Σταθερά επιτόκια 2% από την ΕΚΤ όλο το 2026 - Τα οφέλη για πολίτες και επιχειρήσεις

Καλή χρονιά για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις όσον αφορά το κόστος δανεισμού προβλέπεται να είναι το 2026. Σ’ αυτό συνηγορούν όλοι οι παράμετροι που καθορίζουν το ύψος των επιτοκίων, όπως ο πληθωρισμός, η ανάπτυξη και άλλοι σημαντικοί δείκτες τους οποίους “μετρά” η ΕΚΤ στη λήψη των αποφάσεων της.

Με βάση αυτές τις παραμέτρους, η ΕΚΤ έχει ήδη χαράξει την στρατηγική της και αυτή προβλέπει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά στο 2% όλο το επόμενο έτος, προδικάζοντας καλά νέα για τους δανειολήπτες.

Ευρωπαϊκές πηγές που γνωρίζουν τα κρίσιμα δεδομένα που αναλύονται στη Φρανκφούρτη σημειώνουν ότι, εκτός απροόπτου, ο πληθωρισμός θα παραμείνει στα επίπεδα του 2% και το 2026. Παράλληλα, η πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας δεν αναμένεται να παρουσιάσει ενδείξεις απεγκλωβισμού από τη ζώνη ασθενικής ανάπτυξης που βρίσκεται σήμερα. Το γ’ τρίμηνο εφέτος η ευρωζώνη παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης 1,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 κινούμενη ελαφρώς προς τα πάνω σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Δεν προβλέπεται «βουτιά» στην ευρωπαϊκή οικονομία

Ωστόσο, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, αυτό οφείλεται στην απότομη αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ τους πρώτους μήνες φέτος υπό τον φόβο των δασμών Τραμπ. Γι’ αυτό και προβλέπεται διόρθωση της αύξησης αυτής και υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης στη συνέχεια σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτόν του γ’ τριμήνου. Τα δεδομένα αυτά ερμηνεύουν τη γραμμή των σταθερών επιτοκίων που έχει καταστρώσει η ΕΚΤ για τον επόμενο χρόνο. Όσον αφορά το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων σε επίπεδα κάτω του 2% θα πρέπει να αποκλειστεί αυτή τη φάση. Μία τέτοια κίνηση θα δικαιολογούνταν από απότομη βουτιά της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026 κάτι που δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Τη γραμμή των σταθερών επιτοκίων του ευρώ έχουν ενσωματώσει στις προβλέψεις τους για το 2026 και οι τράπεζες. Εκτιμούν ότι τα δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά) θα συνεχίσουν να αυξάνονται με υψηλούς ρυθμούς και το επόμενο έτος. Σ’ αυτό αναμένεται να συμβάλει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων ο οποίος ήδη διαφαίνεται στα στεγαστικά δάνεια με τις μικρές μειώσεις επιτοκίων στις οποίες προχωρούν σταδιακά τους τελευταίους μήνες. Για το επόμενο έτος, σύμφωνα με τις προβλέψεις των τραπεζών, η αύξηση των στεγαστικών δανείων αναμένεται να κυμανθεί στο 10% όσο δηλαδή και εφέτος.

Οι εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών αναμένονται για το 2026 να προσεγγίσουν τα 3,1 δισ. ευρώ από 2,6 δισ. ευρώ εφέτος. Πρόκειται για άνοδο της τάξης του 20% που εξηγείται από την αυξημένη ζήτηση που παρατηρείται για το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ” μετά τις σημαντικές βελτίωσης που έγιναν από την κυβέρνηση καθώς και από το νέο τοπίο χαμηλού κόστους χρήματος. Αξίζει να σημειωθεί ο ρυθμός διείσδυσης της στεγαστικής πίστης στις αγοραπωλησίες ακινήτων παραμένει πολύ χαμηλός στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για αύξησή του τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι τράπεζες το 2024 με αγοραπωλησίες ακινήτων 10 δισ. ευρώ τα στεγαστικά δάνεια κάλυψαν μόνο το 1,8 δισ. ευρώ. Φέτος που οι αγοραπωλησίες υπολογίζονται σε 12 δισ. ευρώ τα στεγαστικά θα είναι 2,6 δισ. ευρώ.

Ενδείξεις ανόδου υπάρχουν και στην καταναλωτική πίστη λόγω της καλής πορείας της οικονομίας και της αύξησης των εισοδημάτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια δεν φαίνεται να προέρχεται από την ανάγκη κάλυψης βασικών αναγκών. Σε ότι αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να κινούνται με διψήφιους ρυθμούς ανόδου και το 2026, υψηλότερους, δηλαδή, από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό λόγω των έργων υποδομών και άλλων μεγάλων επενδύσεων που συντελούνται στη χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

