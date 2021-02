Mυτιληναίος: Μέχρι το 2030 θα παράγουμε μόνο «πράσινο» αλουμίνιο

Μέχρι το 2030 η Mytilineos θα παράγει μόνο «πράσινο» αλουμίνιο, δηλαδή αλουμίνιο που έχει παραχθεί με αξιοποίηση αποκλειστικά πράσινης ενέργειας.

Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, προσθέτοντας ότι «η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι και πρέπει να γίνει προτεραιότητα όλων».

Μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσε η εταιρεία με θέμα «Net Zero Action: From challenge to opportunity for accelerated & sustainable value creation» ο κ. Μυτιληναίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι φιλόδοξοι στόχοι που ανακοινώνουμε, αποτυπώνονται 100% στο DNA μας, γίνονται στρατηγικός πυλώνας, κριτήριο λήψης αποφάσεων και οδηγός κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας μας.

Από σήμερα, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι και πρέπει να γίνει προτεραιότητα όλων. Μόνο θέτοντας θαρραλέους και υψηλούς στόχους βιωσιμότητας, ξεκινώντας από εμάς τις βιομηχανίες, μπορούμε να διασφαλίσουμε τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας προς όφελος όλων και ενός συλλογικού βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές».

Σχολιάζοντας το μείζον ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και την εξασφάλιση της απαραίτητης κερδοφορίας, ο κ. Μυτιληναίος τόνισε πως «δεν υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στο περιβάλλον και την κερδοφορία της επιχείρησης. Αν αξιοποιήσουμε καινοτόμες ιδέες και νέες τεχνολογίες, τότε μπορούμε να πετύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα και καλύτερη ποιότητα με χαμηλότερο κόστος».

Και προσέθεσε ότι «πρέπει να είμαστε τολμηροί στην σχεδίαση καινοτόμων εργαλείων και να κοιτάζουμε παράλληλα και την πλευρά της κατανάλωσης, ιδιαίτερα τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για το σκοπό αυτό η Mytilineos επενδύει σταθερά σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, προκειμένου η Αλουμίνιο της Ελλάδας, να παράγει το 2030 «πράσινο» αλουμίνιο.

Έτσι, σε τρία χρόνια από σήμερα το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας θα αποτελείται κατά 2.000 MW από ΑΠΕ και κατά 2.000 MW από φυσικό αέριο. Και σε 10 με 15 χρόνια το φυσικό αέριο θα αντικατασταθεί πλήρως από τις καθαρές μορφές ενέργειας.

Και αυτό καθώς, όπως ανέφερε ο κ. Mυτιληναίος «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Η ένταση της κοινωνίας με αφορμή και το χτύπημα της πανδημίας Covid-19 αυξάνεται. Η κοινωνία απαιτεί ένα καλύτερο κλίμα, ένα καλύτερο μέλλον».