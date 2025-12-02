Όλγα Γεροβασίλη: Το εγχείρημα Τσίπρα έχει πολύ υψηλούς στόχους - Μπορεί να φέρει ανατροπές

Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει πολιτικό «κεφάλαιο» με ηγετικά χαρακτηριστικά. Στο βιβλίο του, «Ιθάκη», κάνει μια στεγνή καταγραφή των γεγονότων και χωρίς να ρίχνει ευθύνες στους άλλους, κάνει την αυτοκριτική του. Από τη στιγμή, λοιπόν, που αναγνωρίζει τα λάθη του, ανήκει στην ομάδα των ανθρώπων που μπορούν να εξελιχθούν και να γίνουν καλύτεροι.

Τα παραπάνω υποστηρίζει η αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Όλγα Γεροβασίλη, στο Meeting Point του Newsbomb. Το εγχείρημα Τσίπρα έχει πολύ υψηλούς στόχους και μπορεί να προκαλέσει ανατροπές στο σημερινό πολιτικό σκηνικό, επισημαίνει. «Δεν γνωρίζω τις προθέσεις του, ούτε το εάν ούτε το πότε ούτε το πώς, αλλά φαντάζομαι ότι ο ίδιος δεν επανέρχεται για την τρίτη-τέταρτη θέση, αφού υπηρέτησε το αφήγημα της κυβερνώσας αριστεράς και φαντάζομαι ότι αυτό δεν έχει αλλάξει» τονίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με την κυρία Γεροβασίλη, ο προοδευτικός χώρος θα πρέπει να συγκλίνει για να αποκτήσει κυβερνητική προοπτική. Στόχος ενός πιθανού τέτοιου εγχειρήματος είναι η ανασυγκρότηση της κυβερνώσας αριστεράς με νέους όρους, χωρίς συγκολλήσεις υπαρχόντων σχημάτων. Το γεγονός αυτό δεν προκαλεί αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει η ίδια, αφήνει όμως να εννοηθεί ότι προκαλεί αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ.

Προς το παρόν, πάντως, δεν φαίνεται να υπάρχει «προσκλητήριο» από τον Αλέξη Τσίπρα. Aν και όποτε υπάρξει, τόσο η ίδια η Όλγα Γεροβασίλη όσο και «πολλοί ακόμα άνθρωποι», θα τοποθετηθούν με βάση τα δεδομένα.

Στο νέο πιθανό εγχείρημα «χωράνε όσοι θέλουν να υπηρετήσουν χωρίς μικρομεγαλισμούς, χωρίς ναρκισσισμούς», «όχι» όμως «όλα τα πρόσωπα από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό».

Ερωτηθείσα, τέλος, για το δημοψήφισμα του 2015, η Όλγα Γεροβασίλη λέει ότι ήταν ένα διαπραγματευτικό χαρτί και πέτυχε το σκοπό του, «δηλαδή το πακέτο Γιούνκερ δεν το πήραμε. Πήραμε ένα άλλο μνημόνιο βεβαίως, έγινε ο συμβιβασμός. Ένα άλλο μνημόνιο το οποίο θεωρήθηκε και απεδείχθη ότι ήταν βιώσιμο και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα».

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένη την Όλγα Γεροβασίλη: