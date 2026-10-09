«Έχει ζέστη εδώ» - Η Χάιντι Κλουμ τοπλες στο Λος Άντζελες - Η φωτογραφία που δημοσίευσε

Το 53χρονο μοντέλο μοιράστηκε στο Instagram μια τόπλες φωτογραφία δίπλα στην πισίνα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

«Έχει ζέστη εδώ» - Η Χάιντι Κλουμ τοπλες στο Λος Άντζελες - Η φωτογραφία που δημοσίευσε
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  • Η Χάιντι Κλουμ δημοσίευσε στο Instagram μια τόπλες φωτογραφία δίπλα στην πισίνα στο Λος Άντζελες, σχολιάζοντας τις υψηλές θερμοκρασίες.
  • Στη φωτογραφία το μοντέλο φορά μόνο το κάτω μέρος του μαγιό και γυαλιά ηλίου, με τον σκύλο της δίπλα της.
  • Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.
  • Στις 3 Οκτωβρίου, η Κλουμ παρακολούθησε την επίδειξη Vivienne Westwood για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 με τη 16χρονη κόρη της από την πρώτη σειρά.
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Μια τόπλες φωτογραφία δίπλα στην πισίνα μοιράστηκε η Χάιντι Κλουμ στα social media, σχολιάζοντας με χιούμορ τις υψηλές θερμοκρασίες στο Λος Άντζελες.

Το 53χρονο μοντέλο δημοσίευσε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο ποζάρει ξαπλωμένη δίπλα στην πισίνα, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου. Δίπλα της βρίσκεται ο σκύλος της.

«Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας το σχόλιό της με μια κόκκινη καρδιά και ένα emoji φωτιάς.

https://www.instagram.com/p/DeQKplLxyND/

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Στις 3 Οκτωβρίου, το μοντέλο βρέθηκε στην επίδειξη της Vivienne Westwood για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, έχοντας στο πλευρό της τη 16χρονη κόρη της, Λου. Μητέρα και κόρη παρακολούθησαν το σόου από την πρώτη σειρά.

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