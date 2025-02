ΔΙΚΤΥΟ ZERO WASTE HORECA 2025: Επιβράβευση Βιωσιμότητας στον κλάδο Φιλοξενίας και Εστίασης

Εύα Χιώτη, Επικεφαλής Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας της The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με την χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το πρόγραμμα ZEROWASTE HORECA και η αντίστοιχη online πλατφόρμα www.zerowastefuture.gr, που απαριθμεί περισσότερα από 2.750 μέλη, στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του κλάδου Καφεστίασης και Φιλοξενίας, προσφέροντας στις επιχειρήσεις τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να ανακυκλώνουν περισσότερα απορρίμματα, να εξοικονομούν νερό και ενέργεια και να κάνουν τις προμήθειές τους με βιώσιμο τρόπο. Έτσι, μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και τα λειτουργικά τους έξοδα, συμβάλλοντας στην οικονομική τους ενδυνάμωση.

Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης

Στη φετινή απονομή βραβεύτηκαν με Χρυσή, Αργυρή και Χάλκινη Zero Waste Διάκριση 210 επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου ZERO WASTE HORECA στην Ελλάδα, για τις βιώσιμες πρακτικές που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους, κατόπιν αξιολόγησης της 26μελούς ανοικτής επιτροπής αποτελούμενη από εκπροσώπους της πολιτείας (ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ, Τοπική Αυτοδιοίκηση), της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και άλλων οικονομικών και κοινωνικών φορέων.

Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Coca-Cola Hellas

Επιπλέον επιβραβεύτηκαν με χρηματικό έπαθλο 11 επιχειρήσεις - μέλη του Δικτύου, οι οποίες – βάσει μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων – ξεχώρισαν για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που υλοποίησαν στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και τις Zero Waste καλές πρακτικές τους.

Πιο συγκεκριμένα, με χρηματικό έπαθλο επιβραβεύτηκαν οι ακόλουθες επιχειρήσεις: Elounda Hotels & Resorts (Κρήτη), Mikel The Coffee Company, Elysium Resort & Spa (Ρόδος), Sali Boutique Hotel (Αλεξανδρούπολη), Agrikies Country Retreat (Τριφυλία Μεσσηνίας), NiMa Sifnos Residences (Σίφνος), ROMEIKO WINE & DELI (Κρήτη), Phàos World (Σκιάθος), Aφrodite Garden Restaurant (Σάμος), Κτήμα Νταρακά (Χαλκιδική), The place by cocomat (Αθήνα).

Στην εκδήλωση χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο οποίος υπογράμμισε: «Χαιρετίζουμε αυτήν την εξαιρετική και καινοτόμο πρωτοβουλία της ZERO WASTE HORECA πλατφόρμας, που βοηθάει τις επιχειρήσεις HORECA να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και ταυτόχρονα συμβάλλει στην επίτευξη σημαντικών εθνικών περιβαλλοντικών στόχων. Η πολιτεία δεν θα μπορούσε να μην είναι αρωγός αυτής της προσπάθειας».

Βραβευθέντες Χρηματικών Επάθλων ZERO WASTE HORECA 2025

Βραβευθέντες με Χρυσές Διακρίσεις ZERO WASTE HORECA 2025

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

H κα Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Coca-Cola Hellas, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA, το οποίο προσφέρει λύσεις, χρήσιμα εργαλεία και κίνητρα για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στον κλάδο. Πιστεύουμε ότι η επιτυχία του προγράμματος θα εμπνεύσει ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγμα, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.»

Ο κ. Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Πλατφόρμα ZERO WASTE HORECA έκλεισε τα δύο έτη λειτουργίας και έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου Φιλοξενίας και Καφεστίασης. Είμαστε περήφανοι, που η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης συμβάλλει, ώστε ο κλάδος των HORECA να αναδεικνύει όλο και περισσότερο το φιλο-περιβαλλοντικό του πρόσωπο, μειώνοντας ταυτόχρονα και το λειτουργικό του κόστος. Τα αποτελέσματα της Πλατφόρμας για το 2024 θέτουν τις βάσεις για εμφανή συνεισφορά στους εθνικούς περιβαλλοντικούς στόχους και ενδυνάμωση του κλάδου.»

Βραβευθέντες με Αργυρές Διακρίσεις ZERO WASTE HORECA 2025

Βραβευθέντες με Χάλκινες Διακρίσεις ZERO WASTE HORECA 2025

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν στις φετινές ZERO WASTE HORECA Διακρίσεις στον παρακάτω σύνδεσμο: https://zerowastefuture.gr/zero-waste-horeca-diakriseis-2024 .