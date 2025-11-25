Αυτή είναι η τυχερή που κέρδισε το αυτοκίνητο στον διαγωνισμό για τα 5 χρόνια του live casino

Ο πρωτότυπος τρόπος με τον οποίο παρέλαβε τα κλειδιά

Αυτή είναι η τυχερή που κέρδισε το αυτοκίνητο στον διαγωνισμό για τα 5 χρόνια του live casino

Η νικήτρια Α. Δημητρίου με το αυτοκίνητο που κέρδισε στον διαγωνισμό για τα 5 χρόνια του live casino του Pamestoixima.gr

Με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τα 5 χρόνια του live casino του Pamestoixima.gr, με τη μεγάλη νικήτρια να παραλαμβάνει τα κλειδιά του νέου της αυτοκινήτου μέσα από ένα…κυνήγι θησαυρού.

Η νικήτρια Α. Δημητρίου με το αυτοκίνητο που κέρδισε στον διαγωνισμό για τα 5 χρόνια του live casino του Pamestoixima.gr

Η Α. Δημητρίου ενημερώθηκε ότι κέρδισε το μεγάλο έπαθλο του επετειακού διαγωνισμού και βρέθηκε στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ για να το παραλάβει.

Ο Online Non Exclusive Products Directorτου ΟΠΑΠ, Γιώργος Ανέστης (αριστερά) και ο Chief Online Officer του ΟΠΑΠ, Γιάννης Πανόπουλος (δεξιά) με τη νικήτρια

Εκεί την περίμενε μια έκπληξη αφού κλήθηκε να «διαβάσει» πίσω από κάποια στοιχεία και να…λύσει τον γρίφο που θα την οδηγούσε στο έπαθλο. Η απάντηση στον γρίφο ήταν τελικά κρυμμένη στο γκαράζ, όπου βρισκόταν το ολοκαίνουριο αυτοκίνητο. Εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ την υποδέχθηκαν θερμά με χειροκροτήματα και της ευχήθηκαν να είναι πάντα τυχερή.

Δείτε το βίντεο:

Οι γιορτές και τα δώρα* συνεχίζονται όλον τον χρόνο στο live casino του Pamestoixima.gr. Το εορταστικό ημερολόγιο προσφορών περιμένει τους επισκέπτες του live casino με πολλές εκπλήξεις* και έπαθλα*.

Η ομάδα του ΟΠΑΠ με τη νικήτρια του διαγωνισμού για τα 5 χρόνια τουlive casinoτου Pamestoixima.gr

