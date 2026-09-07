Σύνδεσμος Βιομηχανιών: «Η υιοθέτηση επιταχυνόμενων αποσβέσεων ως μοχλός ανάπτυξης των επενδύσεων»

Snapshot Το μέτρο επιταχυνόμενων αποσβέσεων μειώνει την περίοδο απόσβεσης μηχανολογικού εξοπλισμού από δέκα σε έξι έτη, δίνοντας κίνητρα για επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Η νέα ρύθμιση επιτρέπει την απόσβεση κόστους κτήσης ή βελτίωσης μηχανημάτων με επιταχυνόμενο ρυθμό, αντανακλώντας καλύτερα τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας επικροτεί το μέτρο ως σημαντικό για την ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού και την ενίσχυση των επενδυτικών κινήτρων στη βιομηχανία.

Η ωφέλεια από τις επιταχυνόμενες αποσβέσεις περιλαμβάνει και τη μείωση του φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις.

Μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχουν τεκμηριώσει τα οφέλη της επιτάχυνσης αποσβέσεων για την ανάπτυξη των παραγωγικών επενδύσεων στην ελληνική βιομηχανία. Snapshot powered by AI

Ανακοίνωση σχετικά με τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ για τον εξοπλισμό των βιομηχανικών επιχειρήσεων, δημοσίευσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας (ΣΒΣΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος επικροτεί το μέτρο για την επιτάχυνση των αποσβέσεων εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού πολιτισμού, όπως εξειδικεύτηκε σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών, αφού θα οδηγεί σε απόσβεση εντός έξι αντί για δέκα ετών.

Ο ΣΒΣΕ αναφέρει ότι με αυτή τη ρύθμιση δίνονται περισσότερα κίνητρα στις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με την απόσβεση να γίνεται πιο αντιπροσωπευτική δεδομένων των τεχνολογικών εξελίξεων.

Η ανακοίνωση του ΣΒΣΕ

Στο πλαίσιο των εξαγγελιών του κ. Πρωθυπουργού από το βήμα της 90ης ΔΕΘ, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, ανακοινώθηκε, μεταξύ άλλων, η θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων διάρκειας έξι ετών, ως κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού των επιχειρήσεων.

Όπως προέκυψε και κατά τη σημερινή εξειδίκευση των μέτρων από την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το κόστος κτήσης ή κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού, θα αποσβένεται σε έξι έτη, αντί των δέκα ετών που ισχύουν σήμερα, με επιταχυνόμενο ρυθμό.

Με τη ρύθμιση αυτή:

Κινητροδοτούνται και επιταχύνονται οι επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό

Προκύπτει αντίστοιχη ωφέλεια στο φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων

Η επιταχυνόμενη απόσβεση είναι πιο αντιπροσωπευτική της προοδευτικά αυξανόμενης απομείωσης της αξίας των μηχανημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας επικροτεί την υιοθέτηση του μέτρου, το οποίο ανταποκρίνεται σε μια πάγια ανάγκη της ελληνικής βιομηχανίας για ισχυρότερα επενδυτικά κίνητρα και ταχύτερη ανανέωση του παραγωγικού της δυναμικού.

Τα οφέλη από την εφαρμογή επιταχυνόμενων αποσβέσεων είχαν τεκμηριωθεί από τον Σύνδεσμο, με τη χρήση παραμετροποιημένων μοντέλων διάρκειας τριών και πέντε ετών, σε παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο: «Ξεκλειδώνοντας τις Παραγωγικές Επενδύσεις: Επιταχυνόμενες αποσβέσεις για παραγωγικές επενδύσεις στην Ελληνική Βιομηχανία.

Επιστημονικός υπεύθυνος της σχετικής μελέτης ήταν ο Κοσμήτορας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του ΕΒΕΟ, Καθηγητής κ. Άγγελος Τσακανίκας, με τη συμβολή του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή του ΕΒΕΟ, Δρ. Πέτρου Δήμα.

Η υιοθέτηση του μέτρου των επιταχυνόμενων αποσβέσεων είναι αναμφίβολα ένα ακόμη βήμα για την περαιτέρω βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας θα συνεχίσει να συμβάλει με τεκμηριωμένο τρόπο στη δημόσια συζήτηση για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της εθνικής μας οικονομίας, αναγνωρίζοντας την θετική ανταπόκριση όσων χαράσσουν και εφαρμόζουν δημόσιες πολιτικές.

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