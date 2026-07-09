«Κάμπινγκ»: Στον αέρα τα πρώτα teaser της νέας κωμωδίας του MEGA

Snapshot Το MEGA παρουσίασε τα πρώτα teaser της νέας κωμωδίας «Κάμπινγκ» για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Η σειρά επικεντρώνεται στον λογιστή Ιορδάνη και τον ιδιόρρυθμο Σοφοκλή, με στοιχεία χιούμορ και μυστηρίου.

Το πολυπρόσωπο καστ περιλαμβάνει γνωστούς ηθοποιούς που ενσαρκώνουν χαρακτήρες με διαφορετικές προσωπικότητες και συναισθηματικές πτυχές.

Οι κάτοικοι του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» παρουσιάζουν θέματα φιλίας, αλληλεγγύης και αποδοχής παρά τις ιδιαιτερότητές τους.

Τα τρία πρώτα teaser σηματοδοτούν την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την πρεμιέρα της σειράς. Snapshot powered by AI

Οι προετοιμασίες για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά «φουντώνουν» και το MEGA έδωσε στη δημοσιότητα τα πρώτα teaser της σειράς «Κάμπινγκ».

Στον πυρήνα της αφήγησης βρίσκονται ο φιλήσυχος λογιστής Ιορδάνης, που ερμηνεύει ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, και ο ιδιόρρυθμος «Καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, τον οποίο υποδύεται ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Η συνάντηση των δύο αποτελεί την αφετηρία μιας ιστορίας γεμάτης χιούμορ και μυστήριο.

Το «Κάμπινγκ» ξεχωρίζει για το πολυπρόσωπο, πρωταγωνιστικό σύνολο ηθοποιών που δίνει ιδιαίτερη δυναμική στην πλοκή. Οι Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου ενσαρκώνουν χαρακτήρες με διαφορετικές διαδρομές, μυστικά και αντιφάσεις, που ισορροπούν ανάμεσα στην κωμωδία και τη συγκίνηση. Παρά τις παραξενιές και τις ιδιαιτερότητές τους, οι ένοικοι του κάμπινγκ γνωρίζουν καλά τι σημαίνει φιλία, αλληλεγγύη και ουσιαστική αποδοχή.

Τα τρία πρώτα teaser ανοίγουν την πύλη του κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος» και σηματοδοτούν την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την πρεμιέρα.