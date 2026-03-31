Rakuten Viber & Happydemics: Από τις προβολές στον πραγματικό αντίκτυπο της διαφήμισης

Η Rakuten Viber συνεργάζεται με την εταιρεία ad-tech Happydemics, με στόχο να ξεπεράσει τους παραδοσιακούς δείκτες προβολής και να βοηθήσει τα brands να κατανοήσουν πώς οι διαφημίσεις τους επηρεάζουν την αντίληψη των καταναλωτών. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι διαφημιζόμενοι αποκτούν πρόσβαση σε ένα ενιαίο πίνακα διαχείρισης (dashboard) σε πραγματικό χρόνο, το οποίο ποσοτικοποιεί το brand lift (ενίσχυση της εικόνας και της πρόθεσης αγοράς για το brand) των καμπανιών τους στο Viber. Με τη μέτρηση δεικτών όπως η ανάκληση διαφήμισης (ad recall) και η πρόθεση αγοράς, το σύστημα εντοπίζει ποια δημιουργικά στοιχεία λειτουργούν καλύτερα, επιτρέποντας στα brands να βελτιστοποιούν την απόδοσή τους σε όλο το marketing funnel.

Σήμερα, οι marketers βρίσκονται υπό μεγαλύτερη πίεση από ποτέ να δικαιολογήσουν κάθε επένδυση. Με το 84% των CMOs να δίνει πλέον προτεραιότητα στο ROI ως βασικό δείκτη για την κατανομή του budget, αυξάνεται η ανάγκη για υψηλής ποιότητας δεδομένα σχετικά με την απόδοση των καμπανιών.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Viber δίνει τη δυνατότητα στα brands να μετρούν το brand lift με μια μεθοδολογία που δίνει προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα και λειτουργεί σε πολλαπλά μέσα. Η Happydemics συνδυάζει την πιθανότητα έκθεσης με την ανάκληση της διαφήμισης. Συλλέγοντας σε πραγματικό χρόνο, εθελοντικό feedback από άτομα που θυμούνται ότι είδαν τη διαφήμιση σε σύγκριση με εκείνα που δεν τη θυμούνται, η προσέγγιση αυτή προσφέρει αξιόπιστα και συγκρίσιμα insights σε διαφορετικά κανάλια και formats, χωρίς να βασίζεται σε cookies ή παρακολούθηση χρηστών.

Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα συγκρίνει τα αποτελέσματα με τα πρότυπα της αγοράς και παρέχει στα brands πρακτικές συστάσεις για το πώς μπορούν να κάνουν τις μελλοντικές τους διαφημίσεις πιο αποτελεσματικές. Με αυτόν τον τρόπο, οι διαφημιζόμενοι μπορούν να βελτιστοποιούν τη χρήση του budget τους και να καθιστούν τις επενδύσεις τους πιο αποδοτικές και μετρήσιμες.

«Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα brands να δημιουργούν καμπάνιες που πραγματικά έχουν απήχηση στο κοινό και παρατηρούμε αυξανόμενο ενδιαφέρον για insights που ξεπερνούν τα βασικά metrics», δήλωσε ο Jean-Marc Alomassor, VP, Advertising Solutions της Rakuten Viber. «Ενώ η κάλυψη και οι εμφανίσεις αποτελούν τη βάση, αυτή η συνεργασία προσθέτει την ανθρώπινη διάσταση. Δείχνει στα brands πώς επηρεάζουν πραγματικά τις αντιλήψεις και οδηγούν σε αποφάσεις, όχι απλώς σε πόσες οθόνες εμφανίστηκαν.»

Η Virginie Chesnais, CMO της Happydemics, δήλωσε: «Για πολύ καιρό, η απόδοση της ψηφιακής διαφήμισης περιοριζόταν σε δείκτες προβολής. Η συνεργασία με τη Rakuten Viber επιτρέπει στα brands να επανασυνδέσουν την έκθεση με τον πραγματικό αντίκτυπο, κατανοώντας πώς η διαφήμιση επηρεάζει την αντίληψη, την πρόθεση και την προτίμηση. Μέσω της σύγκρισης επιδόσεων σε διαφορετικά μέσα και αγορές και του συνδυασμού ανθρώπινων insights με βελτιστοποίηση μέσω AI, τα brands μπορούν να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το δημιουργικό και την επένδυση, σε μεγάλη κλίμακα.»

Τα νέα αυτά insights είναι πλέον διαθέσιμα για όλες τις διαφημιστικές λύσεις του Viber, από native και display ads έως branded content.

