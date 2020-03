Κοροναϊός: Ο ΠΟΥ προειδοποιεί – Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση μετρητών

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι χρησιμοποιούν χαρτονομίσματα στις οικονομικές τους συναλλαγές προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του νέου κοροναϊούκαθώς ο ιός Covid-19 συνεχίζει να κλιμακώνεται, «θερίζοντας» την Ιταλία αλλά και το Ιράν.

Όπως μεταδίδει η Telegraph, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), όσοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με χαρτονομίσματα θα πρέπει να πλένουν συχνά τα χέρια τους, καθώς ο Covid-19 παραμένει στην επιφάνειά τους για αρκετές μέρες.

«Γνωρίζουμε ότι τα χαρτονομίσματα, συχνά, μπορεί να μεταφέρουν βακτήρια και ιούς», όπως είπε στην Telegraph στέλεχος του ΠΟΥ. «Συμβουλεύουμε όσους χρησιμοποιούν χαρτονομίσματα να πλένουν καλά τα χέρια τους και να αποφεύγουν να αγγίζουν το πρόσωπό τους», πρόσθεσε.

Απολύμανση και καραντίνα χαρτονομισμάτων στην Κίνα

Την ίδια ώρα εντύπωση προκαλούν τα μέτρα που ελήφθησαν στην Κίνα και τη Νότια Κορέα. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι πολίτες απολύμαναν και απομόνωσαν χρησιμοποιημένα τραπεζογραμμάτια

Μάλιστα η κεντρική τράπεζα της Κίνας πραγματοποίησε έκτακτη έκδοση ύψους 4 δισεκατομμυρίων γιουάν (σ.σ. επίσημο νόμιμα της Κίνας) στην Ουχάν, όπου αποτελεί και το επίκεντρο της επιδημίας. Εκτός αυτού χρησιμοποιήθηκε υπεριώδες φως προκειμένου να αποστειρώσουν τα χαρτονομίσματα, ενώ στη συνέχεια τα μετρητά έμπαιναν σε καραντίνα για 14 μέρες πριν «επανέλθουν» στην κυκλοφορία.

Ακόμα όμως και οι πολίτες προχώρησαν με ότι μέσο είχαν στην απολύμανση των χαρτονομισμάτων που είχαν στην διάθεσή τους. Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που έκαναν τον γύρο του Διαδικτύου και παρουσιάζουν πολίτες ακόμα και… να βράζουν τα χαρτονομίσματα προκειμένου να τα αποστειρώσουν.

Δείτε βίντεο:

Έκτακτα μέτρα για την χρήση μετρητών στο Λούβρο

Εν των μεταξύ, οι φόβοι σχετικά με την χρήση τραπεζογραμματίων έχουν ωθήσει μέχρι και το διάσημο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, να σταματήσει να δέχεται μετρητά καθ’ όλη την διάρκεια της επιδημίας. Το διάσημο μουσείο θα δέχεται πληρωμές μόνο με κάρτα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την προστασία των στελεχών από πιθανώς μολυσμένους ασθενείς.

Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα πως θα βγάλει εκτός λειτουργίας τα τραπεζογραμμάτια για δύο εβδομάδες σε μια προσπάθεια να μειωθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις προσπάθειες της Κίνας – την χώρα όπου εμφανίστηκε ο κορωνοϊός – να καταστρέψουν μετρητά ή να τα απολυμάνουν σε περιοχές που πλήττονται σκληρά, για την αποφυγή της μετάδοσης.

