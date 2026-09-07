«Χρυσό» διαζύγιο για τον δισεκατομμυριούχο της Lululemon -Η σύζυγός του διεκδικεί την μισή περιουσία

Διαζύγιο φαίνεται να παίρνει ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του brand αθλητικών ειδών Lululemon, Τσιπ Γουίλσον, από την σύζυγό του, με την οποία ήταν παντρεμένος για 24 χρόνια, χωρίς, ωστόσο, να έχει υπογραφεί κάποιο... προγαμιαίο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση του θέματος, ο 71χρονος Τσιπ Γουίλσον και η σύζυγός του, η 52χρονη Σάνον «Σάμερ» Γουίλσον, αποφάσισαν να χωρίσουν, και φαίνεται ότι δεν είχαν υπογράψει προγαμιαίο συμβόλαιο όταν παντρεύτηκαν το 2002.

Νομικά, αυτό σημαίνει ότι η Σάρον έχει δικαίωμα στη μισή περιουσία των 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων του πρώην συζύγου της.

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Ο Τσιπ και η Σάρον παντρεύτηκαν το 2002 στον Καναδά και ήταν μακροχρόνιοι συνεργάτες στην Lululemon. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η 52χρονη Σάνον ήταν μία από τις πρώτες υπαλλήλους του brand αθλητικών ειδών του συζύγου της και ήταν η κύρια σχεδιάστρια ρούχων κατά την ίδρυσή του.

Ο 71χρονος έχει πολλές φορές αναγνωρίσει τη συμβολή της συζύγου του στην ανάπτυξη της Lululemon σε μια εταιρεία αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Και οι δύο αποχώρησαν από το brand πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, αλλά ο Τσιπ παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της εταιρείας, κατέχοντας το 8,6% των μετοχών της — αξίας σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

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Ο Τσιπ, ο οποίος γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά μεγάλωσε στον Καναδά, παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Lululemon Athletica το 2013, μετά από μια σειρά δημόσιων δηλώσεων, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Τότε, είχε κατηγορήσει τις υπέρβαρες γυναίκες που ψωνίζουν από την Lululemon, η οποία κατά βάση πουλάει κολάν για γιόγκα, λέγοντας ότι «τα σώματα ορισμένων γυναικών απλά δεν ταιριάζουν με αυτά που πουλάμε».

Παράλληλα, είχε επικρίνει σφοδρά την πορεία της εταιρείας μετά την αποχώρηση του, λέγοντας ότι «έχει γίνει βαρετή και προσβάσιμη σε όλους από τότε που έφυγα». «Πιστεύω ότι μια μάρκα θα πρέπει να κάνει σαφές ότι δεν θέλει να έρχονται συγκεκριμένοι πελάτες», είχε πει.

Ο Τσιπ Ουίλσον και η σύζυγός του, Σάνον

Συνέχισε κατακρίνοντας την επιλογή της εταιρείας να χρησιμοποιεί «πολύ αδύνατους ή υπέρβαρους» ανθρώπους στις διαφημίσεις της, οι οποίοι, όπως είπε, «δεν αποτελούν πηγή έμπνευσης». Παρότι δεν εργάζεται πλέον στη Lululemon, ο Τσιπ συνεχίζει να ασκεί μεγάλη επιρροή στην εταιρεία, προσπαθώντας να επηρεάσει την κατεύθυνση της.

Η Σάνον, η οποία εκ τότε έχει ιδρύσει την πολυτελή μάρκα ρούχων Kit and Ace, κατέχει μια μετοχή 1% στην Lululemon, η οποία έχει αξία περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια.