Ξέσπασε ο «Θανάσης» του «Ευτυχισμένοι Μαζί» στο Tik Tok με σχόλιο για τα κιλά της γυναίκας του

Ξέσπασε ο ηθοποιός Άρης Τσάπης κατά χρήστη στο Tik Tok που σχολίασε τα κιλά της συζύγου του, λίγο μετά που έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Συγκεκριμένα, η χρήστρια έγραψε: «Όπως βλέπω την Ειρήνη ή είναι πάλι έγκυος - έχει φουσκώσει λιγάκι - ή πήρε κιλά».

Ο «Θανασάκης» του «Ευτυχισμένοι Μαζί» διαβάζοντας το σχόλιο, το οποίο θεώρησε προσβλητικό όχι μόνο για τη γυναίκα του αλλά για κάθε γυναίκα εκεί έξω που για διάφορους λόγους το σώμα της μπορεί να αλλάζει, έσπευσε να απαντήσει στην χρήστρια με ένα βίντεο που έγινε viral στο Tik Tok συγκεντρώνοντας πάνω από 850.000 προβολές.

«Η Ειρήνη δεν έχει ούτε ένα χρόνο που έχει γεννήσει, είναι επτά μήνες. Επίσης, να σου πω ευτυχώς που το έγραψες σε εμάς αυτό το σχόλιο που σε γράφουμε στα π@π@@@ μας. Απλά να ξέρεις ότι η αδιακρισία μπορεί να στενοχωρήσει πολύ κόσμο και ειδικά μία γυναίκα που έχει γεννήσει πριν επτά μήνες και μπορεί να μην είναι καλά. Ένα τέτοιο σχόλιο που για εσένα είναι ασήμαντο, μπορεί να την κάνει πολύ χάλια ψυχολογικά. Οπότε προσέχετε το στόμα σας και αν δεν μπορείτε να το προσέχετε κλείστε το, από να το ανοίγετε και να λέτε βλακείες. Βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό σας, αν υπάρχει και μετά μιλήστε», είπε ο ηθοποιός, με τους ακολούθους του να τον αποθεώνουν στα σχόλια.

Διαβάστε επίσης