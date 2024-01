Με 53 βραβεία… ποιός τους πιάνει!

Σε μια λαμπερή τελετή απονομής για τα Event Awards 2023, τη μεγάλη γιορτή, αφιερωμένη στους ανθρώπους που διαμορφώνουν το τοπίο του event industry στη χώρας μας, η Event Plus το γιόρτασε… με το παραπάνω κατακτώντας την κορυφή, κερδίζοντας τις κορυφαίες διακρίσεις:

Event Production Agency of the Year,

Event Brand of the Year,

Event of the Year,

και 50 ακόμα βραβεύσεις: 3 Platinum Awards, 22 Gold, 9 Silver, 16 Bronze.

Οι 2 κορυφαίες διακρίσεις: Event of the Year και Event Brand of the Year αφορούν στη βράβευση της μεγάλης παραγωγής της τελετής εγκαινίων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ OPAP Arena όπου με συνολικά 16 βραβεία κέρδισε τις εντυπώσεις και δημιούργησε εξαιρετικά δυνατές εμπειρίες! Επίσης, βραβεύτηκε με Platinum award στην κατηγορία Event Production, για τα υψηλά standard παραγωγής και αισθητικής.

Η Event Plus τιμήθηκε με 2 ακόμα Platinum βραβεία, ένα στην κατηγορία Event Based on Sustainability για το Green Press Experience event της Garnier και ένα ακόμα στην κατηγορία Best Use of Gamification και για το event Manufacturing the Future της Παπαστράτος.

22 Gold βραβεία και πολλαπλές διακρίσεις συμπλήρωσαν το portfolio της Εvent Plus σε σημαντικά project, όπως: adidas SMM, Kaizenland Summer Festival, Maybelline Surreal Launch Event, IQOS Together X - Δ.Ε.Θ, L΄Oréal Brandstorm 2023, Maybelline NY x Primer Festival Brand Experience, επιβεβαιώνοντας ότι κάθε event για την Event Plus είναι μοναδικό, καινοτόμο, ιδιαίτερο και προσφέρει στο κοινό του πάντα μια διαφορετική, νέα εμπειρία.

«Η αφοσίωση μας στην πρωτοτυπία, σε ιδέες που συναρπάζουν και δημιουργούν κάθε φορά διαφορετικές και καινοτόμες εμπειρίες σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία μας σε απαιτητικά projects οδήγησαν την Event Plus στην κορυφή των Event Awards» δήλωσε η Έλια Ηλιάδη, Sales & Marketing Director της Event Plus.