Η ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ στις “The Most Sustainable Companies in Greece 2022”

Μια ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε η ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε., καθώς εντάχθηκε και φέτος στην ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2022, που διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.