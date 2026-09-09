Βασίλης Μίχας: Ανέβασε φωτογραφία που κάνει τον αλβανικό αετό και προκαλεί αντιδράσεις στα social

Θύελλα σχολίων στα social media προκάλεσε μία φωτογραφία του Βασίλη Μίχα, στην οποία ο ηθοποιός σχηματίζει με τα χέρια του τον χαρακτηριστικό δικέφαλο αετό που παραπέμπει στην αλβανική σημαία. Η εικόνα έγινε αντικείμενο έντονης συζήτησης, με τις αντιδράσεις να μοιράζονται σε διαφορετικές πλευρές.

Κάποιοι χρήστες θεώρησαν ότι η συγκεκριμένη χειρονομία παραπέμπει σε εθνικιστικούς συμβολισμούς και τη συνέδεσαν με την ιδέα της «Μεγάλης Αλβανίας». Άλλοι, αντίθετα, υπερασπίστηκαν τον ηθοποιό, υποστηρίζοντας ότι η έκφραση υπερηφάνειας για την οικογενειακή καταγωγή δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη πολιτικής ή εθνικιστικής τοποθέτησης.

Η συζήτηση άναψε κυρίως στο TikTok. Τα σχόλια έπεσαν βροχή και, όπως συμβαίνει συχνά σε ανάλογες περιπτώσεις, η ίδια εικόνα απέκτησε διαφορετικές ερμηνείες ανάλογα με το βλέμμα εκείνου που την έβλεπε.

Ο ίδιος ο Βασίλης Μίχας έχει μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για την οικογενειακή του ιστορία και τη μετανάστευση των γονιών του από την Αλβανία στην Ελλάδα. Έχει περιγράψει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, έχοντας μαζί τους τα δύο παιδιά τους και προσπαθώντας να δημιουργήσουν από την αρχή μια ζωή στη χώρα.

«Παρόλο που ο πατέρας μου έχει και ελληνική καταγωγή, ήρθε ως μετανάστης εδώ από την Αλβανία», είχε πει ο ηθοποιός, περιγράφοντας τα δύσκολα πρώτα χρόνια της οικογένειας και τον «φόβο της επιβίωσης» που υπήρχε τότε.

Έχει μιλήσει και για το βάρος μιας τέτοιας απόφασης. Να αφήνεις πίσω σου όσα γνωρίζεις και να ξεκινάς ξανά από το μηδέν σε μια άλλη χώρα. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί ότι δυσκολεύεται ακόμη και σήμερα να συζητά όσα μπορεί να ένιωσαν οι γονείς του όταν έφτασαν στην Ελλάδα.