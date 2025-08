Από το πρώτο Πανεπιστήμιο το 1837 στο σήμερα

Η ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας πηγαίνει πίσω σε βάθος χρόνου. Συγκεκριμένα, το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα έχει περίπου την ίδια ηλικία με το νεότερο ελληνικό κράτος: Πρόκειται για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 3 Μαΐου 1837 και ήταν, όχι μόνο το πρώτο πανεπιστήμιο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Αθήνα, η πρωτεύουσα ιστορικών πανεπιστημίων

Αρχικά, το πρώτο πανεπιστήμιο ονομάστηκε «Οθωνικό Πανεπιστήμιο» και αποτελούνταν από 4 Σχολές με 52 φοιτητές και είχε βρει στέγη στο σημερινό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1841 έγινε η μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών και των Σχολών στο σημερινό «κεντρικό κτήριο» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1932 το πανεπιστήμιο ονομάστηκε επίσημα όπως το ξέρουμε σήμερα, δηλαδή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ιδρύθηκε και αυτό το (μακρινό πια) 1837. Με βασιλικό διάταγμα «Περί εκπαιδεύσεως εις την αρχιτεκτονικήν» ιδρύθηκε Τεχνικό Σχολείο, το οποίο αρχικά λειτουργούσε μόνο Κυριακές και γιορτές-αργίες, προσφέροντας μαθήματα σε όσους ήθελαν να μορφωθούν ως αρχιτεχνίτες στην αρχιτεκτονική.

Η ζήτηση από υποψήφιους μαθητές ήταν τόσο μεγάλη, όμως, που την άνοιξη του 1840 προστέθηκε και Σχολείο συνεχούς (καθημερινής) λειτουργίας παράλληλα με το κυριακάτικο, ενώ αυξήθηκαν και επεκτάθηκαν τα μαθήματα, με το «Πολυτεχνείο» να εγκαθίσταται σε δικό του κτήριο στην Πειραιώς. Το 1871 ήταν έτος-σταθμός στην εκπαιδευτική πορεία του Σχολείου, καθώς το 1871 μεταφέρθηκε στα ιστορικά κτήρια στην Πατησίων που οραματίστηκε ο Νικόλαος Στουρνάρης.

Πηγή: Ιστοσελίδα ΕΜΠ

Στις 18 Νοεμβρίου 1930 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Παντείου Σχολής Πολιτικών Επιστημών, η οποία ήταν όραμα δύο φωτισμένων προσωπικοτήτων, του Γεώργιου Φραγκούδη και του Αλέξανδρου Πάντου. Το 1967 η Σχολή παίρνει σιγά-σιγά τη μορφή που ξέρουμε, με την αποπεράτωση της νέας πτέρυγας και τη διαμόρφωση του κήπου, ενώ το 1989 μετατρέπεται σε Πάντειο Πανεπιστήμιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Από τη Σμύρνη στην Αθήνα

Τα παραπάνω πανεπιστήμια είχαν εξαρχής την έδρα τους στην Αθήνα. Η ελληνική πρωτεύουσα, όμως, δέχθηκε πριν από 100 χρόνια περίπου και ένα κολλέγιο από τη Μικρά Ασία. Το 1875 ιδρύθηκε στη Σμύρνη το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος από ιεραποστόλους που προέρχονταν από τη Βοστόνη των ΗΠΑ, αποτελώντας έτσι το παλαιότερο και μεγαλύτερο διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο στην Ευρώπη. Μάλιστα, ήταν σχολείο αποκλειστικά για κορίτσια.

Το 1923, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, μεταφέρθηκε στην Ελλάδα, καθώς η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου ενέκρινε την ανέγερση σχολείου στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, ήταν 15 Οκτωβρίου όταν αναγεννήθηκε το American Junior College, με διακηρυγμένο στόχο να είναι «ανεκτικό, αληθινά χριστιανικό και απόλυτα εποικοδομητικό, δημιουργώντας στους μαθητές του την επιθυμία να υπηρετούν ενωμένοι την ανθρωπότητα». Άλλωστε, το σύνθημά του ήταν «Non ministrari sed ministrare», δηλαδή «Να μην υπηρετείσαι, αλλά να υπηρετείς».

Σήμερα, είναι ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό, αδογμάτιστο, μικτής εκπαίδευσης ακαδημαϊκό ίδρυμα και αποτελείται από το Κολλέγιο Pierce (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση), Deree που προσφέρει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, και το Alba Graduate Business School.

Οι εγκαταστάσεις του κύριου campus βρίσκονται σε μία έκταση 64 στρεμμάτων στην Αγία Παρασκευή, στο East Campus στην Ανατολική Αττική και στο Alba Graduate Business School στο κέντρο της Αθήνας.

Το Deree - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας έχει τέσσερις σχολές -School of Business and Economics, School of Psychology and Human Development, School of Science and Technology και Frances Rich School of the Arts, Humanities and Social Sciences- και προσφέρει πάνω από 1.000 μαθήματα κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι τίτλοι σπουδών του αναγνωρίζονται από τον New England Commission of Higher Education (NECHE), τον παλαιότερο και σημαντικότερο οργανισμό πιστοποίησης πανεπιστημίων στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο και πιστοποιούνται στην Ευρώπη από το Open University του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, το Deree συνεργάζεται με πάνω από 120 πανεπιστήμια στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία προσφέροντας στους σπουδαστές του να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία στο εξωτερικό. Μάλιστα, οι απόφοιτοί του έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Δεν είναι τυχαίο που στο Deree έχουν αποφοιτήσει μέχρι σήμερα πάνω από 59.000 σπουδαστές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Η ιστορία της νεότερης Ελλάδας και της εκπαίδευσης, όπως τη γνωρίζουμε, μετράει περίπου 200 χρόνια. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας μετράει 150 χρόνια παρουσίας φέτος και επί έναν αιώνα υπηρετεί με συνέπεια τον διπλό του ρόλο: Την προσφορά εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και την καλλιέργεια της γόνιμης συνεργασίας, σε πνευματικό και πολιτιστικό επίπεδο, μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://150years.acg.edu