Συγκινεί η Νατάσα Θεοδωρίδου για την Μαρινέλλα: «Χρειάστηκα χρόνο να αποδεχτώ το κενό που άφησες»

Σε μία συγκινητική ανάρτηση για την Μαρινέλλα προχώρησε η Νατάσα Θεοδωρίδου, μία ημέρα μετά την sold out εμφάνισή της στο Θέατρο Άλσος.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια τίμησε στο πρόγραμμά της την Μαρινέλλα αφιερώνοντας ένα μέρος της συναυλίας της στην μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, ενώ αναφέρθηκε με λόγια καρδιάς στην γνωριμία, την συνεργασία και την φιλία τους.

Σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, η Νατάσα Θεοδωρίδου αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σχετικό απόσπασμα από την συναυλία, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με ένα συγκινησιακά φορτισμένο κείμενο.

«Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες... Ήθελα όμως η πρώτη φορά που θα σου μιλήσω ξανά..να είναι εκεί που ανήκεις.. πάνω στη σκηνη..μέσα από τη μουσική και τις κοινές μας στιγμές. Χθες βράδυ στο Άλσος…τραγούδησα για σένα, με την καρδιά μου γεμάτη από τη δική σου σφραγίδα. Σ’ ευχαριστώ για όλα Μαρινέλλα μου. Η παρουσία σου δεν θα σβήσει ποτέ», έγραψε η τραγουδίστρια.

https://www.instagram.com/reel/DafbNwAIq0J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, η Μαρινέλλα θα είχε την ονομαστική της εορτή ως Κυριακή Παπαδοπούλου, όπως ήταν το βαφτιστικό της.

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