«Χρόνια πολλά δικέ μου Γιάννη» - Η ευχή της Νατάσας Θεοδωρίδου για τα γενέθλια του συντρόφου της
Η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πλευρό του Γιάννη Καρυπίδη για τα γενέθλιά του
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- Η Νατάσα Θεοδωρίδου γιόρτασε τα γενέθλια του συντρόφου της, Γιάννη Καρυπίδη, στις 7 Σεπτεμβρίου σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας.
- Στην εκδήλωση ήταν παρούσα και η κόρη της τραγουδίστριας, Χριστιάννα.
- Η Νατάσα Θεοδωρίδου δημοσίευσε στα social media ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το πάρτι, όπου ευχήθηκε δημόσια στον σύντροφό της.
- Στο βίντεο που ανέβασε, η τραγουδίστρια κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της ενώ ο Γιάννης Καρυπίδης σβήνει τα κεράκια της τούρτας.
Τα γενέθλια του συντρόφου της, Γιάννη Καρυπίδη, γιόρτασε η Νατάσα Θεοδωρίδου, έχοντας στο πλευρό της και την κόρη της, Χριστιάννα.
Το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων του συντρόφου της, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας, παρουσία αγαπημένων προσώπων.
Μάλιστα, η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο στα social media.
Στο Instagram story που ανέβασε, η τραγουδίστρια εμφανίζεται δίπλα στον Γιάννη Καρυπίδη την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να σβήσει τα κεράκια της τούρτας του. Η ίδια κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, Χριστιάννα.
«Χρόνια σου όμορφα και πολλά δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη», έγραψε πάνω στο βίντεο, στέλνοντας τις ευχές της στον σύντροφό της.