Τουριστικές Επιχειρήσεις ΕΣΠΑ 2021 - 2027: Επενδυτικά σχέδια με χρηματοδότηση από την CrediaBank

Οι υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού και άλλων αντικειμένων και οι οποίες έχουν ενταχθεί στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν χρηματοδότηση από την CrediaBank για την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

Η CrediaBank προσφέρει στους δικαιούχους της Δράσης χρηματοδότηση για την προεξόφληση της επιχορήγησης με δυνατότητα σταθερού επιτοκίου και χρηματοδότηση για την κάλυψη μέρους της ιδίας συμμέτοχης με ευνοϊκούς όρους και ταχεία διαδικασία αξιολόγησης.

Καθώς η νέα επιχειρηματικότητα αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα της νέας αναπτυξιακής πολιτικής που ενισχύει την ελληνική οικονομία δημιουργώντας νέες θέσεις απασχόλησης, η CrediaBank έχει επιλέξει να βρίσκεται δίπλα στις νεοφυείς επιχειρήσεις του τουρισμού για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής τους στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» σε ένα κατάστημα της CrediaBank, χωρίς ραντεβού, στο 210 3669009 ή δηλώνοντας το ενδιαφέρον τους εδώ.

Σημείωση: Η χρηματοδότηση στο άνω πλαίσιο αποτελεί προϊόν της CrediaBank, χορηγηθέν κατόπιν πιστοδοτικής αξιολόγησης του δικαιούχου της Δράσης και δεν εντάσσεται στο χρηματοδοτικό σχήμα του Φορέα, ούτε υποκαθιστά τη δημόσια ενίσχυση.