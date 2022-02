Πιστοποίηση Great Place to Work® για την Kafea Terra

H KAFEA TERRA, 100% Ελληνική βιομηχανική εταιρεία επεξεργασίας και εμπορίας καφέ με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι απέκτησε την Πιστοποίηση Great Place to Work® (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas.