«Χρόνια πολλά δικέ μου Γιάννη» - Η ευχή της Νατάσας Θεοδωρίδου για τα γενέθλια του συντρόφου της

Snapshot Η Νατάσα Θεοδωρίδου γιόρτασε τα γενέθλια του συντρόφου της, Γιάννη Καρυπίδη, στις 7 Σεπτεμβρίου σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας.

Στην εκδήλωση ήταν παρούσα και η κόρη της τραγουδίστριας, Χριστιάννα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου δημοσίευσε στα social media ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το πάρτι, όπου ευχήθηκε δημόσια στον σύντροφό της.

Στο βίντεο που ανέβασε, η τραγουδίστρια κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της ενώ ο Γιάννης Καρυπίδης σβήνει τα κεράκια της τούρτας. Snapshot powered by AI

Τα γενέθλια του συντρόφου της, Γιάννη Καρυπίδη, γιόρτασε η Νατάσα Θεοδωρίδου, έχοντας στο πλευρό της και την κόρη της, Χριστιάννα.

Το βράδυ της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια βρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων του συντρόφου της, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας, παρουσία αγαπημένων προσώπων.

Μάλιστα, η Νατάσα Θεοδωρίδου θέλησε να του ευχηθεί και δημόσια, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο στα social media.

Στο Instagram story που ανέβασε, η τραγουδίστρια εμφανίζεται δίπλα στον Γιάννη Καρυπίδη την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να σβήσει τα κεράκια της τούρτας του. Η ίδια κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, Χριστιάννα.

«Χρόνια σου όμορφα και πολλά δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη», έγραψε πάνω στο βίντεο, στέλνοντας τις ευχές της στον σύντροφό της.

Διαβάστε επίσης