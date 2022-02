Η Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Έκθεση HoReCa 2022 μας προσκαλεί να ζήσουμε στο έπακρο

Η εταιρεία δημιουργεί μία μοναδική βιωματική εμπειρία για τους επισκέπτες, προσκαλώντας τους επαγγελματίες να προετοιμαστούν για μία δυνατή καλοκαιρινή σεζόν και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη και πιο περιεκτική έρευνα για τη νέα εποχή του κλάδου HoReCa

H Coca-Cola Τρία Έψιλον μάς υποδέχεται στην Έκθεση HoReCa 2022, 11 έως 14 Φεβρουαρίου, στη HoReCa Piazza - Live It Up και καλεί τους επαγγελματίες να προετοιμαστούν για μία δυνατή καλοκαιρινή σεζόν δίνοντας αξία σε κάθε στιγμή και κάθε περίσταση κατανάλωσης!

Οι επισκέπτες θα βιώσουν την εμπειρία του μοναδικού 24/7 χαρτοφυλακίου της εταιρείας με προϊόντα για κάθε στιγμή και ώρα της ημέρας! Για πρωινό σε ένα café με Costa Coffee και Amita, ένα γεύμα σε ένα εστιατόριο με Coca-Cola, σε ένα café - bar από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ με Schweppes, Aperol και το σύνολο των premium αλκοολούχων ποτών της εταιρείας.

Έρευνα για την αποκρυπτογράφηση της αγοράς και την ανάδειξη της νέας εποχής του HoReCa

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον θα παρουσιάσει τη μεγαλύτερη και πιο περιεκτική έρευνα για τη νέα εποχή του κλάδου HoReCa, την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου στις 15.00 στο Business Lab και τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου στις 14.00 στο Beers & Coffee Stage HALL 1.

Ποιες είναι οι ανάγκες του HoReCa στη χώρα μας; Ποια τα προϊόντα που χρειάζεται ο καταναλωτής και δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί; Ποιες αναπάντεχες συνέργειες μπορούν να προκύψουν; Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που απαντάει η έρευνα που υλοποιήθηκε, στο πλαίσιο εργασίας της ομάδας HoReCa POD, της νέας εξειδικευμένης ομάδας της Coca-Cola Τρία Έψιλον.

Ο Γιάννης Βίδρας, HoReCa Acceleration Lead, δήλωσε σχετικά: «Η συμμετοχή μας στη HoReCa 2022 αποτελεί για εμάς μία εξαιρετική ευκαιρία να βρεθούμε κοντά στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και την αγορά και να δημιουργήσουμε μαζί, ευκαιρίες που θα συμβάλλουν στην εξέλιξη του κλάδου. Θέλοντας να είμαστε συνεργάτης επιλογής και πρωτοπόροι για τον κλάδο HoReCa, δημιουργήσαμε τη νέα εξειδικευμένη ομάδα HoReCa POD. Χρησιμοποιώντας την Agile μεθοδολογία και με πυξίδα τις ανάγκες των πελατών και των καταναλωτών, αλλά και τις τάσεις που διαμορφώνονται και θα διαμορφωθούν στο μέλλον, η ομάδα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα φέρει καινοτόμες προτάσεις σε όλο το φάσμα της δραστηριότητάς της. Μέσω μιας μεγάλης έρευνας, «ακούσαμε» τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επαγγελματίες του HoReCa. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα μοιραστούμε τα σημαντικότερα αποτελέσματά της, εστιάζοντας στις βασικές τάσεις και εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον του κλάδου».

Επιπλέον οι επισκέπτες θα μπορούν να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα HoReCa Empowered που υλοποιεί η εταιρεία για την ενίσχυση των επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και να κλείσουν πρώτοι τη θέση τους στο νέο κύκλο δωρεάν εκπαιδεύσεων ειδικά για τον κλάδο τον Μάρτιο. Δείτε εδώ όλο το πρόγραμμα εκπαιδεύσεων.

Σας περιμένουμε στη HORECA PIAZZA- LIVE IT UP, στο HALL 1, B22-C19