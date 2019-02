The Little Drummer Girl: Η σειρά που υμνεί την Ελλάδα έρχεται στις οθόνες μας μόνο στο Vodafone TV!

Έπειτα από τη μεγάλη επιτυχία που κατάφερε να σημειώσει στο εξωτερικό (και συγκεκριμένα σε ΗΠΑ και Βρετανία), οι Έλληνες τηλεθεατές θα έχουν τώρα την ευκαιρία να απολαύσουν την ξεχωριστή αυτή παραγωγή, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Και αυτό διότι, μεταξύ άλλων, αποτελεί το ντεμπούτο του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Park Chan-wook, ο οποίος για τις ανάγκες της σειράς, έφερε στην Ελλάδα τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα και Primetime Emmy πρωταγωνιστή του True Blood, Alexander Skarsgard (Big Little Lies), τον δύο φορές υποψήφιο για Όσκαρ, Michael Shannon (Shape of Water) και την υποψήφια για BAFTA Florence Pugh

Το «The Little Drummer Girl» -που είναι βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο του «μετρ» των κατασκοπευτικών John le Carré- θα αρχίσει να προβάλλεται από τις 8 Φεβρουαρίου μέσα από την πρωτοποριακή πλατφόρμα του Vodafone TV και το ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό δεν θα μπορούσε παρά να είναι έντονο, δεδομένου ότι η σειρά γυρίστηκε με φόντο κάποια από τα πιο σημαντικά μνημεία της χώρας μας, όπως η Ακρόπολη και ο Ναός του Ποσειδώνα, στο Σούνιο.

Ύμνοι για την Ελλάδα από ηθοποιούς και συντελεστές

Και μπορεί ο πρώτος κύκλος της σειράς να μην γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, ωστόσο, φαίνεται πως το διάστημα κατά το οποίο οι πρωταγωνιστές και οι συντελεστές του «The Little Drummer Girl» παρέμειναν στη χώρα μας, ήταν αρκετό για να τους ενθουσιάσει.

Πράγματι, οι «αστέρες» της σειράς εξύμνησαν μέσα από πρόσφατες δηλώσεις τους την Ελλάδα, αναφέροντας μάλιστα ότι στάθηκαν ιδιαίτερα τυχεροί που είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στη χώρα μας για τα γυρίσματα της ταινίας.

Για την υποψήφια για BAFTA Florence Pugh, οι καλύτερες στιγμές από τα γυρίσματα, τα «highlights» -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε- των σκηνών στις οποίες συμμετείχε, ήταν οι ώρες που πέρασε στην Ακρόπολη.

«Πήγαινα στην Ελλάδα συχνά όταν ήμουν παιδί, αλλά δεν είχα βρεθεί ποτέ στην Ακρόπολη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως όταν έλαβε το σενάριο για την πρώτη σεζόν του «The Little Drummer Girl» ενθουσιάστηκε, παρά το γεγονός ότι δεν πίστευε πως το γύρισμα στο σπουδαίο ιστορικό μνημείο θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα, η Pugh αποκάλυψε το συναίσθημα εκστασιασμού που ένιωσε όταν ο σκηνοθέτης την ενημέρωσε πως τα γυρίσματα θα πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια βραδινών ωρών. Αυτό ακριβώς το συναίσθημα θέλησε να αποτυπώσει on camera ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο πολυβραβευμένος Park Chan-wook, ο οποίος και κατέγραψε τις αντιδράσεις των ηθοποιών, λίγα λεπτά έπειτα από την άφιξή τους στην Ακρόπολη.

Από την πλευρά του ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα, Alexander Skarsgard, ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη σειρά «Big Little Lies», αναφέρθηκε στα γυρίσματα στην Ακρόπολη, κάνοντας λόγο για μία αξέχαστη εμπειρία και για εικόνες συγκλονιστικές, που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό του.

«Θυμάμαι πως βρισκόμουν εκεί πάνω και σκεφτόμουν ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Το μόνο που θα μπορούσε να υπερβεί αυτή την εμπειρία θα ήταν το να κάναμε γυρίσματα στο φεγγάρι…», υπογράμμισε, ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στη μαγεία του ελληνικού ηλιοβασιλέματος από τον Παρθενώνα, κάνοντας λόγο για μία «αξιοσημείωτη» εμπειρία.

Όσον αφορά στον διευθυντή παραγωγής της σειράς, Simon Cornwell, μίλησε για το πόσο τυχεροί αισθάνονται όλοι όσοι εργάστηκαν για τη σειρά και βρέθηκαν στην Ακρόπολη κατά τη διάρκεια νυχτερινών ωρών. «Νομίζω ότι είμαστε η πρώτη παραγωγή που έχει πραγματοποιήσει γυρίσματα εκεί τη νύχτα και μία από τις τρεις ή τέσσερις που έχουν γίνει συνολικά στην Ακρόπολη», είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα γυρίσματα στον Ιερό Βράχο ήταν μία «συναρπαστική εμπειρία», όπως επίσης και το γεγονός ότι στην Ελλάδα κατάφεραν να ανακαλύψουν τοποθεσίες για τα γυρίσματά τους οι οποίες είχαν παραμείνει «άθικτες» από το ’70. Και αυτό διότι το ιδιαίτερο αυτό θρίλερ είναι τοποθετημένο χρονικά στα τέλη της εποχής εκείνης.

Εν αναμονή της μεγάλης πρεμιέρας

Το σίγουρο είναι πως με την 8η Φεβρουαρίου να πλησιάζει, όλοι περιμένουν με ανυπομονησία να παρακολουθήσουν τη μεγάλη πρεμιέρα όλων των επεισοδίων του πρώτου κύκλου της σειράς η οποία θα γίνει ταυτόχρονα αποκλειστικά στο Vodafone TV. Όσοι, φυσικά, το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν on demand -όποια στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή θέλουν, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο Ίντερνετ- το «The Little Drummer Girl».

Σε αυτό, θα δουν την Charlie (Pugh), μια νεαρή Αγγλίδα, ιδεαλίστρια ηθοποιό με έντονο ταπεραμέντο και ιδεολογία, να γνωρίζει κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ελλάδα τον Becker (Skarsgard), έναν μυστηριώδη τύπο ο οποίος θα δοκιμάσει την αποφασιστικότητά της. Σύντομα, θα γίνει αρκετά ξεκάθαρο ότι οι προθέσεις του δεν είναι και τόσο αγνές και η γνωριμία αυτή θα «τυλίξει» την Τσάρλι γύρω από το τέλεια οργανωμένο σχέδιο του πανούργου Kurtz (Shannon).

Η Charlie θα πάρει έναν ρόλο ζωής, ως διπλός πράκτορας στο «Theatre of the Real», ωστόσο παρά το εκπληκτικό της ταλέντο, θα βρει τον εαυτό της παγιδευμένο σε μια επικίνδυνη και φοβερά μπλεγμένη διαδικασία. Με τις γραμμές να θολώνουν ανάμεσα στην αγάπη και το μίσος, την αλήθεια και το ψέμα, το σωστό και το λάθος, το The Little Drummer Girl υφαίνει μια αριστοτεχνικά καμωμένη, αγωνιώδη και εκρηκτική ιστορία κατασκοπίας και διεθνούς διπλωματίας γεμάτη ίντριγκες και καλά κρυμμένα μυστικά. Η συνέχεια στις οθόνες μας.

Το τρέιλερ της σειράς