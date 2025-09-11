Giant Heart & ΠΑΕ Πανσερραϊκός: Όνειρα που γίνονται πραγματικότητα!

Τα όνειρα υπάρχουν για να πραγματοποιούνται! Αυτό ακριβώς απέδειξε το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης της Novibet, Giant Heart, σε συνεργασία με την ΠΑΕ Πανσερραϊκός.

Η κοινωνική προσφορά αποκτά νόημα όταν μεταφράζεται σε ουσιαστικές λύσεις για ανθρώπους που τις χρειάζονται πραγματικά. Έτσι έκανε το πρόγραμμα Giant Heart με την ιστορία της Μαγδαληνής Τζιντζίδου. Μια γυναίκα που παρά τα εμπόδια της αναπηρίας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, δεν έχασε ποτέ το πάθος της για το ποδόσφαιρο και την αγαπημένη της ομάδα, τον Πανσερραϊκό.

Η Μαγδαληνής Τζιντζίδου

Με μία πράξη που έκανε πραγματικά τη διαφορά, η Novibet, μέσω του κοινωνικού της προγράμματος, δώρισε στη Μαγδαληνή ένα ειδικό αμαξίδιο, δίνοντάς της πλέον τη δυνατότητα να επισκεφθεί το γήπεδο του Πανσερραϊκού και να δει από κοντά την ομάδα της.

Και έτσι έγινε! Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός έκανε το καθήκον της προσκαλώντας τη Μαγδαληνή στο γήπεδο της ομάδας και την αγαπημένη της θέση! Εκεί από όπου θα μπορεί να στηρίζει τον Πανσερραϊκό με το ίδιο πάθος, πλέον από κοντά!

Με αυτόν τον τρόπο, η Novibet μέσω του προγράμματος Giant Heart σε συνεργασία με την ΠΑΕ Πανσερραϊκός, έκαναν το όνειρό της πραγματικότητα. Από εδώ και στο εξής, η Μαγδαληνή θα βρίσκεται δίπλα στην ομάδα της σε κάθε παιχνίδι! Γιατί κάθε φίλαθλος μετράει. Και όπως η Μαγδαληνή θα είναι πλέον δίπλα στην ομάδα της, έτσι και η Novibet θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους οπαδούς των ομάδων που υποστηρίζει.

Μέσα από πρωτοβουλίες σαν κι αυτή, το πρόγραμμα Giant Heart επιβεβαιώνει το όραμά του: να συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού αύριο. Γιατί ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι. Είναι δύναμη που ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί γέφυρες εκεί όπου υπάρχουν δυσκολίες. Από τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων μέχρι την ενίσχυση θετικών προτύπων, η φιλοσοφία παραμένει ίδια: να μετατρέπει την κοινωνική προσφορά σε δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Η ιστορία της Μαγδαληνής αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Ένα παράδειγμα που μας θυμίζει να λειτουργούμε με πράξεις σαν αυτή της Novibet και του Giant Heart. Πράξεις που κάνουν τη διαφορά!

