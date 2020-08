Η Rakuten Viber παρουσιάζει μια καμπάνια κατά της Πείνας στον Κόσμο, μέσα στην πανδημία του COVID-19

Με αυτοκόλλητα και μια κοινότητα στο Viber, η πλατφόρμα μηνυμάτων θα βοηθήσει οργανισμούς που καταπολεμούν την πείνα στον κόσμο, κινητοποιώντας του χρήστες της.

Η Rakuten Viber, η εταιρεία πίσω από μία από τις κορυφαίες εφαρμογές στον κόσμο για δωρεάν και εύκολη επικοινωνία παρουσιάζει μια καμπάνια που θα βοηθήσει οργανισμούς που μάχονται κατά της πείνας στον κόσμο, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 και των ελλείψεων σε φαγητό που προκαλεί. Με καινούργια αυτοκόλλητα και μία Κοινότητα που θα είναι αφιερωμένη στο σκοπό αυτό, η καμπάνια του Viber θα κινητοποιήσει τους χρήστες του, τους υπαλλήλους του και συνεργάτες από οργανισμούς όπως οι Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), World Wide Fund (for Nature) (WWF), UNICEF, U-report και U.N. Migration.

Ο COVID-19 αναστάτωσε κάθε οργανισμό και βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας φαγητού που είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη ζωή. Τουλάχιστον 265 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από ασιτία το 2020, σύμφωνα με εκτίμηση του World Food Programme (WFP) των Ηνωμένων Εθνών τον Απρίλιο. Αυτό το νούμερο είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με πέρσι. Η αντιστροφή αυτής της τάσης σημαίνει σωτηρία ανθρώπινων ζωών και το Viber παίρνει θέση υπέρ αυτής της προσπάθειας.

Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την εκπαιδευτική κοινότητα "Fight World Hunger Together" καθώς και αυτοκόλλητα στα Αγγλικά και τα Ρωσικά. Η πρώτη στο είδος της κοινότητα θα ενημερώνει τους χρήστες για το πώς η αλλαγή συνηθειών στο φαγητό, το μαγείρεμα και τα ψώνια, μπορεί να μειώσει το φαγητό που καταλήγει στα σκουπίδια και να βοηθήσει ανθρώπους σε ευάλωτη θέση να έχουν σταθερότερη πρόσβαση σε φαγητό. Το περιεχόμενο θα δημιουργείται από τους συνεργάτες του Viber – ανθρωπιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι διαθέτουν και τα δικά τους κανάλια στην πλατφόρμα. Επίσης, ο κόσμος θα μπορεί να υποστηρίζει οικονομικά τον σκοπό, κατεβάζοντας τα ειδικά αυτοκόλλητα. Τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς για την καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο. Επιπρόσθετα, το Viber δίνει την επιλογή σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν τώρα, να υποστηρίξουν τον σκοπό με το να γίνουν μέλη της κοινότητας και να καλέσουν τους φίλους και τους συγγενείς τους. Όταν η κοινότητα φτάσει το 1 εκατομμύριο χρήστες, το Viber θα δωρίσει 10.000 δολάρια για τον σκοπό, παροτρύνοντας έτσι τον κάθε έναν από εμάς να κάνει τον εαυτό του παράδειγμα με ουσία.

«Ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ και ο COVID-19 κάνει τους ευάλωτους πληθυσμούς ακόμη πιο ευάλωτους. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της πανδημίας είναι η έλλειψη φαγητού και η αύξηση της πείνας στον κόσμο. Το Viber δεν μπορεί να μείνει άπραγο και να μην κάνει τίποτε γι’ αυτό» είπε ο Djamel Agaoua, CEO της Rakuten Viber.

