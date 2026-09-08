Ray LaMontagne: O βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής καταρρέει επί σκηνής

Η ομάδα του LaMontagne δημοσίευσε αργότερα μια δήλωση στα Instagram Stories του με ενημέρωση για την υγεία του τραγουδιστή

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ray LaMontagne: O βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής καταρρέει επί σκηνής
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  • Ο Ray LaMontagne κατέρρευσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας του στο Ryman Auditorium του Νάσβιλ λόγω αφυδάτωσης από τη ζέστη.
  • Η ομάδα του επιβεβαίωσε ότι ο τραγουδιστής βρίσκεται σε καλή κατάσταση και λαμβάνει θεραπεία από την τοπική ομάδα έκτακτης ανάγκης.
  • Ο LaMontagne συνέχισε τις εμφανίσεις του και εμφανίστηκε κανονικά στο Louisville Palace την επόμενη μέρα.
  • Η περιοδεία του «Trouble 20th Anniversary Tour» περιλαμβάνει ερμηνείες του ντεμπούτου άλμπουμ του και άλλων τραγουδιών από την καριέρα του.
  • Ο LaMontagne έχει κερδίσει βραβείο Grammy για το άλμπουμ «God Willin’ & The Creek Don
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Ανησυχία προκάλεσε η κατάρρευση του βραβευμένου με Grammy τραγουδιστή Ray LaMontagne, ενώ βρισκόταν στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Ryman Auditorium του Νάσβιλ το Σάββατο.

Σε ένα βίντεο από τον χώρο της συναυλίας, φαίνεται ο 53χρονος LaMontagne ενώ παίζει κιθάα και ερμηνεύει το τραγούδι του «Jolene» από το 2004, πέφτει ξαφνικά προς τα πίσω στο πάτωμα.

Ακούγεται να ανασαίνει με δυσκολία, καθώς δύο συνεργάτες του σπεύδουν στο πλευρό του.

Η ομάδα του LaMontagne δημοσίευσε αργότερα μια δήλωση στα Instagram Stories του με ενημέρωση για την υγεία του τραγουδιστή.

«Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν στη σημερινή συναυλία στο Ryman», άρχιζε το μήνυμα, σύμφωνα με το Consequence. «Ο Ray βρίσκεται σε καλά χέρια με την τοπική ομάδα έκτακτης ανάγκης και λαμβάνει θεραπεία για αφυδάτωση λόγω της ζέστης, είναι καλά τώρα και είναι ευγνώμων για την κατανόηση όλων.»

Η δήλωση πρόσθετε ότι ο LaMontagne «ανυπομονεί να ανέβει στη σκηνή στο Λούισβιλ αύριο το βράδυ». Ο LaMontagne εμφανίστηκε στο Louisville Palace στο Κεντάκι την Κυριακή, όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά δεν αναφέρθηκε στο περιστατικό στο Νάσβιλ.

Ο LaMontagne βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοδεία «Trouble 20th Anniversary Tour», η οποία ξεκίνησε στις 23 Αυγούστου στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα. Έχει προγραμματισμένες συναυλίες στη Φιλαδέλφεια, το Ντιτρόιτ, τη Βοστώνη, το Πόρτλαντ και αλλού, πριν ολοκληρώσει την περιοδεία του στις 3 Οκτωβρίου, μετά από τρεις συναυλίες στο Beacon Theatre της Νέας Υόρκης.

Στην περιοδεία, ο LaMontagne ερμηνεύει το ντεμπούτο άλμπουμ του «Trouble» του 2004, το οποίο έφτασε στο νούμερο 5 των βρετανικών charts σχεδόν δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Επίσης, ερμηνεύει και άλλα τραγούδια από τη δισκογραφία του, η οποία περιλαμβάνει εννέα στούντιο άλμπουμ. Το τελευταίο του άλμπουμ, το «Long Way Home», κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2024. Για το τέταρτο άλμπουμ του, το «God Willin’ & The Creek Don’t Rise» του 2010, ο LaMontagne κέρδισε το βραβείο Grammy για το Καλύτερο Σύγχρονο Φολκ Άλμπουμ το 2011.

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