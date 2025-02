Μια VIP ποδοσφαιρική εμπειρία στο Μόναχο με την COSMOTE και το WORLD PASS powered by Telekom

Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς ένα άθλημα αλλά μία εμπειρία, ειδικά αν παρακολουθήσεις ένα ματς από κοντά. Και τι άλλο είναι εμπειρία; Χωρίς δεύτερη σκέψη, τα ταξίδια. Ο δε συνδυασμός αυτών των δύο -ποδόσφαιρο και ταξίδι- είναι όνειρο, πόσο μάλλον αν συνδυάζεται με VIP προνόμια.

Πάντως, για δύο τυχερούς της COSMOTE και τα plus one τους ό,τι περιγράψαμε παραπάνω ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, καθώς είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν για τρεις μέρες στο Μόναχο χάρη στην COSMOTE και το WORLD PASS powered by Telekom για να δουν το ματς Μπάγερν Μονάχου-Σλόβαν Μπρατισλάβας σε ένα από τα ωραιότερα γήπεδα του κόσμου, να ζήσουν την εμπειρία ενός VIP tour στην «Allianz Arena», αλλά και να πάρουν μια γεύση -εντός και εκτός εισαγωγικών- Βαυαρίας.

Πώς είναι να βλέπεις ένα ευρωπαϊκό ματς από VIP θέσεις;

Το πώς θα εξελιχθεί ένα ταξίδι φαίνεται από την αρχή, λένε, και η πρώτη μέρα αυτού του ταξιδιού ξεκίνησε πολύ ωραία. Φτάνοντας στο Μόναχο, οι τυχεροί συνδρομητές της COSMOTE είδαν να τους περιμένει ένα δώρο που θα ήθελε κάθε λάτρης του ποδοσφαίρου: Ένα backpack, μέσα στο οποίο υπήρχε η επίσημη φανέλα της Μπάγερν και διάφορα άλλα αναμνηστικά του συλλόγου.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να ανοίξουμε μία παρένθεση και να αναφέρουμε πως εδώ και 22 χρόνια η Telekom, ένας από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο, μέλος του οποίου είναι και η COSMOTE, είναι μεγάλος χορηγός της Μπάγερν Μονάχου. Ως εκ τούτου, το σήμα της κοσμεί τη φανέλα της ομάδας. Κλείνουμε την παρένθεση και επιστρέφουμε στην κανονική ροή της αφήγησης του ταξιδιού.

Αφού, λοιπόν, ντύθηκαν κατάλληλα για να παρακολουθήσουν το ματς, κατευθύνθηκαν προς τον βασικό προορισμό του ταξιδιού τους, την «Allianz Arena». Εκεί, οι τυχεροί συνδρομητές της COSMOTE απόλαυσαν το κρίσιμο ευρωπαϊκό ματς Μπάγερν Μονάχου-Σλόβαν Μπρατισλάβας από VIP θέσεις που ήταν πολύ κοντά στους πάγκους των ομάδων. Για την ιστορία, η Μπάγερν ήταν η μεγάλη νικήτρια του ματς με 3-1.

Και επειδή ένα ματς ανοίγει πάντα την όρεξη, οι τυχεροί νικητές του WORLD PASS powered by Telekom, αμέσως μετά τη λήξη του ματς δοκίμασαν γερμανικά εδέσματα και μπύρες στο Telekom VIP Lounge. Αν αυτό δεν είναι premium ποδοσφαιρική εμπειρία, τότε τι είναι;

Ένα VIP tour αλά… γερμανικά

Στο πρόγραμμα της δεύτερης μέρας του ταξιδιού στην «καρδιά» της Μπάγερν Μονάχου είχε ένα ξεχωριστό VIP tour στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της «Allianz Arena». Έτσι, οι τυχεροί νικητές του WORLD PASS powered by Telekom είδαν από κοντά τους εξωτερικούς χώρους και τα τρία διαζώματα του γηπέδου, ενώ μπήκαν στα αποδυτήρια των παικτών, είδαν από κοντά τις φανέλες τους και ένιωσαν για λίγο στην ατμόσφαιρα την ένταση που επικρατεί πριν από τους αγώνες.

Αποκορύφωμα του tour ήταν η στιγμή που περπάτησαν μέσα από τη φυσούνα για να φτάσουν στον αγωνιστικό χώρο και να καθίσουν στους πάγκους από τους οποίους έχουν περάσει σπουδαίοι ποδοσφαιριστές. Τέλος, δεν θα μπορούσαν να μην επισκεφτούν το πρωτοποριακό μουσείο της ομάδας όχι μόνο για να θαυμάσουν τα τρόπαια που έχει κερδίσει αλλά και για να μάθουν τα πάντα για την ιστορία της.

Γνωριμία με το Μόναχο

Γίνεται να γνωρίσεις μία πόλη χωρίς να περπατήσεις στους δρόμους της και να φας πιάτα της τοπικής κουζίνας; Ρητορική ερώτηση. Μετά το VIP tour, το πρόγραμμα είχε έξοδο σε παραδοσιακό βαυαρικό εστιατόριο, όπου οι τυχεροί συνδρομητές της COSMOTE δοκίμασαν αυθεντικές βαυαρικές συνταγές. Η τρίτη και τελευταία μέρα του ταξιδιού έκλεισε, πριν πάρουν την πτήση της επιστροφής, με μία περιήγηση στους δρόμους του Μονάχου, κατά την οποία είδαν από κοντά τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης.

Ένα ματς είναι γεμάτο συγκινήσεις. Αν όμως συνδυάζεται με ένα ταξίδι εκτός έδρας, τότε μιλάμε για μία μοναδική εμπειρία -ακριβώς μία τέτοια εμπειρία ξέρει να προσφέρει η COSMOTE και το WORLD PASS powered by Telekom.