η τεράστια επιτυχία της σειράς ταινιών Rambo, που τον καθιέρωσε ως έναν από τους σημαντικότερους σταρ του κινηματογράφου δράσης.

Τα τελευταία χρόνια επέστρεψε δυναμικά και στη μικρή οθόνη με τη σειρά Tulsa King, παραγωγής του Τέιλορ Σέρινταν, στην οποία υποδύεται τον μαφιόζο Ντουάιτ «The General» Μανφρέντι.

Οικογένεια και γκολφ

Στην καθημερινότητά του, ο Σταλόνε συνεχίζει να απολαμβάνει το γκολφ με φίλους, παίζοντας συχνά στα γήπεδα του Trump International ή του PGA National στο Palm Beach Gardens.

Παράλληλα, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, η οικογένεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητά του. Οι τρεις κόρες του έχουν ακολουθήσει τη δική τους πορεία στον χώρο της ψυχαγωγίας και των social media, ενώ παρουσιάζουν και το κοινό τους podcast Unwaxed.

«Οι κόρες τους είναι το επίκεντρο της ζωής τους. Ο Σιλβέστερ και η Τζένιφερ ζουν για εκείνες», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή κοντά στην οικογένεια.

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