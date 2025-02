VentureGarden Αθήνα: Ο επιταχυντής επιχειρηματικών ιδεών ξεκινά τον 23ο κύκλο του τον Μάρτιο

Το συμπεριληπτικό πρόγραμμα VentureGarden Αθήνα, το οποίο απευθύνεται σε κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την ηλικία, τον προσανατολισμό, την καταγωγή ή το υπόβαθρό του, δέχεται αιτήσεις για τον 23ο κύκλο του. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα του VentureGarden Αθήνα θα ξεκινήσουν στις 31 Μαρτίου 2025, ενώ, οι αιτήσεις συμμετοχής σε αυτό θα μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 4 Μαρτίου 2025.

Οι επίδοξοι επιχειρηματίες που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν στον 23ο κύκλο του προγράμματος, θα παρακολουθήσουν 8 συναντήσεις σε διάρκεια 5 εβδομάδων και θα λάβουν υποστήριξη μέσω ενός δομημένου πλάνου εκπαίδευσης και τριών μηνών mentoring. Το πρόγραμμα υλοποιείται στα ελληνικά και οι συναντήσεις πραγματοποιούνται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του Alba Graduate Business School στην Αθήνα.

Το πρόγραμμα ενισχύει ένα περιβάλλον συνεργασίας όπου η αλληλοϋποστήριξη, η δημιουργικότητα και η εξέλιξη ανθίζουν και εστιάζει αρχικά στο άτομο και μετά στην ιδέα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική φύση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Η κοινότητα του VentureGarden είναι μία ζωντανή ομάδα ατόμων με μοναδικές ιστορίες που κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα και τους βοηθά να μετατρέψουν τις καινοτόμες ιδέες τους σε επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Η Νίκη Κατσαράκη και ο Ανδρέας Μπουγιουκλής είναι οι δημιουργοί της PaperTrail. Οι ίδιοι ανέφεραν: «Η συμμετοχή μας στο VentureGarden Αθήνα υπήρξε καθοριστική για την εξέλιξη της ιδέας μας, προσφέροντάς μας πολύτιμη καθοδήγηση και εργαλεία που μας επέτρεψαν να διαμορφώσουμε ένα πιο ολοκληρωμένο, αξιόπιστο και στρατηγικά στοχευμένο business plan. Μέσα από την καθοδήγηση των ειδικών και τις συνεχιζόμενες ανατροφοδοτήσεις, καταφέραμε να ενισχύσουμε περαιτέρω την επιχειρηματική μας προσέγγιση, κάνοντάς την πιο συνεκτική και βιώσιμη. Έτσι καταφέραμε να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σαφήνεια στην υλοποίηση του εγχειρήματός μας».

Η Μαίρη Παλυβού, η οποία συμμετείχε στο VentureGarden Αθήνα, δήλωσε: «Το Venture Garden είναι αποκάλυψη! Συμμετέχεις μόνο με την ΙΔΕΑ σου – και τη θετική σου διάθεση για να τη μοιραστείς! Μετά την ολοκλήρωση των 8 εντατικών μαθημάτων του προγράμματος, διαπιστώνεις ότι όλα τα βήματα για την υλοποίηση της ιδέας έχουν μπει σε μια σειρά και πλέον έχεις δομήσει έναν επιχειρηματικό τρόπο σκέψης… Τελικά, κάτι κάνουν καλά και με τον σωστό τρόπο εκεί στο VentureGarden».

Ακόμα μία ιστορία επιτυχίας είναι αυτή της Άλισον Κάτρη. Η ίδια ίδρυσε την επιχείρηση Alison Katri Vegan Shoes, η οποία απευθύνεται στις γυναίκες που αναζητούν παπούτσια που παράγονται με σεβασμό στα ζώα και το περιβάλλον. Είναι μία πρόταση που συνδυάζει το ξεχωριστό design με μία πιο ηθική επιλογή στη μόδα. Σχετικά με τη συμμετοχή της στο VentureGarden, η Άλισον Κάτρη ανέφερε: «Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα μεταμόρφωσε το επιχειρηματικό μου ταξίδι. Εξοπλίστηκα με τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζομαι για να κάνω πιο βιώσιμη την επιχείρησή μου. Η έμφαση στην έρευνα αγοράς και την κατανόηση των αναγκών των πελατών ήταν ανεκτίμητη. Η υποστηρικτική κοινότητα συνεχίζει να με εμπνέει και να με καθοδηγεί!».

Ο αντίκτυπος του προγράμματος αντικατοπτρίζεται και σε πρόσφατη έρευνα, σύμφωνα με την οποία, από το 2014 έως και σήμερα έχουν δημιουργηθεί από τους απόφοιτους του VentureGarden Αθήνα και Ηράκλειο, 161 νέες επιχειρήσεις και 429 θέσεις εργασίας. Ακόμη, η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 5.622.300 €.

Το VentureGarden Αθήνα υλοποιείται από το AHEAD, το κέντρο επιχειρηματικότητας του Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Η δωρεάν συμμετοχή εξασφαλίζεται από τους υποστηρικτές του. Το VentureGarden Αθήνα υποστηρίζεται από τον Εθνικό Δωρητή Alpha Bank και τον Ιδρυτικό Δωρητή The Hellenic Initiative, ενώ σε τοπικό επίπεδο υποστηρίζεται από την EMA A.E. και την πρωτοβουλία Grow with Google.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως ήδη από την έναρξη του προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2014, για το VentureGarden Aθήνα έχουν υποβληθεί 2.141 αιτήσεις συμμετοχής, εκ των οποίων οι 556 επελέγησαν για να παρακολουθήσουν τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια των 22 συνολικά κύκλων που έχουν υλοποιηθεί στην Αθήνα, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες παρακολούθησαν συνολικά 648 ώρες μαθημάτων. 113 εισηγητές και μέντορες έχουν προσφέρει υποστήριξη στους συμμετέχοντες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους δημιουργικότητα σε απτά αποτελέσματα. Μέχρι και σήμερα, έχουν προσφερθεί 2.350 ώρες υποστηρικτικής καθοδήγησης στους συμμετέχοντες του VentureGarden Αθήνα. To 55% των συμμετοχών είναι γυναίκες, με τη μέση ηλικία να διαμορφώνεται στα 34 έτη.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος, ενώ θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων.

Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το VentureGarden Αθήνα, μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους μέχρι τις 4 Μαρτίου 2025, εδώ.