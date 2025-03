Το ZERO WASTE HORECA, μοχλός πράσινης μετάβασης για τον κλάδο της καφεστίασης και φιλοξενίας

Τα τελευταία χρόνια, η βιωσιμότητα βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα επιχειρήσεων και κρατών, κάτι που φαίνεται τόσο από τα προγράμματα που σχεδιάζουν και υλοποιούν οι πρώτες, όσο και από τα σχέδια-οδικούς χάρτες που εκπονούν τα δεύτερα, όπως το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Ο κλάδος φιλοξενίας και καφεστίασης (HORECA) μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στις προσπάθειες προώθησης της βιωσιμότητας και δημιουργίας ενός καλύτερου αύριο για όλους. Μέσα από την υιοθέτηση μιας σειράς καλών πρακτικών όπως η ανακύκλωση και η εξοικονόμηση νερού, ο κλάδος HORECA έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση πιεστικών περιβαλλοντικών προκλήσεων. Έτσι, ενδυναμώνονται ευρύτερα οι επιχειρήσεις, όχι μόνο από περιβαλλοντική σκοπιά αλλά και από οικονομική, μέσω της εξοικονόμησης πόρων, ενώ ανταποκρίνονται καλύτερα και στις προσδοκίες των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πελατών.

Προώθηση της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεων HORECA

Έχοντας στόχο να στηρίξει την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων του κλάδου, η ΜΚΟ Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης υλοποιεί το πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA, με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation και την υποστήριξη της Coca-Cola στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στις επιχειρήσεις του κλάδου ώστε να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και να εξοικονομήσουν πολύτιμους πόρους.

Πιο αναλυτικά, περισσότερες από 2.800 επιχειρήσεις-μέλη έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, μέσω της εγγραφής τους στη διαδικτυακή πλατφόρμα https://www.zerowastefuture.gr/, αποκτώντας πρόσβαση στην καθοδήγηση που χρειάζονται για να μπορέσουν να υιοθετήσουν καλές πρακτικές στους τομείς της μείωσης των απορριμμάτων (ανακύκλωσης), εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, καθώς και των βιώσιμων προμηθειών. Έτσι, εκπαιδεύονται σε θέματα κυκλικής οικονομίας ενώ, παράλληλα, μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και τα λειτουργικά έξοδά τους.

Βράβευση επιχειρήσεων που επενδύουν στη βιωσιμότητα

Στο πλαίσιο της έκθεσης HORECA 2025, πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η απονομή των ZERO WASTE HORECA Διακρίσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας αναγνωρίστηκαν και επιβραβεύτηκαν συνολικά οι προσπάθειες των επιχειρήσεων-μελών που υλοποιούν αποτελεσματικά καινοτόμες και βιώσιμες πρακτικές σε όλο το φάσμα της λειτουργίας τους.

Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ακολούθησε συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά, μία ανοικτή επιτροπή 26 μελών, αποτελούμενη από εκπροσώπους της Πολιτείας (ΥΠΕΝ, ΕΟΑΝ και Τοπική Αυτοδιοίκηση), της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων οικονομικών και κοινωνικών φορέων, αξιολόγησε τις συμμετοχές. Στη συνέχεια, κατέληξε στις 210 επιχειρήσεις-μέλη του Δικτύου ZERO WASTE HORECA που, βάσει των επιδόσεών τους, βραβεύθηκαν με Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη Διάκριση για τις βιώσιμες πρακτικές που υιοθέτησαν και εφάρμοσαν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους.

Οι επιχειρήσεις του Δικτύου που έλαβαν χρηματικά έπαθλα

Επιπλέον, 11 επιχειρήσεις του Δικτύου που ξεχώρισαν, βάσει μετρήσιμων στόχων και αποτελεσμάτων, για τις καινοτόμες, βιώσιμες πρωτοβουλίες τους, καθώς και τις Zero Waste καλές πρακτικές τους, έλαβαν χρηματικό έπαθλο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις επιχειρήσεις Elounda Hotels & Resorts (Κρήτη), Mikel The Coffee Company, Elysium Resort & Spa (Ρόδος), Sali Boutique Hotel (Αλεξανδρούπολη), Agrikies Country Retreat (Τριφυλία Μεσσηνίας), NiMa Sifnos Residences (Σίφνος), ROMEIKO WINE & DELI (Κρήτη), Phàos World (Σκιάθος), Aφrodite Garden Restaurant (Σάμος), Κτήμα Νταρακά (Χαλκιδική) και The place by cocomat (Αθήνα).

Από αριστερά προς δεξιά: Φίλιππος Κυρκίτσος, Πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, Εύα Χιώτη, Επικεφαλής Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας της The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, Μαρία Τζελέπη, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων, Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης για την Coca-Cola Hellas, Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Αυτό που διαπιστώνεται, ως συνέχεια της προόδου του προγράμματος χρόνο με τον χρόνο, είναι πως η πράσινη μετάβαση του κλάδου HORECA βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με το πρόγραμμα ZERO WASTE HORECA να αποτελεί έναν σημαντικό σύμμαχο για το βιώσιμο μέλλον μας.