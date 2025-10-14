Απεργία ΠΕΝΕΝ: Αλλαγές και ακυρώσεις δρομολογίων στα πλοία – Ποια θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 14 Οκτωβρίου 2025 σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

Σήμερα, Τρίτη 14 Οκτωβρίου, λόγω της εξαγγελθείσας απεργίας των Ναυτικών Σωματείων, θα σημειωθούν ακυρώσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των πλοίων.

Συγκεκριμένα:

Seajets

CHAMPIONS LEAGUE JET 1

Δεν θα αναχωρήσει από Πειραιά στις 09:15 αλλά από Μύκονο στις 12:15 και μετά θα συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιο του.

CHAMPION JET 3 - CHAMPION JET 1

Δεν θα εκτελέσουν τα δρομολόγια τους

SUPERJET 2

Δεν θα αναχωρήσει από Πειραιά στις 07:40 αλλά από Σίφνο στις 10:20 και μετά θα συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιο του.

SUPERRUNNER

Δεν θα αναχωρήσει από Ραφήνα στις 14:30 αλλά στις 22:30 για να εκτελέσει το εγκεκριμένο δρομολόγιο του.

SARONIC FERRIES

Tα δρομολόγια όλων των πλοίων θα παραμείνουν ανεκτέλεστα.

ATTICA

BLUE STAR DELOS

Tα δρομολόγια του πλοίου την Τρίτη 14/10/2025, από Πειραιά 07:25, για Πάρο - Νάξο - Ίο - Θήρα - Νάξο - Πάρο - Πειραιά, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

BLUE STAR PAROS

Τα δρομολόγια του πλοίου την Τρίτη 14/10/2025, από Πειραιά 07:30, για Σύρο - Τήνο - Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

AERO HIGHSPEEDS & FLYINGCATS

Τα παρακάτω δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν:

ΤΡΙΤΗ 14/10/2025

από Πειραιά 06:30 για Αίγινα και επιστροφή

από Πειραιά 08:00 για Πόρο-Ύδρα-Σπέτσες-Ύδρα-Πόρο-Αγία Μαρίνα-Πειραιά

από Πειραιά 08:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 10:00 για Πόρο-Ύδρα-Σπέτσες και επιστροφή

από Πειραιά 10:40 για Αίγινα και επιστροφή

από Πειραιά 11:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 12:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 14:00 για Πόρο-Ύδρα-Σπέτσες και επιστροφή

από Πειραιά 14:40 για Αίγινα και επιστροφή

από Πειραιά 16:30 για Αίγινα-Αγκίστρι και επιστροφή

από Πειραιά 18:00 για Πόρο-Ύδρα-Ερμιόνη-Σπέτσες-Πόρτο Χέλι

από Πειραιά 18:40 για Αίγινα και επιστροφή

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2025

από Πόρτο Χέλι 05:50 για Σπέτσες-Ερμιόνη-Ύδρα-Πόρο-Πειραιά

Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.

BLUE STAR NAXOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:30, για:

Σύρο 03:25-03:55

Πάρο 05:05-05:35

Νάξο 06:30-07:00

Ηρακλειά 08:00-08:10

Σχοινούσα 08:15-08:25

Νάξο 09:05-09:30

Πάρο 10:20-10:45

άφιξη Πειραιά 15:15 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

BLUE STAR PATMOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:30, για:

Πάτμο 06:35-06:55

Λειψούς 07:20-07:35

Λέρο 08:15-08:30

Κάλυμνο 09:30-09:50

Κω 10:35-11:05

Σύμη 13:15-13:30

Ρόδο 14:30

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

BLUE STAR MYCONOS

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:59 και τα δρομολόγια μέχρι την Παρασκευή 17/10/2025, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΤΡΙΤΗ 14/10/2025 ΤΕΤΑΡΤΗ 15/10/2025 ΠΕΜΠΤΗ 16/10/2025 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/10/2025 ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΛΙΜΑΝΙ ΩΡΑ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΑΦ ΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 23:59 ΣΥΡΟΣ 03:50 04:10 ΚΑΒΑΛΑ 02:00 07:00 ΦΟΥΡΝΟΙ 00:10 ΜΥΚΟΝΟΣ 05:00 05:20 ΛΗΜΝΟΣ 10:15 10:35 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 00:45 01:10 ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ 07:45 08:10 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 14:55 15:40 ΜΥΚΟΝΟΣ 03:35 03:55 ΦΟΥΡΝΟΙ 08:45 08:55 ΧΙΟΣ 18:00 18:20 ΣΥΡΟΣ 04:45 05:05 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 09:45 10:10 ΒΑΘΥ 21:05 21:45 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 08:45 ΒΑΘΥ 10:50 11:30 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 22:25 23:10 ΧΙΟΣ 14:15 14:35 ΦΟΥΡΝΟΙ 23:59 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 17:00 18:00 ΛΗΜΝΟΣ 22:25 22:45

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

ΔΙΑΓΟΡΑΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:59, για:

Χίο 09:00-09:45

Μυτιλήνη 12:45

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

ΑΣΤΕΡΙΩΝ Ι​Ι

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:30, με άφιξη στο Ηράκλειο στις 08:30 της επομένης.

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

Το πλοίο θα αναχωρήσει από Πειραιά την Τρίτη 14/10/2025 και ώρα 23:30, με άφιξη στα Χανιά στις 07:30 της επομένης.

Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.