«Ομάδα της Χρονιάς» η Novibet για την εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες

Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διακρίσεων στο πλαίσιο των HICS Awards του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών

«Ομάδα της Χρονιάς» η Novibet για την εμπειρία εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες
Η Novibet επιβεβαιώνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή της εξυπηρέτησης πελατών και της ψηφιακής εμπειρίας, αποσπώντας τρεις νέες σημαντικές διακρίσεις στην ετήσια τελετή των HICS Awards του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών.

Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών της Novibet τιμήθηκε με δύο Excellence Awards, «Ομάδα της Χρονιάς στην Εξυπηρέτηση Πελατών» και «Καλύτερη Ψηφιακή Εμπειρία Πελάτη», καθώς και με ένα Distinction Award για την «Καλύτερη Χρήση Τεχνολογίας στην Εμπειρία Χρήστη». Οι διακρίσεις αυτές αναγνωρίζουν στην πράξη τη σταθερή επένδυση της εταιρείας σε ανθρώπους και τεχνολογία, με κοινό παρονομαστή την ουσιαστική εμπειρία του πελάτη.

Για τη Novibet, η εξυπηρέτηση πελατών δεν περιορίζεται στην άμεση επίλυση αιτημάτων, αλλά αποτελεί έναν κρίσιμο πυλώνα εμπιστοσύνης και διαρκούς σχέσης με τους παίκτες της. Η καθημερινή λειτουργία της ομάδας του Customer Care εστιάζει στη συνέπεια, τη διαφάνεια, την εξατομίκευση και την ανθρώπινη προσέγγιση, σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη.

Η Αφροδίτη Πίνα, Director of Customer Operations της Novibet, δήλωσε: «Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μια ουσιαστική επιβεβαίωση της φιλοσοφίας μας γύρω από την εμπειρία του πελάτη και τον τρόπο με τον οποίο την προσεγγίζουμε καθημερινά. Επενδύουμε σταθερά στους ανθρώπους μας και αξιοποιούμε την τεχνολογία και ειδικότερα την τεχνητή νοημοσύνη, ως εργαλείο που ενισχύει την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Δημιουργούμε εμπειρίες που δεν περιορίζονται στην επίλυση αιτημάτων, αλλά χτίζουν διαχρονικές σχέσεις εμπιστοσύνης και αναβαθμίζουν ουσιαστικά την αξία της εξυπηρέτησης για τους πελάτες μας».

Οι φετινές βραβεύσεις εντάσσονται σε μια δυναμική πορεία τεσσάρων ετών, κατά την οποία η Novibet έχει συγκεντρώσει συνολικά 13 διακρίσεις στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών, αποτυπώνοντας τη σταθερότητα και τη συνέχεια της στρατηγικής της γύρω από το customer experience.

Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει τη φιλοσοφία της Novibet να εξελίσσει συνεχώς την εμπειρία εξυπηρέτησης, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία με ανθρώπινη προσέγγιση, προς όφελος του τελικού χρήστη.

H Novibet δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Με παρουσία σε 9 χώρες παγκοσμίως (Ελλάδα, Βραζιλία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Μεξικό, Χιλή, Εκουαδόρ, Κύπρο, Νέα Ζηλανδία), γραφεία σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό και περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, η Novibet προσφέρει υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας που την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών διεθνώς. Παράλληλα, η Novibet μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής προσφοράς “Giant Heart” σε συνεργασία με τους Πρεσβευτές του προγράμματος, κορυφαίους αθλητές Βασίλη Σπανούλη, Κώστα Τσιμίκα, Γιάννη Κωνσταντέλια και Θωμαή Βαρδαλή, συνεισφέρει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος, μέσα από ενέργειες που προωθούν την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

