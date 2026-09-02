Τιμ Κάρι: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου του διάσημου ηθοποιού

Snapshot Ο Τμ Κάριθανε από στειαία νόσο ηλικία 80 ετών.

Σημαντικές παθή που συνέβαλαν στον θάνατό ήταν το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου και ο καρκίνος του νεφρού.

Δεν είχε υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για τις παθήσεις που είχε.

Ο θάνατός του σημειώθηκε ειρηνικά στο σπίτι του στο Toluca Lake του Λος Άντζελες στις 25 Αυγούστου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Η επίσημη αιτία θανάτου ανακοινώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της κομητείας του Λος Άντζελες στις 2 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Γνωστοποιήθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του Τιμ Κάρι, οκτώ ημέρες μετά την απώλειά του, σε ηλικία 80 ετών.

Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της κομητείας του Λος Άντζελες ότι ο Κάρι πέθανε από στεφανιαία νόσο.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται επίσης ως σημαντικές παθήσεις που συνέβαλαν στον θάνατό του το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου και ο καρκίνος του νεφρού, χωρίς ωστόσο να αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου.

Ο Τιμ Κάρι

Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν είχε υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για τη στεφανιαία νόσο, τον καρκίνο του νεφρού ή το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ο Τιμ Κάρι πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στην περιοχή Toluca Lake του Λος Άντζελες, την Τρίτη 25 Αυγούστου, όπως είχε αναφέρει ο μάνατζέρ του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Κάρι άφησε την τελευταία του πνοή λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στις 23:18.

Ο Τιμ Κάρι, ο οποίος δεν παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2012. Έκτοτε αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή και περιόρισε την υποκριτική του δραστηριότητα, στρέφοντας το ενδιαφέρον του κυρίως σε δουλειές φωνητικής ερμηνείας.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε μιλήσει ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του, κατά τη διάρκεια επετειακής προβολής για τα 50 χρόνια του The Rocky Horror Picture Show στο Academy Museum του Λος Άντζελες.

«Ακόμη δεν μπορώ να περπατήσω, γι’ αυτό και βρίσκομαι σε αυτή την ανόητη καρέκλα, και αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Οπότε δεν πρόκειται να τραγουδήσω ούτε να χορέψω σύντομα. Εξακολουθώ να έχω σοβαρά προβλήματα με το αριστερό μου πόδι», είχε δηλώσει.

Ο Τιμ Κάρι / AP

Ο ηθοποιός είχε επίσης θυμηθεί τη στιγμή που αντιλήφθηκε ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό. Όπως είχε πει, εκείνη την ώρα έκανε μασάζ και ο ίδιος δεν είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Ο άνθρωπος που μου έκανε μασάζ μού είπε: “Ανησυχώ για σένα, θέλω να καλέσω ασθενοφόρο”. Και το έκανε. Εγώ του έλεγα: “Αυτό είναι τόσο ανόητο”», είχε αφηγηθεί.

Ο Κάρι σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο του West End, συμμετέχοντας στην πρώτη λονδρέζικη παραγωγή του Hair το 1968.

Στη διάρκεια της θεατρικής του πορείας απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για Tony Awards και δύο υποψηφιότητες για Laurence Olivier Awards, χάρη στη δουλειά του τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στη Βρετανία.

Στη μεγάλη οθόνη, ο Βρετανός ηθοποιός αγαπήθηκε ιδιαίτερα για τον ρόλο του ως Rooster Hannigan στην ταινία Annie του 1982, ως μπάτλερ Wadsworth στο Clue του 1985 και ως Long John Silver στο Muppet Treasure Island του 1996.

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