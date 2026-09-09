Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: «Το “σ’ αγαπώ” πρόλαβα να του το πω - Το “ευχαριστώ”, όχι» λέει η κόρη του

Συγκινημένη η κόρη του αγαπημένου τραγουδοποιού, Μαρία Κλάρα, μίλησε με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από τον θάνατό του

Μίλτος Τσεκούρας

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: «Το “σ’ αγαπώ” πρόλαβα να του το πω - Το “ευχαριστώ”, όχι» λέει η κόρη του
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  • Η Μαρία Κλάρα, κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη συμπλήρωση επτά ετών από τον θάνατό του, αναφέροντας πως πρόλαβε να του πει «σ’ αγαπώ» αλλά όχι «ευχαριστώ».
  • Περιέγραψε τον πατέρα της ως έναν τρυφερό, εκφραστικό και γενναιόδωρο άνθρωπο, χωρίς ζήλια, κτητικότητα ή ανταγωνιστικότητα.
  • Η σχέση τους χαρακτηριζόταν από στοργικές φράσεις όπως «Μαράκι», «αστέρι μου» και «κουκλίτσα μου».
  • Αποκάλυψε την αφηρημένη και αυθόρμητη πλευρά του πατέρα της, όπως το να σταματά ξαφνικά το αυτοκίνητο για να φωτογραφίσει κάτι που του άρεσε.
  • Τόνισε την ικανότητα του Λαυρέντη να αναγνωρίζει τα λάθη του, να ζητά συγγνώμη και να μεταμελείται μετά από στιγμές έντασης.
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Με συγκίνηση μίλησε για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, η κόρη του Μαρία Κλάρα, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά ετών από τον θάνατό του.

Η κόρη του αγαπημένου τραγουδοποιού μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» αναφέρθηκε στη σχέση τους, στις στιγμές που μοιράστηκαν, αλλά και σε εκείνα που έμειναν ανείπωτα μετά την απώλειά του.

«Το “σ’ αγαπώ” πρόλαβα να του το πω. Χορτάσαμε από “σ’ αγαπώ”. Το “ευχαριστώ”, όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, ένα από τα τελευταία μηνύματα που του είχε αφήσει ήταν μια κάρτα για τη γιορτή του, στην οποία του έγραφε: «Σ’ ευχαριστώ που είμαι κόρη σου».

Η ίδια παραδέχτηκε πως ακόμη και σήμερα δυσκολεύεται ιδιαίτερα να μιλά δημόσια για τον πατέρα της και το έργο του, αλλά και να παρακολουθεί συναυλίες που είναι αφιερωμένες στη μουσική του.

«Επειδή μου είναι πολύ επίπονο να ασχολούμαι με το έργο του και να μιλάω δημόσια γι’ αυτόν και να πηγαίνω στις συναυλίες - δεν μπορώ καθόλου πλέον - θεωρώ το ότι το κάνω, είναι ένας τρόπος να πω τώρα “ευχαριστώ”», εξομολογήθηκε.

«Ήταν πολύ τρυφερός μπαμπάς»

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, η κόρη του περιέγραψε έναν άνθρωπο που, παρά τις αδυναμίες του, είχε μια ιδιαίτερα γενναιόδωρη και εκφραστική προσωπικότητα.

«Δεν ήταν γκρινιάρης, δεν ήταν ζηλιάρης. Δεν ήταν κτητικός. Δεν ήταν ανταγωνιστικός, καθόλου. Πολύ μεγάλο προσόν, ειδικά σε αυτό το επάγγελμα», είπε.

Ακόμη πιο προσωπική ήταν η αναφορά της στη σχέση που είχαν ως πατέρας και κόρη. Μίλησε για την τρυφερότητα που της έδειχνε και για τον τρόπο με τον οποίο της απευθυνόταν στην καθημερινότητά τους.

«Με φώναξε “Μαράκι”, “αστέρι μου”, “κουκλίτσα μου”. Τέτοια πράγματα. Ήταν πολύ τρυφερός μπαμπάς. Πάρα πολύ. Πολύ εκφραστικός», ανέφερε.

Οι ιδιοτροπίες και οι στιγμές της καθημερινότητας

Η Μαρία Κλάρα Μαχαιρίτσα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις πιο ανθρώπινες πλευρές του πατέρα της, στις συνήθειες και τις ιδιοτροπίες που τον χαρακτήριζαν στην καθημερινή του ζωή.

Όπως περιέγραψε, ήταν ιδιαίτερα αφηρημένος και συχνά λειτουργούσε αυθόρμητα, χωρίς να υπολογίζει ιδιαίτερα το τι θα σκεφτούν οι γύρω του. «Αρχικά, ήταν μονίμως αφηρημένος. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό, να είσαι με έναν άνθρωπο στο σπίτι και να είναι τόσο αφηρημένος. Ήταν πολύ χύμα», ανέφερε.

Μάλιστα, θυμήθηκε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από ταξίδι τους στην Ιταλία. «Πηγαίναμε στην Ιταλία, έβλεπε κάτι που του άρεσε, άφηνε το αμάξι στη μέση του δρόμου, κατέβαινε, το έβγαζε φωτογραφία», ανέφερε, σημειώνοντας πως συμπεριφορές όπως αυτή μπορούσαν εύκολα να παρεξηγηθούν από τους άλλους.

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, όπως τον θυμάται η κόρη του, μπορούσε να γίνει πολύ έντονος όταν θύμωνε, όμως συνήθως ακολουθούσε η μεταμέλεια.

«Ήταν πολύ φωνακλάς και μπορεί να έλεγε χοντράδες, αν νευρίαζε εκείνη την ώρα, τις οποίες μετά τις σκυλομετάνιωνε, είχε ενοχές για μία εβδομάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Και ακριβώς σε αυτή την πλευρά του χαρακτήρα του στάθηκε για να αναδείξει ένα ακόμη στοιχείο που θεωρούσε σημαντικό: την ικανότητά του να αναγνωρίζει τα λάθη του.

«Εννοείται ήταν από τους ανθρώπους που μετά θα παραδεχόταν το λάθος του και θα ζητούσε συγγνώμη, γιατί ήταν ακομπλεξάριστος», τόνισε.

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