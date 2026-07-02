Απεργία ΠΕΝΕΝ: Δεμένα την Παρασκευή τα πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας – Ασφαλιστικά μέτρα από τον ΣΕΕΝ

Snapshot Στις 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί 24ωρη απεργία στα επιβατηγά

οχηματαγωγά πλοία στο λιμάνι της Ραφήνας από την ΠΕΝΕΝ και άλλα ναυτεργατικά σωματεία λόγω προβλημάτων ασφάλειας και υποδομών.

Τα σωματεία καταγγέλλουν ότι η υπερφόρτωση του λιμανιού και η υπερεργασία των πληρωμάτων αυξάνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια και ζητούν την καταβολή των αμοιβών για την υπερεργασία.

Ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απεργίας, με εκδίκαση την παραμονή της κινητοποίησης.

Η ΠΕΝΕΝ χαρακτηρίζει την προσφυγή ως επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας και κατηγορεί συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία για προσπάθεια αναστολής της κινητοποίησης.

Η απεργία θα πραγματοποιηθεί κανονικά ανεξάρτητα από την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. Snapshot powered by AI

24ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή από τα ναυτεργατικά σωματεία, τα οποία κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους, καταγγέλλοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί τα όρια ασφαλείας.

Στην απεργιακή κινητοποίηση, που θα ξεκινήσει στις 06:01 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφήνας συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10:00 έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER FERRY».

Η ΠΕΝΕΝ θέτει στο επίκεντρο ζητήματα ασφάλειας για τα πληρώματα και τα πλοία, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές του λιμένα δεν επαρκούν για τον σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων.

Σύμφωνα με το σωματείο, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης καλύπτουν περίπου πέντε πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται έντεκα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετά πλοία να παραμένουν αρόδου ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις.

Η Ένωση κάνει επίσης λόγο για υπερεργασία, κόπωση και περιορισμένο χρόνο ανάπαυσης των πληρωμάτων, συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, αυξάνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Παράλληλα, ζητεί την πλήρη καταβολή των αμοιβών που αντιστοιχούν στην υπερεργασία των ναυτικών.

Η ΠΕΝΕΝ έχει ήδη αποστείλει εξώδικο προς την κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας και τις εμπλεκόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Στο μεταξύ, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη, στις 12:00, παραμονή της προγραμματισμένης απεργιακής κινητοποίησης.

Η ΠΕΝΕΝ χαρακτηρίζει την προσφυγή «ευθεία επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι να υπονομευθεί η κινητοποίηση και να αποσιωπηθούν τα ζητήματα ασφάλειας και εργασιακών συνθηκών που, όπως αναφέρει, υφίστανται στο λιμάνι της Ραφήνας.

Παράλληλα, το ναυτεργατικό Σωματείο αποδίδει σε συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή εταιρεία πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αναστολής της απεργίας, υποστηρίζοντας ότι η κινητοποίηση έχει προκηρυχθεί με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για προσπάθεια άσκησης πιέσεων προς τους απεργούς και για συντονισμένη επιχείρηση απαξίωσης του απεργιακού αγώνα, σημειώνοντας ότι οι ευθύνες για τα προβλήματα ασφάλειας και τις ελλείψεις στις λιμενικές υποδομές της Ραφήνας βαρύνουν διαχρονικά το κράτος και τις αρμόδιες Αρχές.

«Κυβέρνηση, εφοπλιστές, λιμενικές αρχές και κρατικοί μηχανισμοί επιχειρούν, ακόμα μία φορά, να στοχοποιήσουν απεργιακό αγώνα της ΠΕΝΕΝ, να κινηθούν σε κοινή γραμμή, με στόχο να καμφθεί ο απεργιακός αγώνας, να υπονομευθούν τα αιτήματα των απεργών, να συγκαλυφθούν τα σοβαρά ζητήματα ασφάλειας που υπάρχουν και να παρουσιαστεί η απεργία ως πρόβλημα για την κοινωνία και την οικονομία», αναφέρει το Σωματείο.

Η ΠΕΝΕΝ διαμηνύει ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξαρτήτως της έκβασης της δικαστικής διαδικασίας.