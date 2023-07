Συναρπαστικό καλοκαίρι γεμάτο ταινίες και σειρές

Αυτόν τον Ιούλιο, η διασκέδαση απογειώνεται αφού η COSMOTE TV φέρνει 29 κινηματογραφικές πρεμιέρες, 6 συναρπαστικές νέες σειρές και νέους κύκλους σειρών και «παρέλαση μεγάλων αστέρων του Χόλυγουντ!

Ξεκινώντας με τις ταινίες, ξεχωρίζουν, η υποψήφια για τρία Όσκαρ και βραβευμένη με BAFTA ταινία «Babylon» του σκηνοθέτη Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land, First Man), με τους Μπραντ Πιτ, Μάργκοτ Ρόμπι και Τζιν Σμαρτ και η καθηλωτική ταινία δράσης «Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη» του Γκάι Ρίτσι, με τους Τζέισον Στέιθαμ και Χιού Γκραντ.

Σκηνή από το «Babylon» με τον Μπραντ Πιτ

Η ατζέντα του μήνα περιλαμβάνει επίσης δύο από τις τελευταίες ταινίες του Μπρους Γουίλις, το «Paradise City», με συμπρωταγωνιστή τον Τζον Τραβόλτα και το «Corrective Measures» με τον Μάικλ Ρούκερ σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Επιπλέον, μέσα στον Ιούλιο θα προβληθούν το «Return To Dust», που άνοιξε το 63ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το γαλλικό ερωτικό θρίλερ «Both Sides Of The Blade», με τη Ζιλιέτ Μπινός. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν το βραβευμένο με 3 Όσκαρ «1917» από τον οσκαρικό σκηνοθέτη, Σαμ Μέντες. Οι μικροί φίλοι της COSMOTE TV δεν θα μείνουν παραπονεμένοι αφού θα μπορέσουν να απολαύσουν 3 τίτλους κινουμένων σχεδίων: Marmaduke, Vic the Viking and the Magic Sword και Save The Tree.

Σκηνή από το «Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη» με τον Χιου Γκραντ

Αν πάλι είσαι μεγαλύτερος φαν των σειρών, σίγουρα θα απολαύσεις το κατασκοπικό θρίλερ «Special Ops: Lioness», το οποίο αποτελείται από ένα ιδιαίτερα λαμπερό καστ ηθοποιών, όπως η Ζόε Σαλντάνα (Avatar, Guardians of the Galaxy), οι βραβευμένοι με Όσκαρ Μόργκαν Φρίμαν και Νικόλ Κίντμαν, καθώς και ο Μάικλ Κέλι (House of Cards, Now You See Me). Η σειρά ακολουθεί τη νεαρή πεζοναύτη Κρουζ Μανουέλος (Λέιλα Ντε Ολιβέιρα), που μόλις εντάχθηκε στην ομάδα «Lioness Engagement» της CIA, με στόχο να βοηθήσει στην καταστροφή μιας τρομοκρατικής οργάνωσης από μέσα. Δημιουργός της σειράς είναι ο Τέιλορ Σέρινταν, γνωστός στο κοινό από τα «Tulsa King» και «Yellowstone».

Σκηνή από το «Special Ops: Lioness» με τη Ζόε Σαλντάνα

Στην ατζέντα του μήνα βρίσκεται και η 2η σεζόν της δραματικής σειράς «61st Street», σε παραγωγή του Πίτερ Μόφατ (The Night Of, Your Honor) και τον Κόρτνεϊ Μπι Βανς (American Crime Story) στον κεντρικό ρόλο. Ο κάτοχος βραβείων Tony και Emmy πλαισιώνεται από την υποψήφια για Όσκαρ Ανζενού Έλις – Τέιλορ (King Richard, When They See Us) και τον Μαρκ Ομπράιαν (Arrival).

Έρχεται η 2η σεζόν της 61st STREET

Κάθε ταινία και κάθε επεισόδιο αμέσως μετά την προβολή του θα είναι διαθέσιμο για on demand θέαση, μέσα από την κορυφαία streaming υπηρεσία της COSMOTE TV.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πιο σημαντικές πρεμιέρες ταινιών του Ιουλίου.

Babylon

Η ταινία διαδραματίζεται στο 1926, στις απαρχές του Χόλυγουντ, όταν ο κινηματογράφος βιώνει σαρωτικές τεχνολογικές αλλαγές. Ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Τζακ Κόνραντ, έναν αστέρα του κινηματογράφου που ξέρει από πάρτι, με την Μάργκοτ Ρόμπι να πρωταγωνιστεί ως Νέλι ΛαΡόι, μια επίδοξη ηθοποιό και τον Ντιέγκο Κάλβα ως Μάνι Τόρες, έναν άνθρωπο που θα έκανε τα πάντα για να εργαστεί στο χώρο του κινηματογράφου. Στην ταινία εμφανίζεται και η Λι Τζουν Λι ως Lady Φέι Ζου, ένα χαρακτήρα βασισμένο στον κινηματογραφικό θρύλο της Μέι Γουόνγκ, η οποία θεωρείται ως η πρώτη Κινεζοαμερικανίδα σταρ του σινεμά στο Χόλυγουντ.

Πρεμιέρα: Κυριακή 9/7, COSMOTE CINEMA 1 HD .

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Babylon»:

Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη

Ο υπερ-κατάσκοπος Όρσον Φόρτουν (Τζέισον Στέιθαμ) πρέπει να εντοπίσει και να σταματήσει την πώληση μιας νέας θανατηφόρας τεχνολογίας από τον εκατομμυριούχο Μπρόκερ Γκρεγκ Σάιμοντς (Χιού Γκραντ). Αναγκασμένος να συνεργαστεί με μερικούς από τους καλύτερους μυστικούς πράκτορες (Όμπρεϊ Πλάζα, Κάρι Έλγουις, Μπάγκσι Μαλόουν), ο Φόρτουν και η ομάδα του στρατολογούν τον μεγαλύτερο Χολυγουντιανό σταρ Ντάνι Φρανκέσκο (Τζος Χάρτνετ) για να τους βοηθήσει να σώσουν τον κόσμο. Η ταινία αποτελεί την 5η συνεργασία μεταξύ του σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι και του ηθοποιού Τζέισον Στέιθαμ μετά τις: Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998), Snatch (2000), Revolver (2005) και Wrath of Man (2021).

Η ταινία είναι διαθέσιμη on demand .

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας «Operation Fortune: Η Μεγάλη Απάτη»:

1917

Στην καρδιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δύο νεαροί Βρετανοί στρατιώτες, ο Σκόφιλντ (Τζορτζ Μακέι) και ο Μπλέικ (Ντιν-Τσαρλς Τσάπμαν) αναλαμβάνουν μια σχετικά δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή. Σε μια μάχη ενάντια στο χρόνο, πρέπει να περάσουν στα εδάφη του αντιπάλου και να παραδώσουν ένα μήνυμα που θα σταματήσει μια θανάσιμη επίθεση σε εκατοντάδες στρατιώτες. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο αδερφός του Μπλέικ. Η ταινία που κέρδισε 3 βραβεία Όσκαρ είναι γυρισμένη σαν μονοπλάνο σε πραγματικό χρόνο από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, Σαμ Μέντες, σε συνεργασία με τον επίσης βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας, Ρότζερ Ντίκινς.

Πρεμιέρα: Κυριακή 16/7, COSMOTE CINEMA 1 HD .

Paradise City

Στη νέα ταινία του σκηνοθέτη του «The Mask», Τσακ Ράσσελ, ο Μπρους Γουίλις και ο Τζον Τραβόλτα συνεργάζονται ξανά 28 χρόνια μετά το «Pulp Fiction». O κυνηγός επικηρυγμένων Ίαν Σουάν (Μπρους Γουίλις), δέχεται πυρά και θεωρείται νεκρός μετά την εξαφάνισή του στα νερά του Maui. Ο Ράιαν, γιος του Σουάν, ο πρώην συνεργάτης του και ένας τοπικός ντετέκτιβ ξεκινούν να βρουν τους δολοφόνους του. H απειλή ενός αδίστακτου μαφιόζου (Τζον Τραβόλτα) θα δυσκολέψουν την αποστολή τους, μέχρι που μια επίσκεψη στη καλά φυλασσόμενη νησιωτική κοινότητα του Paradise City τους ενώνει με έναν απρόβλεπτο σύμμαχο.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 24/7, COSMOTE CINEMA 1 HD .

Corrective Measures

Στην ταινία που βασίζεται στο ομότιτλο graphic novel του Γκραντ Τσάστεϊν, ο Μπρους Γουίλις, σε μία από τις τελευταίες του εμφανίσεις πριν αποσυρθεί από τον κινηματογράφο, μεταμορφώνεται σε μία σατανική ιδιοφυία που προκαλεί προβλήματα σε μία φυλακή ειδικά σχεδιασμένη για υπερκακούς που έχουν διαπράξει σκληρά εγκλήματα. Ο ρόλος του δεν είναι άλλος από τον τρόφιμο του San Tiburon, όπως ονομάζεται η φυλακή, ο οποίος κατορθώνει να ελέγξει τους πιο ισχυρούς και μοχθηρούς κρατούμενους. Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν ο Μάικλ Ρούκερ (Guardians of the Galaxy, The Suicide Squad, The Walking Dead) και ο Τομ Κάβανα (The Flash).

Πρεμιέρα : Κυριακή 23/7, COSMOTE CINEMA 1HD.

Godland

Στο τέλος του 19ου αιώνα, ένας νεαρός Δανός ιερέας ταξιδεύει σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ισλανδίας με στόχο να χτίσει μια εκκλησία και να φωτογραφίσει τους κατοίκους. Ωστόσο, όσο προχωράει μέσα στο αφιλόξενο τοπίο, τόσο απομακρύνεται από τον σκοπό του, την αποστολή του και την ηθική. Η συμπαραγωγή Ισλανδίας και Δανίας έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Un Certain Regard του Φεστιβάλ Καννών, κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο τμήμα Zabaltegi (επιλογή των καλύτερων ταινιών της χρονιάς) στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σικάγο. Πρωταγωνιστούν οι Έλλιοττ Κρόσετ Χόφε (The Bridge, Journal 64) και Ινγκβάρ Σίγκουρντσον (Everest, The Northman).

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31/7, COSMOTE CINEMA 2 HD .

Both Sides Of The Blade

Το ερωτικό θρίλερ της Γαλλίδας Κλερ Ντενί, το οποίο αποτελεί διασκευή του βιβλίου της Kριστίν Ανγκό «Un tournant de la vie», απέσπασε βραβείο σκηνοθεσίας στο 72ο Φεστιβάλ Βερολίνου. Περιγράφει τη ζωή ενός ζευγαριού, της Σάρα και του Ζαν, οι οποίοι ζουν ευτυχισμένοι, μέχρι τη στιγμή που ένας παλιός της έρωτας και φίλος του Ζαν επιστρέφει στην καθημερινότητά τους και η σχέση τους θα δοκιμαστεί με αναπάντεχο τρόπο. Πρωταγωνιστούν οι Ζιλιέτ Μπινός (Chocolat, The English Patient) και Βενσάν Λιντόν (La haine, Titane).

Πρεμιέρα: Τετάρτη 19/7, COSMOTE CINEMA 2 HD .

Return To Dust

Η ταινία, που συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2022, ακολουθεί την ιστορία της Μα και του Κάο, δύο μεσηλίκων που βιώνουν μοναξιά και αναγκάζονται να παντρευτούν. Αντιμετωπίζοντας τις αντιξοότητες της φύσης και της ζωής στη φάρμα, το ζευγάρι προσπαθεί να κατανοήσει τους κύκλους της γης και να βρει αρμονία εν μέσω των αλλεπάλληλων προκλήσεων της καλλιέργειας – παράλληλα, βέβαια, η μεταξύ τους σχέση ξεκινά ν’ ανθίζει και να αποφέρει καρπούς.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 10/7, COSMOTE CINEMA 2 HD .

Marmaduke (Μεταγλωττισμένη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων)

Η ταινία, που πρόσφατα βγήκε στις αίθουσες, βασίζεται στην ομώνυμη κόμικ σειρά του Μπραντ Άντερσον. Ένας θρυλικός εκπαιδευτής σκύλων πιστεύει πως μπορεί να μεταμορφώσει τον Μάρμαντιουκ από ένα απείθαρχο, αλλά αξιολάτρευτο Γερμανικό Μολοσσό, στον επόμενο νικητή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκύλων.

Πρεμιέρα: Σάββατο 1/7, COSMOTE CINEMA 1 HD .

Vic the Viking and the Magic Sword (Μεταγλωττισμένη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων)

Ο Βικ ονειρεύεται να σαλπάρει με τον πατέρα του σε μέρη μακριά από τις σκανδιναβικές ακτές. Αλλά εκείνος δεν είναι και πολύ σίγουρος ότι ο γιος του έχει τα προσόντα να γίνει ένας τρανός και αληθινός Βίκινγκ. Όλα αλλάζουν όταν ο πατέρας του αρπάζει ένα μυστηριώδης σπαθί από τον μεγαλύτερο εχθρό του. Ο Βικ ξαφνικά βρίσκεται να ζει την περιπέτεια της ζωής του.

Πρεμιέρα: Σάββατο 8/7, COSMOTE CINEMA 1 HD .

Save The Tree (Μεταγλωττισμένη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων)

Σε έναν κόσμο που απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το φυσικό περιβάλλον, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που λένε ιστορίες για δέντρα, φανταστικά όντα με δυνάμεις πέρα από τη φαντασία. Και μαζί τους, από τη στιγμή που θα φυτρώσει ο σπόρος, ένα ξωτικό είναι ο αχώριστος σύντροφός τους. Μαζί θα μεγαλώσουν, θα ανθίσουν, θα υποφέρουν. Οι μοίρες τους συνδέονται για πάντα. Γεννιούνται και πεθαίνουν ταυτόχρονα, ή τουλάχιστον έτσι λένε οι παλιοί θρύλοι, αλλά τι γίνεται με τα δέντρα της πόλης; Τώρα κινδυνεύουν. Τα δέντρα πεθαίνουν και μαζί τους και τα ξωτικά. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να επιβιώσουν. Να σωθούν τα δέντρα!

Πρεμιέρα: Σάββατο 15/7, COSMOTE CINEMA 1 HD .

Δείτε εδώ το τρέιλερ με τις σειρές που έρχονται τον Ιούλιο στην COSMOTE TV:

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες σειρών του Ιουλίου.

61st Street (2η σεζόν)

Στην 1η σεζόν της σειράς είδαμε τον Μόουζες, που βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, να κρίνεται αθώος για τον θάνατο ενός αστυνομικού. Ωστόσο, η αδικία και το διεφθαρμένο σύστημα συνεχίζουν να υφίστανται και πλέον ο δικηγόρος Φράνκλιν Ρόμπερτς είναι αποφασισμένος να αναλάβει δράση. Ο 1ος κύκλος του 61st Street είναι ήδη διαθέσιμος στον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV. Η σειρά έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα 3 Ιουλίου και τα πρώτα 2 επεισόδια είναι διαθέσιμα on demand.

The Messenger – Νέα σειρά

Βασισμένο στο best seller του Αυστραλού συγγραφέα Μάρκους Ζουσάκ (The Book Thief), το «The Messenger» ακολουθεί τον Εντ, έναν 19χρονο ταξιτζή με τρομερά χαμηλή αυτοπεποίθηση, που εν μια νυκτί γίνεται τοπικός ήρωας, αποτρέποντας μια ληστεία. Από τότε, λαμβάνει μυστηριώδη μηνύματα σε τραπουλόχαρτα με ονόματα και διευθύνσεις, τα οποία τον οδηγούν σε άτομα που αποφασίζει να βοηθήσει. Έτσι, ο Εντ περνά την κάθε του μέρα προσπαθώντας να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Παράλληλα, αναζητά την ταυτότητα του αποστολέα των μηνυμάτων που λαμβάνει, ανακαλύπτοντας περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του.

Πρεμιέρα με όλα τα επεισόδια back -2- back : Κυριακή 9/7, 18.15, COSMOTE SERIES MARATHON HD .

Grantchester (8η σεζόν)

Η ζωή του Γουίλ φαίνεται να έχει αλλάξει προς το καλύτερο στον 8ο κύκλο της σειράς. Είναι ευτυχισμένος, παντρεμένος με την Μπόνι και πρόκειται να γίνει πατέρας. Ένα τρομερό ατύχημα, όμως, θα διαταράξει τον κόσμο του. Παράλληλα, ο Τζόρντι έχει βρει μια νέα ηρεμία στην σχέση του με την Κάθι, αλλά η ευτυχία τους απειλείται από κάποιες σοκαριστικές ανακοινώσεις στη δουλειά.

Πρεμιέρα : Τετάρτη 12/7, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Fifteen Love – Νέα σειρά

Το «Fifteen-Love» επικεντρώνεται στην Τζάστιν Πιρς, μια έφηβη – ανερχόμενο αστέρι του τένις, που η ξαφνική της επιτυχία την οδηγεί στους προημιτελικούς του γαλλικού Open. Μαζί της ο ατίθασος προπονητής της, Γκλεν Λάπθορν, με τον οποίο μοιράζονται μια έντονη σύνδεση. Ωστόσο, τα όνειρά της γκρεμίζονται όταν ένας τραυματισμός την αφήνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Πέντε χρόνια αργότερα, φαίνεται ότι η Τζάστιν έχει επιτέλους αναρρώσει - σωματικά και ψυχικά - και καταφέρνει να κατηγορήσει ανοιχτά τον προπονητή της, για κάτι που κανείς δεν φανταζόταν. Καθώς και οι δυο τους αναζητούν τη δόξα στο κορτ του ετήσιου τουρνουά, ο αγώνας της Τζάστιν και του Γκλεν για την αλήθεια θα αναγκάσει όλους να επανεξετάσουν όσα νόμιζαν πως ήξεραν για την παλιά τους επιτυχία. Στον ρόλο του προπονητή Λάπθορν ο Έινταν Τέρνερ (Poldark, The Hobbit).

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αγγλία με όλα τα επεισόδια μαζί: Σάββατο 22/7, COSMOTE TV PLUS .

Special Ops: Lioness – Νέα σειρά

Το νέο κατασκοπικό θρίλερ, βασισμένο σε πραγματικό πρόγραμμα της CIA, ακολουθεί μια ακατέργαστη, αλλά παθιασμένη νεαρή υπαξιωματικό των Πεζοναυτών, η οποία στρατολογείται από την ομάδα «Lioness Engagement» της CIA. Στόχος της αποστολής της είναι να πλησιάσει φιλικά την κόρη ενός δισεκατομμυριούχου, συνδεδεμένου με τρομοκρατικές ομάδες, προκειμένου η CIA να μπορέσει να καταστρέψει την τρομοκρατική οργάνωση εκ των έσω. Η σειρά εξερευνά διαφορετικά επίπεδα κατασκοπικών επιχειρήσεων, όπου γυναίκες από όλον τον κόσμο αναλαμβάνουν μυστικές αποστολές.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο 48 ώρες μετά την Αμερική: Τρίτη 25/7 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Negotiator – Νέα σειρά

Ο Γκάμπριελ Μενκ είναι επικεφαλής των διαπραγματεύσεων στην GATE, μια αστυνομική μονάδα που αναλαμβάνει την επίλυση κρίσιμων καταστάσεων σε ολόκληρο το Σάο Πάολο. Ληστείες, απαγωγές, απόπειρες αυτοκτονίας και τρομοκρατικές απειλές, υποθέσεις εύθραυστες, που απαιτούν σκληρές αποφάσεις. Ο Μενκ καλείται να μάθει να συνεργάζεται με τη νέα Αντιστράτηγο Λάρα Σακούρ και να παραμερίσει τις ασυνήθιστες διαπραγματευτικές του μεθόδους σε μια σειρά από απαιτητικές υποθέσεις. Όταν όμως γίνεται ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της γυναίκας του, μπορεί να σώσει τον εαυτό του; Η σειρά είναι εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα.