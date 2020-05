Η εφαρμογή που θα σου πει αν χρειάζεται να πας στον… γιατρό

Ενδεχομένως, αρκετοί να φαντάζονται ότι αυτό το σενάριο προέρχεται από κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας αλλά η πραγματικότητα είναι πως είναι ήδη εδώ. Το πρώτο δείγμα της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στο κομμάτι της προληπτικής ιατρικής είναι το Medi ON, ένα νέο app που είναι διαθέσιμο πλέον και στην Ελλάδα από την Interamerican και απευθύνεται στους πελάτες της ασφαλιστικής.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, το 65,9% των Ελλήνων αναζητούν πληροφορίες υγείας στο Διαδίκτυο. Ένας βασικός λόγος αναζήτησης είναι η αναζήτηση μίας ερμηνείας για τα συμπτώματα που μας απασχολούν, όπως ένας πονοκέφαλος, ένας πόνος στο λαιμό ή μία ενόχληση στο στομάχι. Όμως, στο Διαδίκτυο είναι πολλές φορές εξαιρετικά δύσκολο να βρεις αυτό ακριβώς που θες. Και πολύ πιο δύσκολο να είσαι σίγουρος ότι βρήκες αυτό που έψαχνες.

Στο σημείο αυτό έρχονται οι εφαρμογές ελέγχου συμπτωμάτων, όπως ονομάζονται, και οι οποίες, σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστούν τον γιατρό σας. Αλλά μπορούν να περιορίσουν τις κλήσεις προς το γιατρό σας όταν δεν υπάρχει κάποια πραγματική ανάγκη. Πρακτικά, ένα τέτοιο app δίνει τη δυνατότητα για αξιολόγηση συμπτωμάτων, ευθυγραμμισμένη με τα ιατρικά πρωτόκολλα και προτείνει στον ασθενή, είτε την αναγκαιότητα της επίσκεψης σε γιατρό, είτε τη δυνατότητα επικοινωνίας με έναν γιατρό για να λάβουν τις κατάλληλες ιατρικές συμβουλές και κατευθύνσεις.

Στην περίπτωση του Medi On, τα πράγματα είναι αρκετά απλά όσον αφορά στη χρήση του. Ο ενδιαφερόμενος πελάτης της Interamerican «κατεβάζει» την εφαρμογή από το Google Play ή το Apple Store. Η εφαρμογή ενεργοποιείται με τη χρήση κωδικού που αποστέλλεται από την Interamerican και στη συνέχεια ο χρήστης δημιουργεί το δικό του προφίλ. Η διαδικασία δεν απαιτεί πάνω από 1-2 λεπτά.

Στη συνέχεια, δηλώνει το αίτημα του και απαντά σε μία σειρά από συνολικά 10 ερωτήσεις που καταλήγουν σε μία συμβουλή για το τι πρέπει να κάνει. Οι ερωτήσεις ξεκινούν με προσωποποιημένες πληροφορίες (φύλο, ηλικία, ιστορικό αλλεργιών, ιατρικό ιστορικό ασθενειών ή εγχειρήσεων και φαρμακευτική αγωγή που πιθανόν να συσχετίζονται με τα συμπτώματα) και στη συνέχεια ακολουθούν εκείνες για το συγκεκριμένο σύμπτωμα.

Αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι ότι η εφαρμογή είναι ιδιαίτερα εύχρηστη, ενώ κάνει και προτάσεις αναφορικά με τα συμπτώματα. Οι ερωτήσεις προσαρμόζονται στις απαντήσεις που έχει δώσει μέχρι τότε ο χρήστης προκειμένου να καταλήξει σε μία συμβουλή. Είναι το σημείο αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιείται προκειμένου το αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν πιο σωστό. Στη συνέχεια, η εφαρμογή μπορεί να τον συνδέσει, ώστε να μιλήσει άμεσα με τους γιατρούς της Γραμμής Υγείας 1010, τηλεφωνικά ή μέσω chat.

Σημειωτέων πως ο πελάτης, εφόσον έχει τον δικό του μοναδικό κωδικό, μπορεί να δημιουργήσει και να κρατήσει απόρρητα απόρρητo το προσωπικό ιατρικό ιστορικό του, ενώ η εφαρμογή μοιράζεται το ιστορικό με τον γιατρό της Γραμμής Υγείας 1010 ή του chat, μόνον εφόσον ο ασφαλισμένος το επιθυμεί.

*Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι τα στοιχεία που συμπληρώνει ο ασθενής στην εφαρμογή είναι απόρρητα και η εταιρεία δεν έχει καμία πρόσβαση σε αυτά, συνεπώς δεν επηρεάζουν τα συμβόλαια που ο ίδιος διαθέτει.

Ένα σημείο που χρήζει επισήμανσης είναι πως τo Medi ON είναι η πρώτη εφαρμογή ελέγχου συμπτωμάτων που έχει επικυρωθεί επιστημονικά, με ακρίβεια 91,3%. Νοσοκομεία και ινστιτούτα σε Ευρώπη και Αμερική συνεχίζουν σταθερά τις κλινικές μελέτες για την ακρίβεια των αξιολογήσεων, με πιο πρόσφατη σχετική συνεργασία αυτή με το Yale New Haven Health System, ένα από τα σημαντικότερα συστήματα υγείας στις ΗΠΑ, που περιλαμβάνει πέντε νοσοκομεία και συνεργάζεται με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Yale. Η εφαρμογή έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 4.000.000 αξιολογήσεις συμπτωμάτων, οι οποίες μέσω της μηχανικής μάθησης (machine learning) εξελίσσουν τον αλγόριθμο και βελτιώνουν διαρκώς την ακρίβεια των απαντήσεων σε οποιοδήποτε σύμπτωμα υγείας. Επισημαίνεται ότι το Medi ON βραβεύθηκε κατά το 2018 για την επιστημονική ακρίβειά του στο ετήσιο συνέδριο NODE Health (Network of Digital Evidence in Health).

Αυτό που πρέπει επίσης να τονισθεί είναι πως το Medi ON δεν είναι μία μεμονωμένη εφαρμογή, αλλά αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, το οποίο έχει αναπτύξει η Interamerican και προσφέρει αποκλειστικά στους πελάτες της και αν θέλετε να γίνεται ένας από αυτούς μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ. Επίσης, το Medi ON αποτελεί ένα ακόμη δείγμα των προσπαθειών της Interamerican για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και των υπηρεσιών υγείας προκειμένου ο κάθε άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σωστή πληροφορία, έγκυρα, γρήγορα και όποτε ακριβώς το επιθυμεί και το χρειάζεται.