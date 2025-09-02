Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού στον Βόλο

Αναλυτικά όσα περιλαμβάνει η επένδυση περίπου 50 εκατ. ευρώ

Newsbomb

Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού στον Βόλο

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Αρχείου - Eurokinissi
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης (FID) για την κατασκευή του 4ου εργοστασίου στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, προχώρησε η Metlen, μέσω του Τομέα M Technologies, στο πλαίσιο της δυναμικής ανάπτυξης του βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής ολοκληρωμένων μερών Αμυντικού Εξοπλισμού, δημιουργώντας ένα αμυντικό hub στην περιοχή, το Metlen Technologies Hub. Έτσι, ενισχύει περαιτέρω τον στρατηγικό της ρόλο στην αμυντική βιομηχανία της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Μόλις τρεις μήνες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο (προχωρημένης κατασκευής) 3ο εργοστάσιο στην ΒΙΠΕ Βόλου (το οποίο θα εισέλθει σε φάση commissioning στις αρχές του 2026) η Metlen κατέθεσε ήδη επιχειρηματικό σχέδιο προς υπαγωγή στο Νόμο Στρατηγικών Επενδύσεων για νέο (το 4ο ) βιομηχανικό συγκρότημά ολοκληρωμένων μερών αμυντικού εξοπλισμού, με σκοπό την κατασκευή αμυντικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Το νέο εργοστάσιο θα έχει συνολική έκταση περίπου 10.000 τ.μ. και θα είναι εξοπλισμένο με πέντε βαρέα μηχανουργικά μηχανήματα και λοιπό ειδικό εξοπλισμό της πιο σύγχρονης τεχνολογίας αρμάτων μάχης, Leopard 2A8.

Η επένδυση περίπου 50 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει:
• την κατασκευή νέου κτηρίου βαρέως τύπου,
• προμήθεια και εγκατάσταση μηχανουργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού,
• υποδομές στήριξης και εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης

Η λειτουργία του νέου εργοστασίου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027, δημιουργώντας 200–250 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή του Βόλου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Πιστοί στις εξαγγελίες μας για το ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο στον τομέα της άμυνας στο Capital Markets Day τον Απρίλιο 2025 στο Λονδίνο η Metlen κάνει ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και διεθνώς ανταγωνιστικού αμυντικού hub στην Ελλάδα. Ανταποκρινόμαστε στη ζήτηση της διεθνούς αγοράς, δημιουργούμε εκατοντάδες θέσεις εργασίας και φέρνουμε στην Ελλάδα τεχνογνωσία αιχμής, με στρατηγικές συνεργασίες που ενδυναμώνουν τον ρόλο της χώρας μας στην ευρωπαϊκή άμυνα. Υπενθυμίζω ότι η δέσμευσή μας στο CMD ήταν για ένα αμυντικό hub 5 εργοστασίων. Μαζί, θα σχηματίζουν ένα διαλειτουργικό αμυντικό hub ευρωπαϊκής εμβέλειας, ικανό να υλοποιεί ταυτόχρονα πολλαπλά προγράμματα κατασκευής και υποστήριξης βαρέων οπλικών συστημάτων».

Η Metlen, με τη νέα επένδυση, συμβάλλει ουσιαστικά:

  • στην αμυντική αυτονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης,
  • στην επαναβιομηχάνιση και την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογικών κλάδων,
  • στην ενίσχυση της αμυντικής αυτονομίας της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.

Η νέα επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργασιών της Metlen με διεθνείς αμυντικούς κολοσσούς, όπως η IVECO και η KNDS, που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας και της συμπαραγωγής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Η μάχη της Εθνικής για την πρωτιά στον όμιλο της Λεμεσού

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Λούκας Χορν: Πέρασε 4 μήνες σε κώμα και γράφει ιστορία στη μουσική - «Η ΑΙ μου έδωσε φωνή»

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Sani Festival: Ολοκληρώθηκε με μεγάλο αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

14:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR, Ρογκαβόπουλος: «Περήφανος που είμαι εδώ»

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πανόρμου - Λάδια στην άσφαλτο

14:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Το καρτέλ της Κρήτης – 600 διακινήσεις, 5 κιλά κοκαΐνης και μισό εκατομμύριο ευρώ κέρδος

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

48ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας: Δυναμικό restart με νέα διεύθυνση και 223 ταινίες

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Πλήρωναν τα ναρκωτικά μέσω iris ή στα POS της νόμιμης επιχείρησης μελών

14:08ΕΛΛΑΔΑ

LIVE - Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για την μαφία της Κρήτης - «Κερδήθηκε μια μάχη όχι ο πόλεμος»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκίνησαν οι αεροψεκασμοί στην Ξάνθη για τα κουνούπια

14:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Αμφίβολος ο Αντετοκούνμπο, εκτός ο Λαρεντζάκης

14:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: «Να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου…» - Οι πρώτες δηλώσεις και στιγμές του «κιτρινόμαυρου» Γκρούγιτς

14:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μίκης Θεοδωράκης: Κλίμα συγκίνησης στο ετήσιο μνημόσυνο για τον συνθέτη στα Χανιά

13:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Metlen: Ελήφθη η Τελική Επενδυτική Απόφαση για το 4ο εργοστάσιο αμυντικού εξοπλισμού στον Βόλο

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Φορολογική μεταρρύθμιση με έμφαση στην οικογένεια και τη μεσαία τάξη

13:56ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Περιοδεία στην Ελλάδα ξεκινά το μονοθέσιο της McLaren Formula 1 Team

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα: Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής - Εγκατέλειψε το σημείο ο οδηγός ΙΧ

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ, πρόστιμα €22,7 εκατ. σε 1.036 - Χρυσοχοΐδης: Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

13:50LIFESTYLE

H μόδα «πήγε» Βενετία - Φωτογραφικό άλμπουμ με τις πιο εντυπωσιακές και τολμηρές κυρίες

14:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Αποκαλυπτικοί διάλογοι - «Είμαι ένα πάρκινγκ που πουλάει ναρκωτικά»

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κατερίνη: ΙΧ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε σε δύο οχήματα – Νεκρός 61χρονος

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ