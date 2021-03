H Ντόλι Πάρτον εμβολιάστηκε και τραγουδά «Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine»

Η 75χρονη εμβολιάστηκε με το εμβόλιο της Moderna, στην ανάπτυξη του οποίου βοήθησε και η ίδια δίνοντας συνολικά 1 εκατ. δολάρια.

Από τη χαρά της, μάλιστα, παράφρασε τη μεγάλη της επιτυχία με τίeτλο «Jolene» τραγουδώντας τους στίχους ως εξής:

«Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I’m begging of you, please don’t hesitate. Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, because once you’re dead, then that’s a bit too late».

«Είμαι τόσο χαρούμενη, το περίμενα εδώ και καιρό. Είμαι αρκετά μεγάλη για να κάνω το εμβόλιο και αρκετά έξυπνη να το δεχθώ» ακούγεται να λέει στο βίντεο που ανήρτησε στα social media.

«Θα ήθελα να ενθαρρύνω τους πάντες να κάνουν το εμβόλιο γιατί όσο το συντομότερα φτάσουμε στο σημείο να νιώσουμε καλύτερα, τόσο πιο σύντομα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα» πρόσθεσε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Απευθυνόμενη, δε, στους αρνητές είπε «σε όλους εσάς τους δειλούς εκεί έξω έχω να πω τα εξής: Μην είστε κότες, ελάτε και κάντε το εμβόλιό σας».

