Διεθνής διάκριση για τη BlueCycle με το «Future On Stage» της Maison&Objet!

Για πρώτη φορά βραβεύεται ελληνική συμμετοχή από τον παγκοσμίου κύρους θεσμό του design!

Η BlueCycle, η μοναδική ελληνική, κοινωνική πρωτοβουλία-εταιρία Γαλάζιας και Κυκλικής οικονομίας που αντιμετωπίζει ολιστικά τον στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διακρίθηκε μέσω παγκόσμιου διαγωνισμού από τη Maison&Objet. Η BlueCycle αναδείχθηκε ως πρωτοπόρος στον τομέα του design, που αξιοποιεί καινοτόμες τεχνικές και βιώσιμες πρακτικές με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο και της απονεμήθηκε το βραβείο στην κατηγορία «Future On Stage».

Η διεθνής διάκριση της BlueCycle αποτελεί την πρώτη και μοναδική βράβευση ελληνικής συμμετοχής στο θεσμό και ειδικότερα στην κατηγορία βραβείου «Future On Stage», η οποία επιβραβεύει start-up εταιρίες που καινοτομούν στον τομέα του design, διαμορφώνοντας ένα πιο αισιόδοξο περιβαλλοντικά μέλλον.

Η κριτική επιτροπή του «Future On Stage», με Πρόεδρο την Mélanie Leroy - Managing Director της SAFI/Maison&Objet και μέλη τον Vincent Grégoire - Director of Consumer Trends & Insights της NellyRodi, τον Philippe Lehr - Director of Sales and Development του Designerbox, τον Franck Millot - Director του Paris Design Week, την Florence Delage - Director of Sales της Le Bon Marché, τον Cristiano Benzoni - co‑founder του Studio REV και τον Vincent Romeo - founder του Blog Esprit Design και Director του Agence 14 septembre, ψήφισαν ομόφωνα για τη βράβευση της BlueCycle από την Ελλάδα, επίσης, της Anga από τη Γαλλία και του Tosco studio από την Πορτογαλία, ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της βράβευσης, η Maison&Objet θέτει στο επίκεντρο και φιλοξενεί την BlueCycle στην επετειακή έκθεση των 30 ετών, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 18 έως τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στο Παρίσι. Στην εμβληματική έκθεση με φετινό θέμα «TECH EDEN», αναδεικνύεται η σύγχρονη σύνδεση της επιστήμης με τη φύση, προάγοντας ένα πιο βιώσιμο, ένα καλύτερο μέλλον.

Η BlueCycle συμμετέχοντας στην επετειακή Έκθεση Maison&Objet 2024 θα παρουσιάσει για πρώτη φορά τη νέα της συλλογή με τίτλο «Kάvos». Αντικείμενα και έπιπλα εμπνευσμένα από τους κάβους πρόσδεσης των πλοίων, κατασκευασμένα από ανακυκλωμένα δίχτυα και θαλάσσια απορρίμματα, σε συνδυασμό με το επίσης βραβευμένο για το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα υλικό, την επιφάνεια BlueTerra της BlueCycle.

Η διάκριση αυτή της BlueCycle ενισχύει με ένα ακόμα βραβείο τη διεθνή της αναγνώριση ως το ελληνικό success story Γαλάζιας και Κυκλικής οικονομίας που αντιμετωπίζει ολιστικά τον στόχο της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ξεχωρίζοντας για ακόμα μία φορά σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και στο πεδίο της αισθητικής και του design.

Εφαρμόζοντας ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, η BlueCycle έχει συλλέξει πάνω από 550 τόνους θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων, τα οποία συλλέγονται από περισσότερα από 40 σημεία στην Ελλάδα. Τα θαλάσσια απορρίμματα αυτά, μεταφέρονται στον Πειραιά, όπου λειτουργεί το BlueCycle Lab, ένα zero-waste εξειδικευμένο εργαστήριο για την επεξεργασία τους, δημιουργώντας με τη βοήθεια υψηλής τεχνολογίας, ανακυκλωμένη πρώτη ύλη υψηλής ποιότητας και αναβαθμισμένα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως έπιπλα και αντικείμενα χρηστικά, αλλά και design, τα οποία είναι διαθέσιμα στο e-shop της BlueCycle (www.madebybluecycle.com).

Το φωτογραφικό υλικό απεικονίζει βραβευμένα αντικείμενα και συλλογές της BlueCycle

Αριστερά απεικονίζεται αντικείμενο της συλλογής «Second Nature», στο κέντρο αντικείμενο της συλλογής «In the company of Animals» δεξιά αντικείμενο της συλλογής «Second Nature»

Πρώτη εικόνα από τη νέα συλλογή «Kάvos» από τη BlueCycle