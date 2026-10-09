«Έχει ζέστη εδώ» - Η Χάιντι Κλουμ τοπλες στο Λος Άντζελες - Η φωτογραφία που δημοσίευσε

Snapshot Η Χάιντι Κλουμ δημοσίευσε στο Instagram μια τόπλες φωτογραφία δίπλα στην πισίνα στο Λος Άντζελες, σχολιάζοντας τις υψηλές θερμοκρασίες.

Στη φωτογραφία το μοντέλο φορά μόνο το κάτω μέρος του μαγιό και γυαλιά ηλίου, με τον σκύλο της δίπλα της.

Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Στις 3 Οκτωβρίου, η Κλουμ παρακολούθησε την επίδειξη Vivienne Westwood για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 με τη 16χρονη κόρη της από την πρώτη σειρά. Snapshot powered by AI

Μια τόπλες φωτογραφία δίπλα στην πισίνα μοιράστηκε η Χάιντι Κλουμ στα social media, σχολιάζοντας με χιούμορ τις υψηλές θερμοκρασίες στο Λος Άντζελες.

Το 53χρονο μοντέλο δημοσίευσε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ένα στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο ποζάρει ξαπλωμένη δίπλα στην πισίνα, φορώντας μόνο το κάτω μέρος του μαγιό της και γυαλιά ηλίου. Δίπλα της βρίσκεται ο σκύλος της.

«Έχει ζέστη στο Λος Άντζελες», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας το σχόλιό της με μια κόκκινη καρδιά και ένα emoji φωτιάς.

https://www.instagram.com/p/DeQKplLxyND/

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την παρουσία της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Στις 3 Οκτωβρίου, το μοντέλο βρέθηκε στην επίδειξη της Vivienne Westwood για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, έχοντας στο πλευρό της τη 16χρονη κόρη της, Λου. Μητέρα και κόρη παρακολούθησαν το σόου από την πρώτη σειρά.

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