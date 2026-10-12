«Harmonia»: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ITV Studios

Snapshot Ξεκίνησαν στην Ελλάδα τα γυρίσματα της διεθνούς συμπαραγωγής «Harmonia», μιας σειράς έξι επεισοδίων σε συνεργασία ΕΡΤ, Neda Film, Warp Films και ITV Studios.

Η σειρά είναι ένα σύγχρονο ψυχολογικό θρίλερ που διαδραματίζεται σε ένα πολυτελές resort όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει τον πλήρη έλεγχο, αποκαλύπτοντας σκοτεινές πτυχές πίσω από την επιφανειακή τελειότητα.

Η πρωταγωνίστρια είναι η Niamh Algar στον ρόλο της επιστήμονα που δημιούργησε την τεχνητή νοημοσύνη, με διεθνές καστ που συμπληρώνουν καταξιωμένοι ηθοποιοί από Ελλάδα, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σειρά δημιουργήθηκε από Λευτέρη Χαρίτο, Αμάντα Λιβανού, Peter Carlton και Hanna Jameson, με τον Χαρίτο να σκηνοθετεί όλα τα επεισόδια και την Jameson να είναι επικεφαλής σεναριογράφος.

Η «Harmonia» θα παρουσιαστεί στο MIPCOM Cannes και διανέμεται διεθνώς από το ITV Studios, αποτελώντας σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της παρουσίας της ελληνικής παραγωγής στη διεθνή τηλεοπτική αγορά. Snapshot powered by AI

Η ΕΡΤ ετοιμάζει τη νέα μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή «HARMONIA», ένα σύγχρονο ψυχολογικό θρίλερ με κορυφαίο διεθνές και ελληνικό καστ.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν και γίνονται στην Ελλάδα, ενώ η σειρά θα παρουσιαστεί στο MIPCOM Cannes, τη σημαντικότερη διεθνή αγορά για την τηλεοπτική και οπτικοακουστική βιομηχανία, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διεθνή πορεία της παραγωγής.

Η «HARMONIA» είναι μια ελληνο-βρετανική διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ, της βραβευμένης ελληνικής εταιρείας παραγωγής Neda Film και της βρετανικής Warp Films, παραγωγού της διεθνούς επιτυχίας του Netflix «Adolescence», σε συνεργασία με το ITV Studios, το οποίο έχει αναλάβει και τη διεθνή διανομή της σειράς, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στη συχνότητα της ΕΡΤ.

Η σειρά έξι επεισοδίων διαδραματίζεται σε ένα υπερπολυτελές resort και κέντρο ευεξίας, όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο, υποσχόμενη στους επισκέπτες την απόλυτη απόδραση από την πραγματικότητα, καθώς και την πραγματοποίηση της κάθε τους επιθυμίας. Πίσω όμως από την εικόνα της τελειότητας κρύβεται κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Η «HARMONIA» αντικατοπτρίζει όλα όσα επιθυμούμε πιο βαθιά, αλλά και όλα όσα φοβόμαστε πιο πολύ. Πρόκειται για μια σύγχρονη εκδοχή του μύθου του Φράνκενσταϊν, με επίκεντρο μία επιστήμονα που φιλοδοξεί να υπερβεί τα ανθρώπινα όρια και να αγγίξει τη θεϊκή υπόσταση. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, τα όρια ανάμεσα στη δημιουργό και το δημιούργημα, την τεχνολογία και τον άνθρωπο, γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Και όσο η «HARMONIA» πλησιάζει στην τελειότητα, ένα ερώτημα γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να απαντηθεί: ποιο είναι τελικά το τέρας, η τεχνητή νοημοσύνη ή ο άνθρωπος;

Οι συντελεστές

Η Niamh Algar («The Iris Affair», «Malpractice», «The Virtues») πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Shona Casey, της επιστήμονα που δημιούργησε την τεχνητή νοημοσύνη. Μαζί της, η θρυλική Γαλλίδα ηθοποιός Fanny Ardant («The Woman Next Door», «8 Women»), στον ρόλο της πρώην ιδιοκτήτριας του resort, και το Chloe Lea («Dune: Prophecy», «A Knight of the Seven Kingdoms»), στον ρόλο μιας νεαρής εργαζόμενης με την οποία η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσει μια εμμονική σχέση.

Στο διεθνές καστ συμμετέχουν επίσης οι Oliver Chris («Rivals», «The Crown»), Abubakar Salim («House of the Dragon», «Raised by Wolves»), Goran Bogdan («Legacy of Spies», «The Last Panthers») και Théo Augier («XO, Kitty», «Jay Kelly»), ενώ το καστ συμπληρώνουν οι George Ioannides («Guys and Dolls», «Industry») και οι Έλληνες ηθοποιοί Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Κορωναίος, Αντιγόνη Φρυδά, Κωνσταντίνος Ζωγράφος και Ζωεστέλλα Νικολάου.

Τη σειρά δημιούργησαν οι Λευτέρης Χαρίτος, Αμάντα Λιβανού, Peter Carlton και Hanna Jameson. Ο Λευτέρης Χαρίτος, σκηνοθέτης των «Άγριων Μελισσών», σκηνοθετεί και τα έξι επεισόδια, ενώ η Hanna Jameson, συγγραφέας του bestseller «The Last» και σεναριογράφος της επερχόμενης σειράς του Netflix «The Undertow», είναι η επικεφαλής σεναριογράφος. Σενάρια υπογράφουν επίσης το Άλκι Παπασταθόπουλος και ο Παναγιώτης Χριστόπουλος.

Ο Λευτέρης Χαρίτος, σκηνοθέτης, δήλωσε: «Η Harmonia είναι ένα ονειρικό project για έναν σκηνοθέτη. Μια ιστορία είδους, βασισμένη σε δυνατούς χαρακτήρες. Η ευκαιρία να εργαστώ στην Ελλάδα, τη χώρα μου, με ένα εξαιρετικό διεθνές καστ, με κάνει να θέλω ακόμη περισσότερο να αφηγηθώ αυτή τη μοναδική ιστορία και να μοιραστώ μια οπτική πάνω σε ένα θέμα πιο επίκαιρο από ποτέ».

Η Hanna Jameson, σεναριογράφος, δήλωσε: «Με αυτό το project είχα την ευκαιρία να αφηγηθώ μια πραγματικά ουσιαστική ιστορία, γεμάτη αστείους, παράξενους και σύνθετους χαρακτήρες, που θυμίζουν τις θρυλικές σειρές είδους με τις οποίες μεγάλωσα. Ήταν συναρπαστικό να εξερευνήσω το πόσο γρήγορα έχει αλλάξει η σχέση μας με την τεχνολογία μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, εξελισσόμενη ταχύτερα από την ικανότητά μας να κατανοήσουμε τις προσωπικές και παγκόσμιες συνέπειες. Όταν μια σπουδαία σειρά με συνεπαίρνει, όλα τα υπόλοιπα εξαφανίζονται από το οπτικό μου πεδίο -θα μπορούσε να καίγεται το σπίτι γύρω μου και να μην το αντιλαμβανόμουν- και ελπίζω οι άνθρωποι να νιώσουν το ίδιο βλέποντας τη Harmonia».

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, δήλωσε: «Οι διεθνείς συμπαραγωγές μυθοπλασίας αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΡΤ, καθώς επενδύουμε σε ιστορίες και δημιουργούς με τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε κοινό πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Οι παραγωγές της ΕΡΤ έχουν ήδη αρχίσει να βρίσκουν τον δρόμο τους προς το διεθνές κοινό, με τη «Μεγάλη Χίμαιρα» να αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα. Η «Harmonia» πηγαίνει αυτή την προσέγγιση ένα βήμα παραπέρα. Πρόκειται για μία από τις πιο φιλόδοξες διεθνείς συμπαραγωγές της ΕΡΤ, συνδυάζοντας υψηλές προδιαγραφές παραγωγής με μια ιστορία που διαθέτει σαφή διεθνή απήχηση. Το γεγονός ότι μια σειρά τέτοιας κλίμακας γυρίζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, με Έλληνες συντελεστές, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς στην ΕΡΤ. Αποδεικνύει τις δυνατότητες που διαθέτει σήμερα ο ελληνικός παραγωγικός τομέας, δημιουργώντας παράλληλα έναν ουσιαστικό σύνδεσμο ανάμεσα στη διεθνή μυθοπλασία και το δημιουργικό και παραγωγικό δυναμικό της Ελλάδας».

Η Αμάντα Λιβανού, Founder και η Ισαβέλλα Αλωπούδη, Παραγωγός, αμφότερες Executive Producers της Harmonia για τη Neda Film, δήλωσαν: «Η Harmonia είναι το δώρο που συνεχίζει να μας εκπλήσσει. Αυτό που ξεκίνησε ως μια τρελή ιδέα γραμμένη βιαστικά σε μια σελίδα, τέσσερα χρόνια αργότερα έχει μεταμορφωθεί στην πρώτη μας τηλεοπτική δραματική σειρά, με τα καλύτερα δυνατά εχέγγυα. Γράφοντας αυτές τις γραμμές, ενώ βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη εβδομάδα των γυρισμάτων, νιώθουμε απίστευτη περηφάνια και χαρά για τη δουλειά που κάνουμε και για τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι υπέροχοι συνεργάτες μας στη Warp, την ITVS και την ΕΡΤ, ο Λευτέρης, η Hanna και η ομάδα σεναριογράφων, το εξαιρετικό διεθνές καστ και το μοναδικό ελληνικό συνεργείο. Η Harmonia αποτελεί ορόσημο στην πορεία της εταιρείας μας, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τα όριά μας, με πίστη στις αξίες μας: την ανεξαρτησία, την τόλμη και τη δημιουργικότητα χωρίς φόβο».

Ο Peter Carlton, Senior Executive Producer, και ο Peter Balm, Managing Director, αμφότεροι executive producers της Harmonia για τη Warp Films, δήλωσαν: «Στη Warp μας ελκύουν οι τολμηρές, ξεχωριστές ιστορίες που συνδυάζουν καίρια ερωτήματα με φιλόδοξη αφήγηση είδους. Αυτό ισχύει από το Four Lions μέχρι το Adolescence και το ίδιο ισχύει και για τη Harmonia. Η σειρά συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία της βρετανικής και της ελληνικής δημιουργικότητας, με ένα πρωτοποριακό διεθνές μοντέλο χρηματοδότησης που φέρνει το σενάριο της Hanna στη ζωή μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Λευτέρη. Με την ITV Studios να στηρίζει το project από την αρχή, είμαστε ενθουσιασμένοι που καταφέραμε να συγκεντρώσουμε ένα τόσο λαμπρό διεθνές καστ».

Η Julie Meldal-Johnsen, EVP Global Content της ITV Studios, δήλωσε: «Η Harmonia είναι μια σωματική, έντονη σειρά γεμάτη απολαυστικό σασπένς και εντυπωσιακή λιακάδα, καυστικό χιούμορ και σοκαριστικό τρόμο. Με έναν διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο, έρχεται αντιμέτωπη με τις προκλήσεις του αύριο: από τον έλεγχο που ασκεί η ανθρωπότητα στην πανταχού παρούσα τεχνολογία γύρω μας και μια δύσκολη συνύπαρξη, έως κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Η Harmonia δεν κάνει καμία έκπτωση και είμαστε βέβαιοι ότι, στα χέρια της Warp, της Neda, του Lefteris, της Hanna και του εξαιρετικού καστ μας, το διεθνές κοινό θα καθηλωθεί από τις ανατροπές και τις ανατριχιαστικές στιγμές της, τα ανησυχητικά ερωτήματά της και τους απόλυτα καθηλωτικούς χαρακτήρες της».

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